2020-07-22T12:14:38+03:00
Звезды

Канье Уэст намерен разойтись с Ким Кардашьян

Рэпер и кандидат в президенты США опубликовал, но затем удалил твит
Алексей ОСИПОВ
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Возможно будущий президент США - Канье УэстВозможно будущий президент США - Канье УэстФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рано утром в среду рэпер и теперь уже кандидат в президенты США Канье Уэст опубликовал в своем Твиттере сообщение, которое затем по каким-то причинам удалил.

«Я пытаюсь развестись с того момента, как Ким встретилась с Миком в отеле Waldorf по поводу тюремной реформы» - было написано в публикации, из которой ясно, что речь в ней идет о Ким – советнице кандидата в президента и по совместительству жены рэпера – Ким Кардашьян.

Твит который Канье позже удалил. Фото: Twitter.com

Твит который Канье позже удалил.Фото: Twitter.com

Мик – это еще один американский рэпер, Мик Милл. О нем и об этой встрече Уэст упомянул в предыдущем твите.

Похоже, что причиной возможного развода стали откровения рэпера на своем первом предвыборном митинге, в ходе которого он заявил, что супруги в свое время всерьез рассматривали вариант прерывания первой беременности Ким Кардашьян. Но не пришли тогда к консенсусу. В результате, на свет появился первый ребенок четы – дочь Норт (Нори).

После шести лет брака у Канье и Ким сейчас четверо детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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