Фальсификация статистики по коронавирусу в США: во Флориде в нее включают погибших в перестрелках

Американские СМИ неоднократно упрекали Россию в фальсификации данных смертности от коронавируса — якобы реальные цифры сильно разнятся с отчётными. Однако манипуляции со статистикой имеют место быть в самих США. Причём не на уровне «как сообщил один анонимный источник».

Журналисты телеканала CBS12 изучили каждый пункт официального перечня, в который включено 581 имя «скончавшегося от коронавируса в двухмиллионном округе Оранж в штате Флорида».

Оказалось, у восьми человек, попавших в скорбный список, COVID-19 вообще не упоминался в качестве причины смерти. Да, это можно списать на небрежность составителей медкарт (местные врачи в ответ на упрёки журналистов так журналистам и ответили). Но в числе этих почти шестисот официально умерших от COVID-19 — лишь у 169 человек коронавирус указан как главная причина смерти, без других отягчающих факторов. Все остальные отошли в мир иной вовсе не от него: 60-летний мужчина, отдавший Богу душу после выстрела из ружья в голову, 77-летняя женщина, умершая от болезни Паркинсона. 90-летний мужчина, не перенёсший последствий перелома бедра. И так далее…

Самый дикий случай подтасовки статистики, попавший во многие газеты, вынудил оправдываться самого губернатора штата. Стало известно, что в том же округе Оранж в число умерших от COVID-19 был включен молодой человек, разбившийся на мотоцикле. После вскрытия врачи действительно обнаружили в его тканях коронавирус. И пришли к выводу, что «смертельное ДТП могло быть вызвано COVID-19».

Завышение статистики смертности вызвало бурную реакцию. Власти Флориды завалили требованиями отменить масочный режим и другие карантинные ограничения.

А зачем вообще все эти трюки с цифрами? Есть несколько версий. Первая — банальная ошибка врачей. Или их нежелание в период эпидемии изучать каждую из историй болезней.

Вторая — жадность родственников. Похороны стоят немалых денег. Погребение усопшего во флоридской земле по самому скромному сценарию может обойтись в $7000, в Нью-Йорке и того больше. Власти штатов оказывают некоторую помощь. В обычные времена в Нью-Йорке давали $1200, а вот во время эпидемии повысили эту сумму до $1700, причем распространили эту субсидию на всех, включая нелегальных иммигрантов. Получить на полтысячи больше сравнительно просто: нужно только чтобы в графе «причина смерти» в соответствующих документах значился коронавирус. Врачам дописать таковой ничего не стоит.

И, наконец, версия третья — политика. Мэр города Орландо, столицы округа Оранж - оппозиционер-демократ. Как и четыре из шести членов горсовета. Им выгоден принцип «чем хуже, тем лучше». Если пандемия по-прежнему демонстрирует страшную статистику — значит, надо сохранять карантин, и продолжать обвинять в экономической и социальной катастрофе федеральное правительство, т.е. Трампа. Заодно выбивая новые субсидии на борьбу с коронавирусом.

Всего же в США, по официальным данным, число заболевших на днях превысило 4 млн. человек; погибших — свыше 140 тысяч.

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