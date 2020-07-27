Скончалась Оливия де Хэвилленд - последняя легенда золотого века Голливуда, Мелани из «Унесенных ветром»

Оливия де Хэвилленд - единственная звезда «Унесенных ветром», дожившая до нашего времени. Подумать только: ее партнеры Кларк Гейбл и Вивьен Ли - Рэтт Батлер и Скарлетт О’Хара - скончались еще в 60-е. Лесли Хауард, игравший Эшли Уилкса, погиб в авиакатастрофе в 1943-м, Хэтти МакДэниел, после роли Мамушки ставшая первой чернокожей актрисой, удостоенной «Оскара», умерла в 1952-м. А исполнительница роли самоотверженной и приятной во всех отношениях Мелани дожила до нового века и прекрасно провела в нем 20 лет. Год назад многие делились в соцсетях свежей фотографией Оливии: в 103 года она преспокойно рассекала на велосипеде по парижской улице.

Хорошие гены достались Оливии и ее сестре, другой легенде золотого века Голливуда Джоан Фонтейн, от родителей: оба были долгожителями, мать прожила 89 лет, отец - 96. Девочки появились на свет в Токио, где жили и работали мама с папой - Оливия в 1916 году, Джоан в 1917-м. В Японии сестры часто болели, поэтому родители решили вернуться к себе на родину, в Великобританию. Но добрались только до Сан-Франциско: в дороге девочки расхворались еще пуще, и мать благоразумно сочла, что калифорнийский климат подойдет им лучше, чем японский и английский. Дочерей она выходила, а мужа не удержала - тот вернулся в Японию, где у него была любовь с местной домработницей, ставшей впоследствии его второй женой.

В четыре года Оливия начала заниматься балетом, в пять научилась играть на пианино; рисовала, писала стихи, и в семнадцать лет стала играть в любительском театре. Мать к тому моменту вышла замуж повторно, и отчиму Оливии крайне не нравилось, что падчерица участвует в постановках. Оливия предпочла хлопнуть дверью и уйти из дома. При этом она даже не была уверена, что хочет становиться профессиональной актрисой - подумывала о более скромной, но куда более надежной карьере преподавательницы английского.

Оливия де Хэвилленд - единственная звезда «Унесенных ветром», дожившая до нашего времени - умерла в возрасте 104 летФото: REUTERS

Дальше все было, как в сказке. Ассистент знаменитого режиссера Макса Рейнхардта, ставившего в Америке «Сон в летнюю ночь», увидел Оливию, и она стала второй дублершей исполнительницы роли Гермии. Но незадолго до премьеры из спектакля ушли и актриса, игравшая эту роль, и ее дублерша номер один. Оливия сыграла Гермию, и очень понравилась Рейнхардту. Когда на студии Warner Bros. ему предложили сделать киноверсию спектакля, он объявил, что хочет снимать в этой роли только Оливию, и настоял на своем. И он же окончательно разубедил ее становиться учительницей.

Второй фильм с участием Оливии должны помнить русские зрители старшего поколения: это был «Капитан Блад», экранизация романа Рафаэля Сабатини. В США он вышел в 1935-м, а в СССР - после войны, наряду со многими другими «трофейными» фильмами. Картина стала большим хитом, а дуэт Флинна и де Хэвилленд показался всем очень удачным; потом они еще несколько раз снялись вместе в костюмных приключенческих фильмах - «Атака легкой бригады», «Приключения Робин Гуда», «Додж-сити», «Частная жизнь Елизаветы и Эссекса». Любопытно, что много позже они признались в любви друг другу - Флинн в своей автобиографии, де Хэвилленд - в 2009 году, в интервью газете The Independent: «Я чувствовала ужасное влечение к нему, да, если честно, и сейчас его чувствую». Но романа у них не было: Флинн был женат, и для Оливии это стало непреодолимой преградой.

К концу 30-х де Хэвилленд уже была большой звездой. Она быстро научилась на съемках профессиональному мастерству. Режиссер Мервин ЛеРой как-то восторженно сказал о ней, что если на свете и есть прирожденная актриса, то это Оливия: «она может произнести фразу с любой интонацией, которую требует режиссер, так точно, как будто играет на пианино».

