Кто такие «Чики»: актрисы, сыгравшие главные роли в сериале

Никто не ожидал, что один из сонма новых сериалов, вышедших на интернет-платформах в последнее время («Последний министр», «Водоворот», «Окаянные дни» и проч.) громыхнет так, что раскаты шума докатятся до самых далеких от телеповестки слоев населения. Например, до уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольги Баранец, рассмотревшей в сериале «Чики» пропаганду ЛГБТ-ценностей и составившей жалобу в Роскомнадзор с требованием запретить и не показывать никому этот скреподробительный проект.

Фото: предоставлено платформой MoreTV

Хотя предпосылки к этому были. Еще во время съемок проекта «Чики» в городе Прохладный (Кабардино-Балкария) местные жители буквально выживали съемочную группу: кидали на капот машин арбузы, стреляли из «Сайги», даже полицию пришлось подключать. Узнав, что в их тихом консервативном городке москвичи понаехали снимать «сериал про проституток», некоторые агрессивные люди не могли остаться равнодушными. Но протест длился недолго. Тактичный и терпеливый режиссер проекта Эдуард Оганесян объяснил местным, что проститутки — согласно сюжету — это бывшее ремесло героинь «Чик», теперь они — перековавшиеся бизнес-вумен, что намерены открыть фитнес-клуб в глубинке и пропагандировать спорт. Каждая из них страдает, имеет червоточину в душе и, вообще, это комедия про любовь и перерождение. Жители Прохладного растаяли и, сменив настороженную прохладу на горячее южное гостеприимство, даже просились работать на площадке (охранять, возить, помогать) — некоторых Оганесян в итоге поместил в кадр.

«КП» рассказывает про четырех актрис проекта, сыгравших главные роли в «Чиках» (одна из них, Ирина Носова, даже помогла нам составить краткую характеристику на коллег) — три из четырех до сих пор не замужем (!).

Ирина Горбачева, 32 года (Жанна)

Ирина Горбачева. Фото: предоставлено платформой MoreTV

Главная звезда проекта, очевидно, перетягивающая на себя львиную долю внимания и аккумулирующая энергию сериала — и в кадре, и за его пределами. Ее Жанна тоже занималась первой древнейшей, а потом решила завязать и укатила в Москву. Из столицы она возвращается в родной городок на мини-купере, чтобы помочь бывшим коллегам (Свете, Марине и Люде) завязать и встать на путь истинный — зарабатывать не на собственных, а на чужих телах, открыв спортклуб.

irina_gorbacheva ......ух...СПАСИБО!! Академикам!Рубэну Дишдишяну @rubdish !Сергею Сельянову! Наташе Дрозд! Боре Хлебникову! Наташе Мещаниновой!Алишеру Хамидходжаеву! Юле Баталовой!Ивану Лебедеву! Саше Яценко! @yayatsek ,Дуне Смирновой!...и всем всем всем кто был во время,до и после! Спасибо моим родным! Моим друзьям! Тем кто болел и конечно Гриша тебе!! @grikalinin Спасибо ВАМ за то,что вы есть! Всего не написать,да и не надо! Вы и так все чувствуете и знаете! Спасибо,что все по любви!! Урррраа! #золотойорел @prada @mercury_russia

Массовый зритель не помнит Ирину Горбачеву — дочь уборщицы и сварщика из Мариуполя с цыганскими корнями — в роли путаны-наркоманки Анжелы в сериале «Дело чести» (2013), зато наверняка полюбил трагичный и невероятно правдоподобный образ Кати из «Аритмии» (2017) Бориса Хлебникова.

Фото: предоставлено платформой MoreTV

Почему-то именно после этой работы (хотя до этого были прекрасные «Компенсация» и «Молодая гвардия») Горбачеву, актрису Мастерской Петра Фоменко, отметили «Золотым орлом» и «Никой», начали воспринимать всерьез и звать на ключевые роли («Громкая связь», «История одного назначения»), а не эпизодические. Комедийный дар Ирины можно оценить, изучив ее инстаграм: 1,7 миллиона подписчиков талантливая актриса набрала, записывая короткие абсурдистские ролики в смешных образах: брюзжащая тетка, иностранка в метро, повернутая театральная прима, говорящая собака. Нескладность (рост 185 см), пацанистость (некоторые до сих пор считают Горбачеву лесбиянкой), необычность и угловатость актриса перемолола и обратила в козыри — то, что смущало Ирину раньше, теперь стало ее уникальными достоинствами.

irina_gorbacheva Ирине Горбачевой 16 лет

Хотя сделать это было весьма непросто, особенно учитывая печальные завихрения судьбы актрисы: в детстве она рано потеряла маму, воспитывалась бабушкой, работала в курином цеху и магазине, а с мужем, актером Григорием Калининым (режиссер Жмых из «Мылодрамы») прожила три года, потому что он «изменял и много пил». А еще в детстве она пережила жуткий опыт сексуального насилия.

Любимая музыка: Иван Дорн, ЛАУД, Джордж Майкл, Крем Сода, YOURA.

Статус: Не замужем.

Ирина Носова: «Иногда опытная Ира подсказывала тихонечко и деликатно на ушко: «Мне кажется, что вот так тебе будет лучше сделать, попробуй?». Никогда не давила. Мы могли несколько часов просидеть в номере и просто проговорить. Она — душа и тепло, надега, тыл. Ира кормила всю съемочную площадку — у нас всегда были фрукты, ягоды. На экваторе (середина съемок) устроила нам «маленькую свадьбу»: отвезла всех в ресторан и организовала банкет. Мы танцевали, веселились, пели и разгружались».

