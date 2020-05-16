На Западе - медицинская катастрофа, а они считают умерших от ковида в России

Западные СМИ — прежде всего, британская Financial Times — разразились статьями, будто «Россия занижает число умерших от коронавируса». Но как же ситуация обстоит на самом деле, в том числе и там, откуда слышна критика?

ЛЮБИМЫЙ ПРИЁМ КОНСПИРОЛОГОВ: «ВЛАСТИ ЧТО-ТО СКРЫВАЮТ»

Ещё два месяца назад журналисты американского канала CNN утверждали ровно противоположное: «стратегия Москвы по борьбе с эпидемией эффективна», хвалили нашу систему тестирования и практику борьбы с фейковыми новостями. Впрочем, тогда западные СМИ решали другие задачи: пнуть Трампа за «плохую борьбу с ковидом» — ради такого святого дела можно было даже и Кремль разок похвалить.

Но теперь река вернулась в привычное русло, русские снова плохие: якобы искажают статистику смертности от «короны». Доказательства — незамысловатые, в духе теорий заговора с маргинальных интернет-сайтов: «Власти (в данном случае — российские) всё скрывают». В противоположную сторону, что характерно, данная логика не работают, публикаций в английских СМИ из серии «правительство Британии скрыло от народа правду о деле Скрипалей» — почему-то не видно.

Да и вообще, нестандартная статистика по COVID-19 встречается сплошь и рядом. Медицинский факт: в бывшей ГДР заболеваемость «чумой-2020» почти в два раза ниже, чем в Западной Германии. Тоже власти скрывают (а в «капиталистических» землях, видимо, совестятся и говорят только правду)?

Но перейдём непосредственно к цифрам.

Ещё два месяца назад журналисты американского канала CNN утверждали ровно противоположное: «стратегия Москвы по борьбе с эпидемией эффективна»Фото: Иван МАКЕЕВ

ИТАЛИЯ: ПРИЧИНА СВЕРХСМЕРТНОСТИ — «КРАХ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Говорят: посмотрите, в Италии — 31 тысяча умерших на 224 тысячи заболевших; в России — 2,5 тысячи умерших на 272 тысячи заболевших. Ну не может такого быть!

Правда, есть нюанс: на Апеннинах доля пожилого населения (самой уязвимой группы для коронавируса) — одна из высочайших в мире.

При этом в начале эпидемии коронавируса (но ещё до того, как та обрела истинные масштабы) итальянский еженедельник L’Espresso выпустил статью с красноречивым заголовком: «Государственная система здравоохранения рушится». Просто приведём пару цитат:

«Перед тем как раздался сигнал тревоги о коронавирусе, система уже работала на 150% потенциала, особенно в государственных клиниках Ломбардии и Венето» [на севере страны, где была наиболее тяжёлая вспышка — ред.].

«Нам не хватает инвестиций в 10 млрд евро и 47 тыс. сотрудников, по большей части из младшего медперсонала, а также врачей и технического персонала — только для того, чтобы обеспечить предоставление основных услуг».

«C 2012 по 2017 год [в Италии] было упразднено 759 отделений больниц, и теперь число койко-мест — 3,2 на тысячу жителей, против шести во Франции и восьми в Германии».

Действительно, смотрим данные по ФРГ — соотношение больных и умерших совсем другое (в тыс. чел.): 176 на 8. Для Италии, напомним, — 224 на 31. Тоже фальсификация статистики с целью занижения — или просто разница в стратегии Берлина и Рима?

БРИТАНИЯ: «ЛИШНИЕ» 22 ТЫСЯЧИ УМЕРШИХ В ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ

К настоящему моменту, по официальным данным, в Соединённом Королевстве (СК) от «ковида» умерло 34 тысячи человек.

При этом в зоны смерти превращаются дома престарелых, ведь пожилые люди — и так наиболее уязвимая категория, а в кризисной ситуации персонал далеко не всегда может обеспечить должный уход. По официальным данным, к началу мая от коронавируса скончались свыше 8,3 тыс. подопечных таких заведений (и это только в Англии, без учёта других частей СК). Статистику предоставляют сами компании-операторы домов престарелых. Причём, похоже, искажая её в выгодном для себя свете.

Британские учёные проанализировали весь массив данных о смертности в домах престарелых, изучив и те факты, когда пенсионеры за последние месяцы уходили из жизни «по иным причинам». Оказалось, реальные цифры погибших из-за эпидемии коронавируса (включая косвенные случаи, когда, например, больной не может попасть в больницу, потому что все койки уже заняты) — почти вдвое больше. И могут составлять до 22 тысяч человек. Ещё раз: это только в центральной части Британии и только из числа обитателей домов престарелых — повторим, при официальных данных якобы в «34 тысячи погибших» среди ВСЕХ британцев.

И это не безумная интернет-конспирология, а исследование академиков Лондонской школы экономики, которых цитируют сами же английские СМИ.

США: СЧЁТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ — ДО $75 ТЫС.

В Штатах статистика тоже показывает чудеса. В Нью-Йорке смертность от коронавируса почти в 30 раз выше, чем в Калифорнии: 55 погибших и 2 погибших на 100 тысяч населения соответственно. Хотя эти территории очень похожи: приморский климат, высокая урбанизация, заметная доля мигрантов, местная администрация из числа «демократов». Тоже «власти что-то скрывают»?

Ладно, если уж хотите настоящей конспирологии — есть мнение, что многие американцы просто боятся обращаться к врачам и, возможно, переносят недиагностированную (а значит, и не попавшую в статистику) «корону» дома.

Причина банальна: по подсчётам телеканала CNBC, лечение при тяжёлой форме коронавируса обойдётся от 42 до 75 тысяч долларов. В теории счёт оплатит твоя страховая компания. Но 10% американцев не имеют медстраховки вообще; 20% могут позволить себе лишь самую дешёвую, которая такую сумму не покроет. Сейчас Белый дом пообещал ставить на ноги «коронавирусников» с помощью федеральных субсидий, но как этот механизм будет работать — пока не ясно.

Наконец, посмертная экспертиза в США и Британии — процедура платная, её делают не во всех случаях. И многие умершие от коронавируса (если он имел место на фоне других тяжёлых заболеваний) могут просто не попасть в статистику.

Напротив, в России подвергают вскрытию и экспертизе всех умерших с подозрением на коронавирус, и эти данные включаются в итоговые официальные отчёты.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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