Владимир Путин спросил Михаила Мишустина, куда можно поехать в отпуск

Совещание с постоянными членами Совета безопасности Владимир Путин начал, с одной стороны, со стратегического, а с другой, с вполне бытового вопроса. Он поинтересовался у Михаила Мишутина - куда можно поехать в отпуск, кроме стран, об открытии авиасообщения с которыми уже было объявлено.

- Как идут переговоры с иностранными партнерами по поводу летнего периода отпусков? - спросил Путин. - Имею ввиду все проблемы, связанные с коронавирусом, и требования, которые предъявляют к поездкам за границу правительство России.

Президент попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить, как идет подготовка к военно-морскому параду в Санкт-Петербурге.

- Вся страна ждет этого события, которое будет демонстрировать не только растущую мощь нашего флота, но и возможности наших корабелов, - сказал Путин.

Еще одним вопросом стали отношения с некоторыми странами СНГ и события на армяно-азербайджанской границе.