Варвара Шмыкова, 28 лет (Люда)

Фото: предоставлено платформой MoreTV

Это первая главная роль актрисы, которая мелькнула в «Нелюбви» Андрея Звягинцева.

Это первая главная роль актрисы, которая мелькнула в «Нелюбви» Андрея Звягинцева.Фото: кадр из фильма

Самая, пожалуй, «народная» — с визуально-вульгарной точки зрения — из героинь «Чик» — конопатая, сочная и заразительно хохочущая. Собственно, так и есть. Варвара — девушка из многодетной (шесть человек) семьи, москвичка. С театром никто из ее родителей связан не был, и с детства она занималась в самых что ни на есть мальчишеских секциях: рукопашка, футбол и даже армрестлинг. В школе на уроках физкультуры подтягивалась 20 раз. Но, однажды попав в Детский музыкальный театр юного актера, влюбилась в сцену. Настолько сильно, что четыре года поступала в Школу-студию МХАТ — до тех пор, пока не поступила. Дебютом на экранах стал сериал «Дело Крапивиных» (2010). Потом, отметив нутряной дар актерской подлинности, Варвару стали приглашать к сотрудничеству серьезные режиссеры: Николай Досталь — в сериал «Раскол» (2011), Михаил Сегал — в «Кино про Алексеева» (2014), Андрей Звягинцев — в «Нелюбовь» (2017).

barbaraska_92 8 мая 2018 что-то из прошлой жизни @sofi_naboka #женаоператора #мужактрисы #корнефорниец #молодостьидети

barbaraska_92 Варвара Шмыкова

С 2011 года актриса живет вместе с оператором Евгением Козловым («Закон каменных джунглей», «ЧОП»). В 2017 году у них родился сын Корней — рожала Варвара в Лос-Анджелесе. На последних месяцах беременности актриса снялась в клипе Ивана Дорна Collaba, оператором которого выступил ее муж.

Ivan Dorn - Collaba.

В скором времени у актрисы выходят два новых проекта: фильм «Трое» Анны Меликян и экранизация романа «Петровы в гриппе и вокруг него» Кирилла Серебренникова.

Любимая музыка: Монатик, Алиша Киз, «Масло черного тмина», Хаски, Наадя, Антоха МС.

barbaraska_92 С днём защиты детей Мы с Корнеем приняли участие в акции в помощи детям-подопечным фонда "Волонтёры в помощь детям сиротам"

Статус: замужем, сын Корней.

Ирина Носова: «Варя — душа и смех, от ее глаз мне уже было хорошо. Поскольку у Вари есть ребенок, мы долго обсуждали мою сцену с потерей ребенка. Она не говорила мне делать ничего специального, просто рассказывала и рассказывала о материнстве, а я слушала и слушала».

Алена Михайлова, 24 года (Марина)

Алена Михайлова. Фото: предоставлено платформой MoreTV

Одна из самых нетипичных «чик»: актриса из Перми больше напоминает голливудскую звезду, а не провинциальную проститутку в сланцах. Фактурная внешность, испепеляющий взгляд, нестандартная, слегка инопланетная внешность альбиноса; Михайлова — готовая модель для глянцевых журналов, а вовсе не «плечевая», которая в «Чиках» обеспечила необходимый контраст типажности героев.

Даже странно, что до 24 лет Алену практически не снимали (дебютировала в кино в 2018 году в драме «Люби их всех»). Она сыграла в сериале с Павлом Прилучным «В клетке», а почти одновременно с «Чиками» вышел еще один проект с актрисой — готический триллер «Водоворот», где Михайлова убедительно перевоплотилась в скрывающуюся от домогательств отчима уличную деваху по прозвищу Муха.

Алена Михайлова дебютировала в кино в 2018Фото: кадр из фильма

В детстве занималась легкой атлетикой (у Алены и правда фигура спортсменки, она даже похожа на самую красивую российскую прыгунью в длину Дарью Клишину), потом поступила на актерский факультет Пермского института культуры, окончила его и поехала покорять Москву. Разослала видеовизитки по всем актерским агентствам, но мгновенного успеха не последовало. Пришлось продавать мороженое в ТЦ. Главная роль роковой содержанки и аферистки Веры в драме «Люби их всех» (2019), где вокруг молодой блондинки вились персонажи Сергея Гармаша, Александра Кузнецова, Кирилла Сафонова и других звезд, обратила на себя внимание продюсеров.

Любимая музыка: William Basinski, ICR, Little Dragon, Joji, Тося Чайкина, Timmy Thomas, NF.

Статус: не замужем.

Ирина Носова: «Алена мне напоминала близкую подругу Таню — частично с нее мы и писали персонажа. Все мы много разговаривали, советовались, откровенничали и помогали друг другу. Так мы настраивали друг друга на сцены. Теплым общением. Тихонько разговаривали».

Ирина Носова, 34 года (Света)

Ирина Носова. Фото: предоставлено платформой MoreTV

Самая старшая из состава «Чик» как ни странно тоже дебютировала. Сибирская актриса из закрытого городка Северск (Томская область) отучилась во Новосибирском театральном институте и поступила в труппу местного Первого театра. Там же сколотила группу, в которой солировала. «С детства любила петь перед зеркалом с дезодорантом в руках», - вспоминает Носова. В 2014 году режиссер и однокурсник Носовой Антон Коломеец снял ее в главной роли в короткометражке «Тоня плачет на мосту влюбленных», которая была отмечена призом «Кинотавра». Актрисе приписывали отношения с Коломеецем (он же был сценаристом «Чик»), но Ирина опровергла этот слух — дружат давно, но романтическими отношениями никогда не были связаны.

Любимая музыка: Bebe, Синекдоха Монток, Khaled, Владимир Пресняков, Abra, Exotica.

Статус: не замужем.