Все не снесешь: В каких странах мира стоят памятники русским

Разгоряченные расовым неравноправием американские протестующие прославились на весь мир не только разграблением дорогих магазинов, но и свержением памятников. Монументы историческим деятелям, причастным к расизму или рабовладению, обливали краской (выбирали яркие цвета, большой популярностью пользовался красный), с помощью веревок сбрасывали с постаментов на землю, топили в реках. Под горячую руку политкорректности попал и памятник русском освоителю Аляски Баранову. В Чехии перенесли с площади в музей памятник освободителю Праги от фашистов советскому маршалу Коневу. А где еще в мире есть памятники русским?

РУССКИЙ ВОЖДЬ АЛЯСКИ

В США, в городе Ситка под горячую руку протестующих попал памятник первому губернатору Аляски, каргопольскому купцу Александру Баранову. Местные активисты ходили-ходили вдоль да около монумента и потребовали убрать его с центральной площади. Они утверждали, что статуя русского губернатора оскорбляет чувства представителей коренных народов Аляски. В городе заговорили о сносе памятника.

Металлический Баранов появился в Ситке в 1989 году, как напоминание о 28 годах его правления на Аляске в конце XVIII - начале XIX вв. Русский купец заложил город Ново-Архангельск, при нем русские поселения активно развивались.

Но современные активисты припомнили Баранову не его успехи, а противостояние с индейцами-тлинкитами, которые когда-то начали с освоителями Аляски войну. В результате - десятки погибших с обеих сторон. Все это было задолго до того, как Аляска стала американской.

Городской совет Ситки несколько недель искал компромисс, и в итоге решил перенести монумент в местный исторический музей.

- Мы огорчены, что на фоне захлестнувшей волны осквернения и сноса монументов историческим личностям в ходе массовых протестов в США под решение о демонтаже все-таки попала скульптура главному правителю русских поселений в Северной Америке. Резолюция подписана и содержит много эмоциональных оценок, - заявил посол России в США Анатолий Антонов. - Городской совет не принял в расчет мнение русскоязычной общины.

КОНСУЛ ПОД ЗАМКОМ

Японцы, грезящие о возврате Курильских островов, в целом, с почтением относятся к памятникам двум русским политическим деятелям - Иосифу Гошкевичу и Ефиму Путятину.

Адмирал Ефим Путятин в 1854 году был тем самым русским, который первым подписал официальный договор о дружбе между Россией и Японией. Он же договорился об установлении торговых отношений и государственных границах между странами.

Изначально памятник адмиралу был установлен в городе Хэдамура. Близ его берегов во время цунами и сильнейшего шторма погибла фрегата «Диана», на борту которой находилась дипломатическая экспедиция Путятина. Но в конце ХХ века монумент решили подарить городу Фудзи. В начале 2000-х годов статуя начала белеть и трескаться. Во время реставрационных работ выяснилось, что монумент изготовлен из твердой пластмассы, а не бронзы, как говорилось в документах. Кто и где подменил памятник и был ли он первоначально отлит из металла, так и осталось неизвестным.

С памятником первому русскому консулу в Японии Иосифу Гошкевичу все гораздо сложнее. Гранитный бюст установлен в 1989 году на острове Хоккайдо, в городе Хакодате, неподалёку от того места, где в середине XIX века Гошкевич открыл первое российское диппредставительство. Правда, изваяние является не полноценным памятником, а скорее экспонатом в музее, посвященном русскому дипломату. Бюст мало кто видит из-за того, что владелец музея живет в Токио и лишь изредка приезжает в Хакодате, чтобы открыть двери музея для посетителей.

ПСЕВДО-ФРУНЗЕ

В современной России трудно найти сохранившийся памятник советскому маршалу Клименту Ворошилову. Когда-то их было не счесть… А вот в Турции, на стамбульской площади Таксим такой стоит много лет.

