2020-07-10T15:23:08+03:00
Звезды

Анастасия Волочкова впервые рассказала, что делала на генеральской даче

Балерина оправдалась за скандал
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Волочкова оправдалась за скандал, который разразился после серии снимков в ее блоге с чужого загородного поместьяАнастасия Волочкова оправдалась за скандал, который разразился после серии снимков в ее блоге с чужого загородного поместьяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Анастасия Волочкова впервые прокомментировала недавний скандал, который разразился на просторах Интернета. Некая женщина заявила о том, что у балерины случился роман с ее мужем-генералом. Звезда действительно опубликовала серию фото, на которых позировала в чужой теплице, с обручем и растягивалась в шпагате, стоя в иномарке.

Анастасия Волочкова оправдалась за скандал, который разразился после серии снимков в ее блоге с чужого загородного поместья. После того, как балерина опубликовала эффектные кадры, в Сети была обнародована личная переписка некой женщины. Она эмоционально и не стесняясь в выражениях заявила, что танцовщица приехала в дом ее мужа, генерала, и посмела сфотографироваться не только в чужих грядках, но, и что больше всего возмутило даму, - с ее обручем.

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Этот обруч для тонкой талии мне подарили
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Анастасия не скрывает, что сильно удивлена внезапному скандалу. Артистка заявила, что они с подругой действительно побывали в гостях у уважаемого человека, чтобы обсудить ряд рабочих вопросов. Естественно, хлебосольные хозяева накрыли на стол, все чинно посидели. Потом гостьи погуляли по территории загородного поместья. Во время променада Волочкова сделала несколько снимков, которые потом опубликовала в блоге.

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Я в гостях, где растут любимые овощи...
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"Это банальная ситуация. Мы с подругой поехали в гости к семейной паре. У них красивый участок. Мы поехали обсудить один серьезный проект. Я сфотографировалась у них в теплице. В шубе. У меня все не как у людей. Летом в шубке хожу и мехах, а зимой в купальнике", - озвучила балерина в эфире шоу "Судьба человека" свою точку зрения.

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А вы как относитесь к радости, любви и позитиву?
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Как отметила звезда, в какой-то момент она запечатлелась с обручем, что и стало причиной сплетен. "Мы посидели, все обсудили, а потом на следующий день мне звонит пиар-директор и говорит: «Настя, что случилось?». Там сплетни про генерала и его жену. Увидев обруч на мне, какая-то женщина стала распространять сплетни, якобы я увела у нее генерала. Сказала, что это ее обруч. Оказалась, что она ему, этому генералу, даже не жена. Она прикопалась к этому обручу", - резюмировала артистка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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