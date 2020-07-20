Больной раком ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в реанимации

Больной раком Александр Беляев умер на 72-м году жизни. Ведущий прогноза погоды вел многолетнюю борьбу с тяжелым недугом. Во время последней операции ему девять часов удаляли новую опухоль.

Знаменитый телеведущий прогноза погоды Александр Беляев перенес несколько операций, одна из последних прошла в июле, и множество курсов химиотерапии. Он тщательно придерживался рекомендаций врачей. В последнее время наметился прогресс в лечении звезды экрана. Однако артисту некоторое время назад стало хуже. Его срочно госпитализировали в реанимацию, где он скончался, передает НТВ.

"Умер Александр Беляев- человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу", - написал в блоге Андрей Малахов.

Еще в мае известный синоптик радовал поклонников новостью об успешной операции по удалению абсцесса. Через месяц Александр Вадимович собирался встретиться с врачом и узнать дальнейший курс лечения онкологического заболевания.

Однако в июле он огорошил признанием о том, что перенес новую операцию: "Чуть больше трех месяцев назад доктора проверяли меня на онкологию. Ничего не обнаружили, подтвердили ремиссию. А недавно случилось ужасное... Вызвали скорую помощь, в ходе экстренного обследования врачи обнаружили пятисантиметровую опухоль. Я пережил сложную девятичасовую операцию, ее делали аж две бригады…".

Александр Вадимович долгие годы боролся с раком прямой кишки. После операции его отпустили домой. "Хоть я больной и практически весь изрезан, врачи отпустили домой. Опухоль мне вырезали, установили в районе таза имплант. Что еще? Метастаз нет...", - делился он совсем недавно.

Говоря о своем недуге он отмечал, что все произошло из-за плохой наследственности. "У мамы был такой же диагноз… Жена умерла от лейкемии", - признавался Александр Вадимович. Одно время у него случилось расстройство нервной системы, были затруднены координация движений и речь. По словам Беляева, раньше он принимал очень много таблеток. Телеведущий не исключал, что лекарства могут давать побочные эффекты. "За два сеанса химиотерапии я съел такое количество таблеток, которое не съел за всю предыдущую жизнь", - заявил он.