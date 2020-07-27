Коммунистические разногласия по деликатному вопросу, Бузова и Алан Тьюринг, развратник и статуя Железного Феликса, Минздрав против стильных газенвагенов

Выступление в Думе премьера М. В. Мишустина прошло с большим успехом, депутатам оно чрезвычайно понравилось, но лидер КПРФ Г. А. Зюганов вдруг стал выступать совершенно не по теме и произвел большой соблазн в собрании. "Давайте встретимся с президентом и обсудим: к чему его администрация настрогала только на нашем фланге 17 партий? Кому они нужны? Сурайкина (лидера партии "Коммунисты России". – М. С.), этого педераста, отправили замруководителя думы в Ульяновск, эту нашу общую сокровищницу".

Спикер Думы В. В. Володин мягко осудил Г. А. Зюганова – "Так-де, батенька, негоже, надо, батенька, отмобилизовываться" – и было от чего. В своем коммунистическом служении лидер КПРФ встречался с сильными антагонистами: антинародным Б. Н. Ельциным и еще более антинародным А. Б. Чубайсом, который вообще представлялся Г. А. Зюганову князем тьмы. Тем не менее ни Ельцина, ни Чубайса он не обвинял в извращенности чувств. Чем товарищ Максим (самоназвание лидера "Коммунистов России") заслужил такое гневное к себе отношение, не вполне понятно.

Впрочем, и товарищ Максим, собравшийся судиться с товарищем Геннадием, пока не определился, что вменять лидеру КПРФ: то ли клевету, то ли оскорбление. Если клевету, тогда М. А. Сурайкин должен доказать, что в однополых сношениях есть нечто порочащее. Если оскорбление (некоторые коммунисты России даже обвинили Зюганова в нецензурной брани с трибуны), то здесь просто различное понимание языковых норм. Начальник ОГПУ Г. Г. Ягода в 1933 г. писал т. Сталину, что "педерасты развернули вербовку красноармейцев, краснофлотцев и отдельных вузовцев". Очевидно, Ягода, информируя вождя, не преследовал целью употребление эмоционально окрашенных слов – жанр совершенно не тот. Зюганову, как человеку старосоветского закала, естественно придерживаться старинных норм.

Но и от суда может быть польза. Г. А. Зюганов и товарищ Максим в ходе судебных прений установят, в хорошем или в плохом смысле М. А. Сурайкин был поименован педерастом. Да и вообще еще Маркс и Энгельс провозглашали: "Коммунисты считают презренным делом скрывать свои намерения". После того же, как взаимонепонимание будет устранено, организационное единство коммунистического движения восстановится.

Шоу-бизнес не менее, чем коммунисты, страдает от разногласий на модную тему. Певица О. И. Бузова произнесла похвальное слово сверхъестественным людям: "Я обожаю геев, лесбиянок и трансгендеров. Они делают нашу жизнь лучше. Вы для меня прекрасные люди". И привела в качестве примера П. И. Чайковского (хотя еще армянское радио установило, что мы любим его не только за это), аглицкого безобразника Оскара Уайльдовича, создателя computer science Алана Тьюринга, главу компании "Apple" Тима Кука и множество других. Странно, что в ряду прекрасных людей О. И. Бузова не назвала никого из звезд нынешней отечественной эстрады, которые ей более близки и знакомы, но это дело вкуса и вообще имеет право.

Ей, однако, резко возразил знаменитый импресарио И. И. Пригожин: "У Бузовой – это популизм чистой воды, стремление быть в тренде. К великому сожалению, нас окружают представители вот этого сообщества, но к великому счастью, в моем окружении они это не выпячивают. Я не понимаю, как сейчас можно пойти против Конституции".

Твердый конституционализм И. И. Пригожина заслуживает уважения. Вместе с тем непонятно, точно ли обожание геев есть популизм. Ведь обыкновенно так называют желание понравиться всем, для чего популист раздает приятные, хотя и несбыточные обещания. "Водка по три рубля", "каждой бабе по мужику" и т. д. Но уверен ли продюсер, что похвала мужеложству всем так же приятна, как водка по три рубля?

На фронте традиционных отношений тоже не все ладно. При постоянном изобличении крайнего бытового разложения представителей медиа-сообщества явилась новая фигура. На вопрос "Знаете ли вы, кто этот мощный старик?" теперь можно ответить: "Это наш сатирик В. А. Шендерович".

Собственно про то, что сатирик в быту ведет себя совершеннейшим сатиром, и так давно было известно. Но сперва подумали, что по обычаю движения MeToo, карающего развратников былых времен, и В. А. Шендеровичу, давно уже ушедшему из большого спорта, также припомнили былую распущенность. Как писал А. С. Пушкин, "Л., состарившийся волокита, говорил: Moralement je suis toujours physique, mais physiquement je suis devenu moral (Морально я остался плотским, но плотски я сделался моральным)".

Однако же нет. Из обвинений следует, что "старый ветеран, покойный на постели, в силах завинтить свой измаильский штык", и неистовое волокитство имело место в нынешнем году. Что вызывает невольное уважение к сатирической мощи, неподвластной времени.

Но вообще все эти кампании с обличениями до боли напоминают оперу Моцарта "Наказанный развратник или Дон-Жуан". Конечно, музыка Моцарта божественно хороша, но этого не скажешь про либретто оперы. Большая часть действия сводится к тому, что дамы (донна Анна, донна Эльвира и крестьянка Церлина) топчутся хором, обличая их общего абьюзера. Поэтому явление статуи командора, после чего волокита под пение хора духов проваливается в преисподнюю, воспринимается с большим облегчением. Явление статуи Железного Феликса, утягивающего с собой развратного сатирика, также было бы уместным завершением обличительной кампании.

На этом фоне неслыханных страстей и даже адского пламени поражает непокобелимая твердость отечественного Минздрава, обратившегося к авиаторам: "Мы призываем аэропорты предпринимать все возможные усилия, чтобы не допустить использования курилок как способа продвижения табака и никотина, которыми они нередко становятся. Стильное оформление, удобное расположение, доступность для обозрения – все это способствует росту потребления табачной и иной никотиносодержащей продукции".

С тех пор, как запретили свободно дымить в аэропортовских залах, чему уже много лет, появились и курилки, временно ликвидированные в угаре борьбы за здоровый образ жизни авиапассажиров, а теперь снова дозволенные. Срок, а также охват аэропортов достаточный, чтобы констатировать: рекламная нега в стиле "На узорные шальвары льет вино грузин" или "Кейфующий пролетарий" там никогда не наблюдалась. Обыкновенный газенваген, куда людей влекла единственно никотиновая зависимость. Независимые же никогда не соблазнялись пленительной атмосферой курилок, поскольку соблазняться там нечему. Что же до "стильного оформления" православного газенвагена, то даже и непонятно, что чиновники Минздрава имеют в виду. Разве что стол, а в столе дырка, куда бросают окурки. Если и стиль, то весьма минималистский.

Сами же авиаторы, которым в виде великой милости разрешили летать в Турцию, Британию и Танзанию, могут на все это только сказать: "Нам бы ваши заботы, господа здравоохранители".