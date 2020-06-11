«Кошки от голода обглодали его диван»: адвокат рассказала о страшной смерти Александра Числова

В прошлом году от тяжелой пневмонии умер 54-летний «мастер эпизода» Александр Числов, сыгравший в более 200 фильмах.

Одни из самых заметных работ Числова были в сериалах «Каменская-2», «Не родись красивой», «Папины дочки».

Внезапная смерть артиста вызвала множество кривотолков. Ходили разговоры о том, что актер на почве пьянки сошел с ума и ему мерещилось, что его хотят убить. Потом появились слухи, что мужчина сгорел от СПИДа.

После смерти Числова родственники актера рассорились из-за его, как писали, «роскошной трехкомнатной квартиры в центре Москвы».

По словам друзей артиста, Числов завещал ее своей 30-летней племяннице Светлане, но после его кончины в битву за «элитные» метры вступил племянник и мама актера.

Сейчас имущество Числова арестовано, и скоро состоится злополучный суд.

Подробностями скандала с "КП" поделилась звездный адвокат Майя Сандлер, которая представляет интересы 83-летней мамы артиста Валентины Александровны.

— Сразу поправлю вас, квартира Числова никакая не элитная, — объясняет Майя Сандлер. — Речь идет о 50-метровой «двушке» в панельном доме в районе метро «Отрадное». Это бывшее общежитие предприятия, которое позже перепрофилировали под отдельные квартиры.

Александр Числов на "Кинотавре", 2016 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако для 83-летней бабушки, у которой нет крыши над головой, она была бы отличным пристанищем.

— А почему у мамы Числова нет жилья?

— Сейчас ее приютил внук. А до этого она проживала в Калужской области, там у неё был домик.

Потом в ее доме случился пожар, и она осталась на улице.

Ее забрала к себе внучка, но закончилось это некрасивой историей...

Бабулечка мне рассказала, что Светлана ее поколачивала. Якобы даже в день похорон Числова пнула бабушку так, что та еле устояла на ногах.

— За что?

— Она посчитала, что бабушка ей слишком резко ответила за завтраком. Не подумайте, что Валентина Александровна капризная, она очень простая женщина, всю жизнь проработала маляром. Несмотря на возраст, у Валентины Александровны ясный ум, прекрасное чувство юмора. Она из тех бабулечек, для которых хочется сделать все возможное, чтобы облегчить им жизнь.

У бабушки было двое детей — дочь и сын. Дочь умерла много лет назад от тяжелой болезни, оставив Валентине Александровне двоих внуков — Владимира и Светлану. Владимир работает на госпредприятии. А Светлана, из-за которой в семье и разгорелся скандал, называет себя риэлтором...

У актера Александра Числова детей не было, он никогда не был женат.

После смерти Числова племянница объявила, мол, дядя «подарил» мне квартиру, и поэтому оставьте меня в покое.

И да, в 2017 году Александр действительно написал завещание, но при каких чудовищных обстоятельствах... Соседи Числова рассказывали, что последние месяцы своей жизни он не вставал с постели и буквально гнил заживо. Он постоянно повторял: «Я умираю, мне страшно, спасите меня!» В квартире была вонь и грязь... Кошки от голода обглодали поролон его дивана...

Однако есть свидетели, которые рассказали, что племянница актера не кормила его, не мыла. С его счетов, как выяснилось, пропали деньги... Куда они пропали, кто их снял? Это предстоит выяснить следствию. По слухам, Светлана два раза в неделю приходила к больному дяде и приносила не еду, а «чекушку» водки, хотя он умолял накормить его.

— А почему он не вставал, у него действительно был СПИД?

— На вопрос, что именно стало причиной смерти артиста, сегодня может ответить только посмертная судебная экспертиза. Светлана вопреки воле мамы Александра очень быстро кремировала покойного. На сегодня ещё официально не подтверждено, был ли у Числова этот диагноз в 2017 году, когда было составлено завещание в пользу его племянницы Светланы.

Адвокат Майя Сандлер.Фото: Личный архив

Но, возможно, кто-то и убедил Александра отказаться от терапии, не принимать

лекарства, хотя лечение было бы абсолютно бесплатным. При всей своей харизме Александр был, к сожалению, очень ведомым человеком. Видимо, ему кто-то и сказал, мол, какой смысл в лечении, ты и так умрешь. Любой доктор подтвердит, если человек не принимает терапию, у него потом может развиться двусторонняя пневмония, которую у Саши впоследствии диагностировали.

Скорее всего, ему пообещали, что будут за ним хорошо ухаживать. И тут же появилось это завещание в пользу племянницы.

Однако, как я выяснила, за 4 месяца до смерти Числов зачем-то еще оформил еще и договор купли-продажи этой квартиры в пользу племянницы.

Ужас ситуации в том, что, получив от Александра этот договор, племянница сразу перестала за ним ухаживать. Есть свидетели, которые рассказали, как Александр умолял Светлану дать ему поесть, позвать врача, уборщицу. Говорят, он был очень аккуратным, поэтому всегда хотел находиться в чистоте и комфорте...

Конечно, перед смертью он находился в невменяемом состоянии, когда отписывал квартиру. Зачем пишется договор купли-продажи при таких обстоятельствах? При завещании человек получает квартиру после смерти собственника, а при договоре купли- продажи становишься ее собственником практически сразу (после регистрации сделки).

oermilina Александр Числов

Говорят, у Светланы в собственности порядка 4 квартир и 2 домов, якобы полученных по той же схеме...

Поэтому по просьбе мамы Александра я подала исковое заявление в суд, чтобы оспорить данную сделку на основании статьи 177 ГК РФ. Поскольку Числов совершил сделку с племянницей, вряд ли осознавая последствия своих действий.

Плюс ко всему я ходатайствовала перед судом об аресте квартиры Числова, потому что на сайте «Авито» появилось объявление Светланы о продаже этой жилплощади.

Светлана с виду милая молодая женщина, но ведёт себя агрессивно. Однажды она набросилась на меня с кулаками в публичном месте и при свидетелях: «Ну что, «адвокашка», задумала «хату» у меня «отжать»?!»

Из-за пандемии несколько раз переносилось заседание. Если суд назначит экспертизу, мы сможем достоверно узнать, что именно происходило с артистом на момент подписания этого договора, когда он уже не понимал, что происходит.

Если суд признает недействительным этот договор, то частично вступит в силу завещание артиста. Да, бабулечка, увы, уже не получит по наследству всю квартиру сына, но у неё будет доля в этом наследстве, а значит, и крыша над головой.