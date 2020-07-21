15 тысяч рублей каждому пенсионеру: во сколько это обойдется бюджету

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой раздать из бюджета каждому пенсионеру по 15 тысяч рублей. По аналогии с «президентскими» выплатами семьям с детьми (дважды по 10 тысяч рублей на ребенка до 16 лет).

«Комсомолка» выяснила у автора инициативы подробности.

- Мы сейчас ездим по стране, встречаемся с людьми и получаем очень много обращений от пожилых. Они просят обратить на них внимание. И это не какая-то претензия, а просьба о помощи, - объясняет Султан Хамзаев. - Считаю, в этот тяжелый период мы не имеем права обойти стороной пенсионеров. Первое, для большинства из них основная статья дохода — пенсия. Второе, люди в возрасте находятся в группе риска. В этот период им требуется больше лекарств, витаминов. Нагрузка на личный бюджет конечно же выросла. Мы подсчитали, что это около 4 тысяч рублей в месяц сверх обычных трат. Единовременная выдача 15 тысяч рублей частично компенсирует затраты за последние месяцы.

- Согласно Росстату в России проживает более 46 миллионов пенсионеров. То есть на такие выплаты потребуется порядка 700 миллиардов рублей. Это очень большая сумма…

- Мы — гигантская, богатейшая страна в мире с точки зрения природных, биоресурсов и других ресурсов, - отвечает Хамзаев. - Мы можем себе это позволить. И обязаны это сделать в такой тяжелый период. Экономический вопрос стоит вторым. На первом месте выполнение государства своих социальных обязательств перед пожилыми людьми, которые вложили свой труд в развитие нашей страны, в том числе в экономику.

- Пойдут ли эти деньги на восстановление экономики?

- Наши российские пенсионеры, как и в других странах, эти деньги не коллекционируют. Деньги в любом случае будут впущены в экономику. На них купят медикаменты, продукты и прочее. Государству это дважды выгодно: оно частично закрывает обязательства перед социальной важной группой, а выделенные деньги попадают в экономику.

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