Многофигурная монументальная композиция «Республика» появилась в 1928 году и символизировала приход армии-освободительницы и установление Турецкой республики. Впереди – основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк, слева - Климент Ворошилов и еще один советский деятель - Семен Аралов. Последнего очень часто путают с Михаилом Фрунзе.

Появление в Стамбуле скульптурных ликов советских военачальников было личным распоряжением Ататюрка. Таким образом он выразил свою благодарность за военную, политическую и финансовую помощь СССР. Москва первой протянула руку помощи Турции в годы освободительной войны. Ворошилов некоторое время исполнял обязанности в Турции военного советника, а Аралов в течение пяти лет был советским полпредом в Турции.

Памятник Ворошилову на площади Таксим в Стамбуле.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДЕЛО ИЛЬИЧА

Досталось от недовольных неизвестно чему американцев и Владимиру Ильичу Ленину. В 1989 году в Сиэтле появился памятник Ленину. Его выкупил у чехов и привез из Европы учитель английского языка Льюис Карпентер. В начале 1990-х годов он умер, его наследники выставили монумент на продажу за 250 тысяч долларов. Только до сих пор покупатель так и не нашелся.

Пока что Ленин является излюбленным арт-объектом для горожан: на Рождество его наряжают Санта-Клаусом, в дни гей-парадов оборачивают радужным флагом. А вот совсем недавно обагрили металлическую ладонь Ильича красной краской. И это несмотря на то, что Ленин боролся с неравноправием и был ярым противником угнетения народных масс. Что же касается негров, так он вообще приглашал их бросить к чертовой матери расистскую Америку и переехать в СССР, чтобы строить социализм.

В 2017 году мэр Сиэтла решил поднять свой политический рейтинг за счет… Ленина и заявил, что снесет памятник. Поддержать мэра миллионного города вышли аж 7 человек. Протеста не получилось, частную собственность не тронули. Ильич устоял.

Памятник Ленину в американском Сиэтле.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КОМУ ЕЩЕ?

Бронзовые, гипсовые и каменные Ленины есть в столице Вьетнама, Ханое, в главном городе Зимбабве – Хараре, в финском Турку и на итальянском острове Капри.

Во французском Граасе установлен памятник писателю Ивану Бунину. В уругвайском Монтевидео – первому космонавту Юрию Гагарину. В Риме – автору «Мертвых душ» Николаю Гоголю, а во Флоренции на пьяцца Демидофф – памятник купцу Николаю Демидову.

Путешественнику Афанасию Никитину памятник поставлен на побережье Аравийского моря, в Индии, там, где как считают историки, он ступил на индийскую землю. Бронзовый Петр I стоит в голландских городах Заандам и Роттердам, а также в британской столице и бельгийском Антверпене. Немало памятников в мире, рукотворно воздвигнутых отцу русской поэзии Александру Сергеевичу Пушкину. Они есть в испанской, американской, австрийской, болгарской, французской, черногорской, чилийской и эфиопской столицах, а также в китайском Шанхае.

И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ…

Очевидно, что увековечивания на века в камне или бронзе удостаиваются люди выдающиеся, чьи заслуги обще признаны. И антигерои редко когда попадают на постаменты, либо задерживаются на них недолго.

С начала 1990-х годов Украину наводнили монументы националисту Степану Бандере - от простеньких бюстов до ростовых изваяний.

До восстановления памятников фашисту Адольфу Гитлеру еще никто пока не додумался, равно как никто не пытается увековечить память итальянскоого дуче Бенито Муссолини.

Четкий и ясный посыл цивилизованного мира – «нацизму - нет!» – не был услышан в Эстонии. Там, в городе Пярну в 2002 году был установлен мемориал с изображением солдата в форме СС. Это вызвало волну протестов, и через два года мемориал был демонтирован и отправлен в Музей борьбы за свободу Эстонии.

Еще один подобный памятник - членам украинской дивизии СС «Галичина» - появился несколько лет назад в пригороде канадского Торонто. Только в этом году городские власти осознали, что за монумент стоит у них под носом и на глазах горожан и туристов. Но пока не предприняли никаких мер.

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