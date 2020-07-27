"Александра Числова СПИДом заразил любовник": шокирующее признание друга актера

Актер Александр Числов скончался почти год назад в возрасте 54 лет. Однако слухи о его внезапной смерти ходят по сей день. Сразу после похорон возникло множество версий его ухода, среди которых назывались пневмония, сердечная недостаточность, алкоголизм и даже СПИД. Устав от потоков лжи об артисте, его друг - режиссер и сценарист Хусейн Эркенов решил раскрыть правду.

Александр Числов и Хусейн Эркенов были знакомы с 1989 года. Режиссер снимал актера во всех своих картинах, включая главные роли в фильме "Сто дней до приказа" и "Холод". "Он умирал от СПИДа, заразился от любовника. Сашу я знал 30 лет. Дома у него был бесконечный беспорядок", - откровенничает Эркенов.

По его словам, Числов был очень дружелюбным. "Люди узнавали его, легко шли с ним на общение, соглашались погостить. Это продолжалось неделю, месяц. Пока «гости» пребывали там, квартира превращалась в ужас", - разводит он руками.

Он также рассказал о том, почему у Александра не складывались отношения с мамой Валентиной Александровной. Дело в том, что женщина знала, что происходит в его жизни.

"Хотела его женить, видела его в другой профессии, приземленной. А кто виноват, что он был именно таким? Из-за маминой авторитарности у него не складывались отношения с женщинами. Он боялся женщин. Мама повлияла на его ориентацию, давила", - цитирует его Собеседник.Ru.

За два с половиной месяца до смерти артист отправился к маме в город Юхнов Калужской области. "Чувствовал, что уходит, решил попрощаться с мамой, увидеть ее в последний раз. Но она его выставила вон! Прожил он у нее 30 дней, а потом она его, изможденного болезнью, выгнала на улицу, благо он сам еще тогда мог передвигаться", - делится режиссер. Друг Числова уверен, что теперь мама актера хочет получить его квартиру, чтобы передать ее своему внуку.

Говоря о болезни артиста, Эркенов отметил, что Александр боялся лечиться. "Саша жалел себя. Чувствовал, что умирает, но боялся, что все будет предано огласке. Малый круг знал, что он болен СПИДом. Саша прощался, но никто не верил в его уход. Думали, он играет на публику", - резюмировал он.

Ранее адвокат родительницы Числова сообщила, что в последние месяцы родственники знаменитого актера вместо еды приносили ему водку. "Соседи Числова рассказывали, что последние месяцы своей жизни он не вставал с постели и буквально гнил заживо. Он постоянно повторял: «Я умираю, мне страшно, спасите меня!» В квартире была вонь и грязь... Кошки от голода обглодали поролон его дивана...", - делилась юрист.