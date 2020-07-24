2020-07-24T16:48:43+03:00
Политика

Владимир Путин спросил Михаила Мишустина, куда можно поехать в отпуск

Шойгу доложил президенту о подготовке к военно-морскому параду
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин провел совещание.Владимир Путин провел совещание.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Совещание с постоянными членами Совета безопасности Владимир Путин начал, с одной стороны, со стратегического, а с другой, с вполне бытового вопроса. Он поинтересовался у Михаила Мишутина - куда можно поехать в отпуск, кроме стран, об открытии авиасообщения с которыми уже было объявлено.

- Как идут переговоры с иностранными партнерами по поводу летнего периода отпусков? - спросил Путин. - Имею ввиду все проблемы, связанные с коронавирусом, и требования, которые предъявляют к поездкам за границу правительство России.

Президент попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить, как идет подготовка к военно-морскому параду в Санкт-Петербурге.

- Вся страна ждет этого события, которое будет демонстрировать не только растущую мощь нашего флота, но и возможности наших корабелов, - сказал Путин.

Еще одним вопросом стали отношения с некоторыми странами СНГ и события на армяно-азербайджанской границе.

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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