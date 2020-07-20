2020-07-20T09:53:09+03:00
Политика

Канье Уэст расплакался на встрече с избирателями и рассказал, что отец не хотел его рождения

Рэпер планирует выдвинуть идею о выплате в миллион долларов каждой родившей
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Канье Уэст провел первую встречу в рамках предвыборной кампанииКанье Уэст провел первую встречу в рамках предвыборной кампанииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Хип-хоп исполнитель Канье Уэст провёл первую встречу с избирателями, зарегистрировавшись в качестве кандидата на пост президента США.

Встречу Канье Уэст провёл в штате Южная Каролина в зале Exquis Event Center в городе Норт-Чарльстон. Кандидат на должность президента США вышел к избирателям в бронежилете с надписью "Security" (Охрана) и выбритым на затылке числом 2020.

В своём выступлении Уэст обсудил международную торговлю, лицензионные права и аборты. Он также рассказал, что его отец не хотел рождения ребёнка, но жизнь ему сохранила мать.

- Не было бы Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят, - рассказал рэпер и разрыдался, вспомнив смерть своей матери в 2007 году из-за осложнений, вызванных пластической операцией.

При этом Канье Уэст считает, что запрещать аборты в США не следует, а стимулировать рождаемость в стране необходимо материальной поддержкой родителей.

- Каждому, у кого рождается ребёнок, - миллион долларов. У меня нет финансирования для этого, но у меня есть платформа, чтобы выдвинуть идею, - добавил музыкант.

Впервые Канье Уэст заявил о своих планах баллотироваться в 2015 году на церемонии вручения MTV Video Music Awards.

15 июля он зарегистрировался кандидатом от партии BDY в Оклахоме, успев подать нужные документы и уплатить регистрационный сбор в размере $35 тысяч. В названии партии заключена игра слов, оно переводится как "вечеринка в честь дня рождения" или "партия дня рождения".

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от демократов будет бывший вице-президент страны Джозеф Байден, а от республиканцев - Дональд Трамп.

Канье Уэст разрыдался на своей первой встрече с избирателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В РАН не исключили усиление ограничительных мер во время второй волны коронавируса
Канье Уэст расплакался на встрече с избирателями и рассказал, что отец не хотел его рождения
Российским семьям могут выплатить сразу три пособия на несовершеннолетнего ребёнка
Страховая отказывается платить за сорванный из-за коронавируса тур: законно ли это
Учёные нашли способ улучшить интеллект и облегчить лечение психических заболеваний
СМИ: ключевой фигурант скандала вокруг немецкой компании Wirecard скрылся в России
В Москве вылечили еще 1 379 пациентов с коронавирусом
Финомбудсмен назвал самые популярные «коронавирусные» обращения
В Москве автобус снес остановку общественного транспорта
Пресс-секретарь Александра Лукашенко опровергла заявления о его плохом самочувствии
COVID снизил шансы выпускников на трудоустройство по специальности
В Германии призвали США не выводить войска из страны
Откуда коронавирус пришел в Россию, рассказали эксперты
Россияне стали реже покупать пляжные товары
Короля Саудовской Аравии госпитализировали для медицинского обследования