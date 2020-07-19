2020-07-19T20:54:52+03:00
В мире

Трамп не готов признать «любой» исход президентских выборов в США

По словам главы Белого дома, Байден «не является компетентным», чтобы быть американским лидером
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп не готов признать «любой» исход президентских выборов в СШАТрамп не готов признать «любой» исход президентских выборов в СШАФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов признать любой исход предстоящих в ноябре президентских выборов.

Глава Белого дома в очередной раз заявил, что его главный соперник – кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джозеф Байден «уничтожит страну» в случае победы на выборах.

По словам Трамп, его соперник «не является компетентным, чтобы быть президентом», и даже «не может связать двух слов». «Им просто рулят ... Он читает с телесуфлера и потом возвращается в свой подвал», - отметил он в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, ранее Байден пригрозил Трампу военным переворотом. Он пообещал, что при отказе действующего американского лидера покинуть Белый дом после поражения на выборах, президента выведут военные.

Как писал сайт kp.ru, по последним данным, бывший вице-президент США опережает действующего американского лидера по популярности, однако глава Белого дома за месяц сумел сократить разрыв (49% против 41%). Месяц назад рейтинг был 38% и 50%, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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