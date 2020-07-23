2020-07-23T14:00:40+03:00
Звезды

Юрий Антонов: «Было очень больно, но сейчас чувствую себя уже лучше»

Знаменитый музыкант рассказал «КП», как прошла операция на ноге [эксклюзив]
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Певец Юрий Антонов перенес операцию на ноге.Певец Юрий Антонов перенес операцию на ноге.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Еще в начале недели появилась информация, что российский певец и композитор Юрий Антонов был госпитализирован в одну из московских больниц. Точная причина не сообщалась, однако, по некоторым данным, у 75-летнего музыканта возникли проблемы со здоровьем, которые требовали неотложного хирургического вмешательства.

В больнице ему сделали операцию на ноге. Хотя в прошлом году Антонов уже перенес операцию на колене. В этот раз ситуация оказалась настолько серьезной, что вновь потребовалось хирургическое вмешательство. Забили тревогу и друзья музыканта, которые рассказали, что Юрий Михайлович перестал выходить с ними на связь, мол, им даже страшно представить, что с ним могло случиться. Несколько дней телефон Антонов действительно молчал. Мы тоже не могли дозвониться. И вот наконец услышали знакомый голос.

- Все хорошо, операция прошла успешно, теперь буду восстанавливаться, - сообщил «КП» Юрий Михайлович. – Действительно у меня уже были проблемы с коленкой. Но тогда меня беспокоил мениск. А сейчас уже совсем другая история. Давно коленка меня мучила, поэтому надо было решать вопрос кардинально. Мне сделали серьезную операцию. После операции было очень больно. Сейчас нога с каждым днем болит все меньше и меньше. Впереди – длительная реабилитация. Но настроение уже неплохое. Пока врачи не отпускают меня домой, я еще - в больницы. Лежу один в очень хорошей палате. Оперировал меня прекрасный хирург. Так что все прошло благополучно.

СПРАВКА

Юрий Антонов - народный артист РФ, композитор, эстрадный певец, актер, поэт, музыкант. Он сочинил такие хиты, как «Поверь в мечту», «От печали до радости», «Крыша дома твоего», «Лунная дорожка» и десятки других.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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