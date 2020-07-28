Золотой унитаз, шкуры и портреты "на-найцев" на полу: разорившийся Алибасов вынужден сдавать свои апартаменты

Продюсер-миллионер, хайповавший еще во времена Союза, когда о таком слове даже не слышали, оказался на грани банкротства. По крайней мере, в этом публику пытаются убедить пиарщики Алибасова и его сын - Бари-младший.

Черная полоса у 73-летнего отца-основателя "На-На" началась несколько месяцев назад с некрасивой истории, которую предала огласке его супруга Лидия Федосеева-Шукшина. За ее спиной Бари Каримович тайно переписал подаренную женой квартиру на своего помощника - мол, не потянул большие налоги.

Интерьеры квартиры Бари Алибасова. Фото: cian.ru

Затем шарахнул "коронакризис", оставивший группу без концертов, а Бари без доходов, а теперь Алибасову и вовсе худо - вот уже больше месяца он лежит в психбольнице. История с госпитализицией до конца неясна: якобы Бари Каримович отравился алкоголем, но его сын уверен, что отца пытались отправить на тот свет. Мол, участвовала в этом группа товарищей - бывшие коллеги продюсера Андрей Назаров и Валерий Юрин, а помогала им дочь актрисы Ольга Шукшина.

Интерьеры квартиры Бари Алибасова. Фото: cian.ru

Теперь Алибасов получил новый удар: Бари-младший решил сдать в аренду роскошные апартаменты отца площадью в 220 "квадратов". Шестикомнатная квартира в самом центре Москвы, над оформлением которой трудились лучшие дизайнеры (продюсер не раз заявлял, что ремонт обошелся ему в 2,5 миллиона долларов - это около 75 миллионов рублей по старому курсу. - Ред.), появилась на популярном сайте объявлений. Фото интерьеров поражают воображение: тут тебе и золотой унитаз, и замысловатый потолок-дерево, повсюду шкуры животных, а на стенах и даже на полу - портреты Алибасова и группы "На-На".

Интерьеры квартиры Бари Алибасова. Фото: cian.ru

- С сентября квартиру можно будет арендовать за 500 тысяч рублей в месяц, - рассказал kp.ru PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин. - Бари-младший сдает ее, потому что отец в ближайшее время отправится на реабилитацию в Калининград. Кроме того, сын продюсера сдаст и свою более скромную жилплощадь, так как на восстановление Бари Каримовича может не хватить денег.

Интерьеры квартиры Бари Алибасова. Фото: cian.ru

Между тем, чтобы заселиться в апартаменты Алибасова, потребуется заплатить 1 миллион рублей - еще 500 тысяч пойдут в залог. Кроме того, квартирантам придется отдельно платить по счетчикам, хотя цена в полмиллиона явно завышена: по оценке экспертов, жилье такого уровня стоит 300 - 330 тысяч рублей в месяц.

Впрочем, не исключено, что новость о сдаче квартиры - всего лишь очередной пиар-ход команды Алибасова: после истории с "Кротом" даже у поклонников веры продюсеру все меньше...

Интерьеры квартиры Бари Алибасова. Фото: cian.ru

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