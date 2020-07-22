«Решила развлечься написанием эстрадных песен»: певица Мария Максакова рассказала о новом увлечении

24 июля отметит день рождения певица Мария Максакова, которая сегодня проживает в Украине, где был застрелен ее муж Денис Вороненков. В преддверии своего праздника Мария ответила на вопросы «КП».

- Мария, близится ваш день рождения. В каком настроении его встретите?

- Провела с ребёнком (от Вороненкова. – Ред.) отпуск на море в Одессе, прекрасные впечатления, просто влюблена в город. Атмосфера, люди, кухня - все изумительно. Новостроек многовато для моего романтического взгляда на города с историей. Но в целом - отдых удался, что в условиях пандемии просто благословение небес, поэтому встречу в хорошем настроении с благодарностью.

- Чем сейчас заняты? Недавно Вы поразили поклонников новым образом - обнаженной леди-вамп. Сделали ставку на откровенность?

- Не было времени снимать клип, поэтому пошла по давно известному пути. Там есть небольшая провокация в этих снимках (представленных в клипе - Ред.), но собственно обнажения нет вообще. Дала хейтерам раздолье для слива желчи, но и хайп получился на славу.

mariamaksakova Моя абсолютная премьера! Первая песня собственного сочинения! Спасибо, Сергеи Жоров, Александр Матиенко и Major Music! Фото - Владимир Широков

Уже готова следующая песня и полноценный клип, надеюсь к дню рождения он уже будет размещён на моем канале. Там совсем в другом настроении.

- Кстати, Вы в идеальной физической форме, которую показываете на своей странице. Как удалось отшлифовать такую потрясающую фигуру?

- Когда фигура как таковая есть - это не самое сложное, как Вы сказали «отшлифовать». Я исхожу из пессимистического прогноза по поводу открытия театров (в связи с пандемией), поэтому решила развлечься написанием эстрадных песен. Оно дело захватывающее, вот это занятие и внесло свои коррективы. Захотелось вернуться в хорошую форму для клипов и концертов. У меня есть уже концепт моего эстрадного образа, там лишний вес никак не подходит. Однако, если все вернётся в прежнее русло и театры заработают, опера скорее всего в мгновение ока вновь станет приоритетом. Это моя любовь и призвание.

- Чья идея сделать из вас поп-королеву?

- Эта идея лежит на поверхности, и разговоры об этом сопровождают меня постоянно.

mariamaksakova Мария Максакова отдохнула на пляже и сняла новый клип.

- На что в своей авторской песне делаете ставку?

- Я закончила ЦССМШ при Консерватории и моим классным руководителем была Алла Гургеновна Шахбазян - выдающийся теоретик и блестящий музыкант. Поэтому моя ставка - на доскональное знание гармонии. Я считаю оголтелой дурью противопоставление эмоций и грамотного построения музыкального письма. Бытует такая чушь, что незнание нотной грамоты придаёт какой-то там особый шарм самоучкам и является чуть ли не конкурентным преимуществом. Поэтому у меня ставка исключительно на профессиональность.

- Кто помогает с финансовой поддержкой, без спонсоров трудно создать успешную карьеру?

- Никогда не вкладывала и копейки в свою раскрутку принципиально. Во-первых, если встать хотя бы раз на этот путь, то с него уже не сойти, это сарафанное радио. Во-вторых, не возникает естественной обратной связи, и вся деятельность девальвируются. В этом собственно и беда постсоветской эстрады - отсутствие критериев отбора и как следствие низкий уровень исполнителей-однодневок. Ложные цели у певцов - искать не свой стиль и художественный образ, а инвестора, который заплатит имиджмейкерам и продюсерским центрам за наспех слепленное. Конечно, такое не будет жизнеспособным.

- Скучаете ли по России?

- Скучаю по старшим детям (они остались в Москве с бывшим мужем певицы. - Ред.)

- Ждете ли поздравлений от мамы, драматической актрисы Людмилы Максаковой?

- Я уже ничего не жду.

- Недавно Садальский выставил фото вашей мамы с Андреем Вознесенским, назвав ее музой поэта... Как считаете, для творческой женщины нужно обожание мужчины? И какой мужчины имеет шанс быть рядом с Вами?

- Зависит от женщины. Мне надо любить самой, тогда у меня вырастают крылья. Мне надо восхищаться.

- У вас знатный род, бэкграунд. Про вашу бабушку говорили, что она встречалась со Сталиным. Это правда?

- Это известный исторический факт. Сталин старался не пропускать ее спектаклей. Разумеется, они были хорошо знакомы.

- Что ждете от будущего и себе желаете?

- Себе желаю вдохновения и удачи.

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