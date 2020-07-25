Михаил Дегтярев: Какие митинги? Какие выходные? Мне уже через три недели на доклад к президенту
Перед тем, как сложился этот необычный репортаж, в 2 часа ночи по мск спецкор «Комсомолки» Александр Гамов отправил врио главы Хабаровского края Михаилу Дегтярёву, который в выходные, пока - митинги, решил отправиться в поездку по краю, - смс.
Идея - опубликовать на сайте kp.ru - типа: дневник врио губернатора за субботу - воскресенье.
То есть - я ему время от времени пишу всякие смс-вопросы. И, может, - делаю короткие звонки. (За субботу - пара -тройка сеансов связи. Столько же - в воскресенье. Ну, чтобы не мешать.) По мере готовности загружаем все на сайт, потом добавляем, аудиозаписи даём на радио «Комсомольская Правда», а затем, может быть,- и в газету...
«Согласны?» - спросил я у Дегтярева. В 4 ночи мск он ответил: «Годно!»
Ну, переписка уже началась. (см. фото.) Правда, связь - не очень. Но коротко уже поговорили..
Расшифровки наших первых разговоров читайте ниже...
Предложил Дегтяреву ещё и фотки слать. Обещал...
ДИАЛОГ ПЕРВЫЙ. 7 ЧАСОВ УТРА
- Алло! Михаил Владимирович, доброе утро, это Гамов. А смс-ки мои получаете?
- Нет, а мы ж едем сейчас дорогой такой горной, тут только телефонная связь, и очень редко.
- Я не буду надоедать сильно, скажите, как настроение?
- Отличное. Еду в Ванино, на встречу с народом. Первый заезд – в школу. Посмотрю, как подготовка к 1 сентября. Потом в порт.
- Классно. Это вы во сколько ж проснулись? Во сколько вы поехали?
- В восемь.
- Ясно. И с кем вы едете?
- Взял с собой чиновников.
- Много? Чиновников много едет?
- (не слышно ответа).
- Ясно. Я буду тогда с вашего позволения периодически позванивать и выкладывать на сайт, как мы договорились, ладно? То есть, вы людей не боитесь, да, как вот говорят, типа, Дегтярев, выходи… Алло? Не слышно... Ладно, удачи.
ДИАЛОГ ВТОРОЙ. 7.13 УТРА
- ...О! Вот - связь! Скажите, а вы снимок мне можете прислать, как вы едете? Можете, да? А чиновников много с собой везете?
- Двух.
- Так мало. А почему?
- Ну, у меня зампред правительства по социалке и министр ЖКХ. Мне пока здесь никто не нужен.
- Вы можете хоть из машины прислать снимок свой мне?
- Ради Бога. Александр, кстати, знаете на чем я еду? А на старом Мерседесе... (связь снова обрывается...)
ДИАЛОГ ТРЕТИЙ. ОКОЛО 8 УТРА
- ...Алло, Михаил Владимирович! А почему на старом-то мерседесе глава региона едет? Почему вы на мерседесе старом?
- В целях экономии, Александр. Я принял решение, что он меньше ест бензина, чем Лексус, большой, который Сергей Иванович Фургал мне оставил в наследство.
За одну поездку, например, в Ванино и Совгавань мы сэкономим 5-6 тысяч. 10 поездок – 50-60 тысяч экономия в бюджет. Это ровно стипендия отличнику или тому, кто у нас стобалльники по ЕГЭ.
Я думаю, что за пару месяцев я одну стипендию отобью. И добавлю ребятам, хабаровчанам.
- А вы за рулем или нет?
- Да нет, конечно, с водителем. Как положено по протоколу.
- А почему вы трех чиновников уволили-то?
- А они сами написали заявление, я не мог препятствовать их воле.
- А остальные как?
- Остальные думают. Встречаюсь постепенно, не со всеми, по графику, разбираюсь. Есть много материалов интересных. И из контрольно-счетной палаты, и из Счетной палаты РФ, из правоохранительных органов. В кадровых вопросах нельзя рубить шашкой. Только добрая воля. Или обстоятельства, которые могут всегда произойти.
- Скажите, а то, что вы в выходные работаете, ничего? Это нарушение же…
- А я их очень ждал. Ничего страшного. Чтобы работать день и ночь, президент сказал – познакомься с регионом быстро и - к нему на доклад. А как же знакомиться, если ты в выходные будешь отдыхать или ходить на митинги, например?
- А когда на доклад к президенту?
- Ну, пока еще дату мы, конечно, даже не запрашивали никакую, пока две-три недели разберемся, а потом будем проситься, чтобы нас поставили в график.
- Вы знаете, что там митинги опять, да, в Хабаровске?
- Знаю, конечно. Навстречу было много машин, мы им посигналили, поприветствовали ребят.
Я, честно говоря, им завидую – они могли бы порыбачить в этот день. Мы столько красивых мест проехали, где рыбаки удят рыбу, я вот завидую и тем, и другим, что у них есть возможность. Одним – приехать в Хабаровск, чтобы выразить свой гнев, свое мнение. А другим, что у них есть возможность поудить рыбу. И тем, и другим завидую. А сам еду в Ванино, в школу. Смотреть подготовку к 1 сентября.
- Ну и правильно. А вы домой-то звоните? Жене, сыновьям?
- Честно говоря, сыновьям вообще не звонил с понедельника. Утром позавтракал с ними и с тех пор не видел и не слышал. А супруге звонил два раза и то как-то все на бегу. Пока времени нет. За что себя корю.
- Что супруга говорит вам?
- Супруга (плохо слышно)…
- Какие-то поручения можете нам давать, мы что-то здесь поможем. Не стесняйтесь, если что. Жду фоток. Пока. Счастливо....
(Продолжение следует.)
Михаил Дегтярев: «Вот, еду из Хабаровска в Ванино. Какие митинги? Какие выходные?».Александр ГАМОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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