К концу 30-х де Хэвилленд уже была большой звездой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну, а дальше были «Унесенные ветром». Если актрису на роль Скарлетт О’Хара продюсер Дэвид Селзник искал долго и мучительно (Вивьен Ли утвердили, только когда съемки уже шли полным ходом), де Хэвилленд он выбрал на роль Мелани почти сразу. Оказалось, что и она, когда читала роман Маргарет Митчелл, представляла себя именно в этой роли. Единственная загвоздка была в том, что Оливия была связана контрактом со студией Warner Bros., и ее глава Джек Уорнер не хотел отпускать актрису на съемки к Селзнику. Тогда де Хэвилленд отправилась к его жене, объединила с ней усилия, и они вдвоем убедили Уорнера дать ей возможность все-таки сыграть в фильме, который до сих пор, если пересчитать сумму сборов с учетом инфляции, остается самым кассовым в истории кино («Аватар», опять же в пересчете - на втором месте, «Титаник» - на третьем).

Впрочем, «Оскара» за роль Мелани она не получила - уступила Хэтти МакДэниел. Два «Оскара» она завоевала уже в 40-е - за фильмы «Каждому свое» и «Наследница».

Потом ее карьера не то чтобы пошла на спад, но снималась она все реже и реже. Личная жизнь стала для нее важнее. Брак с первым мужем, журналистом и писателем Маркусом Гудричем, продлился всего несколько лет, а вот со вторым супругом - Пьером Галантом, шеф-редактором популярнейшего французского журнала «Пари Матч» - Оливию де Хэвилленд связывали долгие и нежные отношения. Она встретилась с ним в 1953-м на Каннском кинофестивале, два года спустя вышла за него замуж, родила дочь Жизель, в 1962-м как бы рассталась. Как бы - потому что супруги после этого шесть лет (!) жили под одной крышей, чтобы вместе заботиться о дочери, а потом Пьер переехал в дом на другой стороне улицы. Какая-то удивительная иллюстрация к фразе «наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь»: официально супруги развелись только в 1979-м, но и тогда вовсе не рассорились. Оливия общалась с Пьером вплоть до 1998 года, когда он умер от рака легких.

Начиная с 1955-го, она жила в Париже, периодически выбираясь в Америку. Во Франции ее обожали. В 60-е именно она стала первой женщиной - председателем жюри Каннского кинофестиваля), а когда в 2010-м ей вручали орден Почетного легиона, расчувствовавшийся Николя Саркози воскликнул «Спасибо, что вы нас выбрали!» При этом она была дорогой гостьей в Лос-Анджелесе на церемонии вручения «Оскара», где на нее взирали с величайшим почтением.

Начиная с 1955-го, де Хэвилленд жила в Париже, периодически выбираясь в АмерикуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятном на всем этом благолепии были ее отвратительные отношения с сестрой, Джоан Фонтейн. Говорят, еще в детстве Оливии не нравился сам факт того, что у нее есть сестра: она разрывала ее платья, заставляя Джоан сшивать их заново. Дрались они довольно много. В 1942-м обе были номинированы на "Оскара", победила Джоан - и отказалась принимать от Оливии поздравления. (Позже Фонтейн объясняла в воспоминаниях: «Я была совершенно парализована. Мне казалось, что сестра сейчас подойдет и вцепится мне в волосы. Мне казалось, что мне снова четыре года, и она опять будет со мною драться»). В 1946-м в интервью Джоан плохо высказалась о первом муже Оливии, к величайшему неудовольствию последней: когда в следующем году де Хэвилленд получила «Оскара», демонстративно не пожала сестре руку, которую та протянула ей за кулисами. В середине 70-х Фонтейн заявила: «С сестрой можно развестись так же, как с мужем. Я с ней не общаюсь и общаться не намерена!» И добавила: «Я первой вышла замуж, первой получила «Оскар», и, несомненно, умру первой – и сестра будет в бешенстве, когда поймет, что я и тут ее обошла!»

Джоан действительно умерла первой - в 2013 году, в возрасте 96 лет. Де Хэвилленд потом объясняла в интервью, что вела себя по отношению к Джоан хорошо, а та "реагировала несправедливо и даже оскорбительно".

Оскорбительным, к слову, ей показался и сериал 2017 года «Вражда» о крайне тяжелых отношениях между голливудскими звездами Бетти Дэвис и Джоан Кроуфорд. Появлялась там и Оливия де Хэвилленд в исполнении Кэтрин Зеты-Джонс. Недолго думая, настоящая Оливия подала на создателей в суд за то, что не спросили ее совета перед съемками и нанесли ущерб ее профессиональной репутации. Суд, впрочем, иск отклонил.

Президент Буш награждает Оливию де Хэвилленд Национальной медалью США в области искусствФото: REUTERS

Ну, а так она дожила свой век в полном благополучии: в сто с лишним лет без проблем и без посторонней помощи поднималась и спускалась по лестнице в парижском особняке, много читала, несмотря на возрастные проблемы с глазами, сама отвечала на вопросы, заданные по электронной почте. И в ответ на вопросы о долголетии говорила, что главное - это любить, смеяться и постоянно чему-то учиться.