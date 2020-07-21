В Хабаровске люди на площади сразу же потребовали от Михаила Дегтярева выйти к ним

Появление Дегтярева для митингующих в Хабаровске - происшествие в первую очередь ироническое. Теперь весь Хабаровск смакует биографию врио губернатора, особенно три ее страницы:

1. Дегтярев второй раз в жизни приехал в Хабаровск.

2. Он никогда ничем не управлял, не считая комитета в Госдуме (тут любят говорить категорично - "не работал").

3. Сказал как-то в интервью, что, когда заменил на холодильнике магнитик доллара на рубль и повесил ещё и крест, продукты перестали портиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791746" frameborder="0"></iframe> Митинг в Хабаровске: «Выходи, Дегтярёв!».Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев осваивается в кабинете своего предшественника - Сергея Фургала. А тем временем напротив хабаровского «Белого дома» проходит митинг. С места событий передаёт собкор «КП» Владимир Ворсобин

Митинг хабаровчан в день приезда Дегтярева привычно подошёл к зданию правительства и попросил врио губернатора выйти (он пока еще не показался даже местным журналистам - запланированный брифинг был отменён).

Не дождавшись выхода губернатора, площадь покричала и привычно стала проезжей частью. Пошла на ежевечерний городской обход.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Не дождавшись выхода губернатора, площадь покричала и привычно стала проезжей частью. Пошла на ежевечерний городской обход.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791756" frameborder="0"></iframe> «Ничего не изменилось с приходом Дегтярева».

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