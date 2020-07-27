Пять причин, почему быть молодым отцом круто

Казалось бы не так много времени прошло с момента как взрослые дяденьки заявляли, что "надо пожить для себя", "семью завести всегда успею", и вот их уже сменило другое поколение, которые успевает и жить полной жизнью, и путешествовать, и обзаводиться счастливой семьей.

Их не смущает бытовые трудности, они каким-то образом умудряются совмещать зарабатывание денег с поездками, выплатой ипотеки, спортом и семьей. Молодое родительство стало модным. У тех, кому сейчас 25-30 лет ценность - воспитать классную и лучшую версию себя, и они готовы тратить на это силы, время и средства. Один из представителей такого нового класса Илья Ильиных, отец двоих детей, автор блога @young_dad_blog объясняет, почему быть молодым отцом - это круто.

young_dad_blog Илья и его счастливая семья.

- Когда ты молодой, у тебя меньше опыта, в том числе и негативного опыта. Все кажется или легче, или преодолимым. Ты меньше переживаешь по мелочам и больше полагаешься на интуицию в решении важных вопросов. Я очень часто вижу семьи, которые заводят детей в более зрелом возрасте, соответственно, окружают их гиперопекой. И это на мой взгляд, чересчур. У детей должно быть право на ошибки (как и у нас).

- Когда ты молодой у тебя много сил и энергии на воспитание. Я со своим сыном бегаю на футбольном поле, прыгаю по горам, мы вместе открываем новый мир, потому что мне он так же интересен как ему. Сейчас у меня есть на это энергетические ресурсы и мы кайфуем вместе. Да и бытовая рутина проходит легко и остаются силы и на работу и на любовь к детям.

Когда становишься взрослым 00:00 00:00

- Когда ты молодой, ты лучше понимаешь своих детей, все-таки ты еще хорошо помнить свои детские годы и связанные с ними чувства. Плюс, меньшая "поколенческая" разница дает в будущем шанс стать им лучшим другом. У меня с папой небольшая разница в возрасте и нам всегда было круто проводить вместе время. Нам нравятся одни и те же песни, мы понимает и обсуждаем любимые фильмы. Уверен, что с моими детьми в будущем будет также.

- Когда ты молодой, твои дети - дополнительная мотивация к заработку денег. И еще какая мотивация! Все говорят об этом, но только когда ты становишься отцом, ты понимаешь, как этот стимул эффективно работает. Мой первый сын, сам того не зная, дал мне хороший толчок к новым вершинам. Появились дополнительные силы и желание стать ещё лучше, ещё успешнее для него, для его счастливого и беззаботного детства.

- Когда ты молодой папа, есть шанс увидеть своих правнуков и быть главой большой семьи (эта одна из моих мечт).

young_dad_blog В молодом возрасте можно и нужно посвятить себя детям.

- А ещё когда ты молодой папа, твои родители молодые и активные бабушка с дедушкой. А это значит, ты можешь быть уверен, что силы их не оставят, что можно без проблем доверить своих детей и не переживать за то, что им это в тягость. Они легко бегают со старшим сыном по площадке, играют с ним в футбол и готовы отправиться с внуками на край света.