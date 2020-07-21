«Болезнь Бари Алибасова - огромная фикция под названием Крот-2»: эксперты разоблачили сына продюсера

Специалисты рассказали, что заявления Бари Алибасова-младшего насчет невменяемости его отца сильно преувеличены. 73-летний продюсер «На-на» месяц находится в больнице, последнее время в психиатрической клинике. Диагноз отца сын озвучил сам: «корсаковский алкогольный психоз». Это психическое расстройство у больных хроническим алкоголизмом, при котором возможно нарушение памяти. Алибасов младший за гонорары в разных шоу рассказывает, что отец совсем плох, ничего не соображает, а он его спасает.

По версии единственного наследника и тезки продюсера «На-На» друзья спаивали его пожилого отца, чтобы отобрать квартиру. Эти самые друзья Алибасова-старшего не скрывали, что покупали выпивку. Видимо Бари-младший собрал за пару недель на разных телеканалах достаточно гонораров, так как сегодня эксперты передачи «На самом деле» наконец-то сказали то, что все и так понимали – перед нами разыгрывают очередной перфоманс.

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня 2019 г из-за отравления средством для очистки труб «Крот».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В начале телепроекта друзья продюсера предположили, что Бари Каримович сейчас находится не в больнице, а спрятался на даче и подсказывает сыну пикантные детали для шоу, видеосюжетов, о покушении и прочих детективов о себе любимом. Летом традиционно звездных тем мало, вот и ходит Алибасов-младший с Ольгой Шукшиной и прочими товарищами по разным каналам, собирая гонорары за скандальные истории.

Отец и сын Алибасовы – большие друзья. Сын и правда очень переживал, что отец последнее время выпивал, действительно его лечил. Бари Каримович вот уже год принимал лекарства, которые ему назначили после сужения пищевода из-за ЧП с «Кротом». Но порой мешал их с алкоголем, случился запой, сын вытащил отца. А потом видимо созрел план раскрутить эту историю…

Полиграфолог Роман Устюжанинов, проведя опрос Алибасова-младшего это подтвердил: «Алкогольное отравление имело место быть. Но Бари Алибасов сознательно преувеличивает состояние своего отца. Все, что сейчас происходит - это огромная фикция под названием «Крот 2». Авторства Бари-старшего и Бари-младшего – он генератор идеи». Напомним, что сын продюсера утверждал, что шансов на выздоровление у отца практически нет, он невменяем.

Бари Алибасов-младший.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полиграфолог Сабина Пантус коллегу поддержала: «Бари Каримович с удовольствием участвует в таких перфомансах, сам себя окрестил королем черного пиара».

В семье Алибасовых большой опыт раскрутить любое происшествие, превратив его в детективный сериал с привлечением котов, друзей, врагов. Ждем возвращения блудного продюсера. Хочется надеяться, что Бари Каримович бросит употреблять алкоголь и продолжит лечение подорванного здоровья.

А вот дочь Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина считает, что вся эта шумиха была устроена, чтобы отвлечь внимание от судебного процесса: «Я маме открыла глаза на то, что они отжали квартиру. Мы подали иск, что мама была введена в заблуждение, подписывая договор некий, как оказалось, дарения квартиры в Новой Москве на имя Алибасова-старшего. Как только мы это публично обнаружили и подали иск, тут же появилось шоу «Крот 2. И наш иск ушел на второй план». Уже очевидно, что в новом телесезоне эта история продолжится.

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В июне прошлого года Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб, попал в больницу, где его спасли, а после выписки отправился на ток-шоу с рассказом об исцелении. Публика, наблюдающая за ЧП в жизни продюсера «На-На», только успевала усваивать новую информацию. Что и как пил, чем и где лечили, опровержения и подтверждения диагноза, пропажа кота, самого Бари, потом все нашлись, суд к производителям «Крота», романтик с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной, конфликт из-за квартиры с ней же – это еще не все события последнего насыщенного года Бари Каримовича (подробности)