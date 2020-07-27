2020-07-27T00:44:36+03:00
Звезды

"Он моложе ее стал и краше": поклонники в ступоре от совместного фото Ольги Бузовой и Андрея Григорьева-Апполонова

Солист группы "Иванушки International" с размахом празднует 50-летие
Ольга ЛИБГАРДТ
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Солист группы "Иванушки International" с размахом празднует 50-летиеСолист группы "Иванушки International" с размахом празднует 50-летиеФото: Рамиль ГАЛИ
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Андрей Григорьев-Апполонов закатил грандиозную вечеринку по случаю своего 50-летия. В ресторане на Новой Риге поют и пляшут 300 звездных гостей юбиляра. Среди приглашенных оказалась и Ольга Бузова.

Андрей Григорьев-Апполонов с размахом отметил круглую дату. Счастливого юбиляра заобнимали и зацеловали коллеги по шоу-бизнесу. Столы ломятся от яств, а шампанское течет рекой. Солист группы "Иванушки International" несколько раз за вечер выходил на сцену, чтобы исполнить любимые хиты миллионов россиян.

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Андрей Григорьев-Апполонов и Ольга Бузова
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Знаменитые гости отвечают ему взаимностью. Они говорят в адрес певца теплые слова и признаются ему в любви. "С Днем рождения! Я выросла на твоих песнях и счастлива быть среди твоих друзей сегодня. Глядя на тебя, можно сказать, что в 50 жизнь только начинается. Спасибо за то, что ты у нас есть", - обратилась к вокалисту Бузова, разместив памятное фото с юбиляром в блоге.

Глядя на яркий кадр многие поклонники впали в ступор и диву даются при виде внезапно преобразившегося исполнителя. Дело в том, что на снимке Андрей больше напоминает девушку.

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С Днем варенья, самый Рыжий
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"Бузова все-таки хорошая подруга. Во-первых, на фотках она фотошопит не только себя (юная губастая блонда рядом, если кто не узнал,- рыжий Иванушка, и ему сегодня 50). А во-вторых, с ней стыдно, но весело", - пишет телеграм-канал "НеМалахов".

Судя по всему, с пабликом согласны пользователи соцсетей. "Он моложе ее стал и краше", "Ой, он стал какой-то женственный", "Какие 50! Ему 30!", "Классные", "Выглядят ровесниками", "50? Я в шоке", "В ступор впала. Аж рот открыла. Как 50? Это шутка?", "Вот что значит гены", "Хорошо сохранился Андрюха", - пишут фолловеры.

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Эпоха, легенда, шоумен!
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Впрочем, другие знаменитости не стали "улучшать" ни себя, ни юбиляра. Так, DJ Артем Золотов опубликовал реальное фото. "С Днем рождения, Андрей! Эпоха, легенда, шоумен!", - подписал он кадр.

Стоит отметить, что помимо звездных гостей Григорьева-Апполонова пришли поздравить сыновья от второго брака Ваня и Артем и бывшая жена Марина Банкова. После развода супругам удалось сохранить хорошие отношения. Певец даже признался, что самыми близкими людьми считает своих бывших жен. И если что случится, первым позвонит именно им. "Маше Лопатовой-Кириленко, Маше Григорьевой-Апполоновой, с которой мы развелись, но космическая связь, конечно, не прошла, не закончилась между нами. С первой Машей я прожил четыре года, с последней женой - 16 лет. Разумеется, они для меня родные люди. И в любом случае знаю, что любят меня, дорожат, беспокоятся. Мы всегда на связи. И хорошо, что так, всем желаю", - откровенно признался вокалист.

Личная драма рыжего из «Иванушек».У Андрея Григорьева-Апполонова начались проблемы с алкоголем. И никакие уговоры и угрозы на него не действуют

ИСТОЧНИК KP.RU

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