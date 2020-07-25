2020-07-25T14:27:24+03:00
В мире

Хочу не чёрный рэп читать, а в Белом доме заседать: Кому выгодно самовыдвижение Канье Уэста в президенты США

Не исключено, что целью шумной кампании певца является помощь Трампу
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Не исключено, что целью шумной кампании певца является помощь ТрампуНе исключено, что целью шумной кампании певца является помощь ТрампуФото: REUTERS
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КТО ЖЕ ОН ТАКОЙ?

Поначалу это казалось рекламой его очередного альбома или новой модели кроссовок: американский рэпер и бизнесмен Канье Уэст выпускает и то, и другое. А теперь вот объявил: иду в (или на?) Белый дом!

В России его знают, в основном, как мужа Ким Кардашьян, но в США этот, как бы сказать по-молодёжному, чёрный перец, для поколения миллениалов и не только— фигура №1.

Его отец ушел из семьи, которая жила в Атланте. Канье с детства мечтал стать рэпером, первую композицию записал в 13 лет, выпросив у матери $25 на часовую аренду самой дешёвой студии.

Сейчас Канье 43 года, у него четверо детей, он входит во все известные списки самых влиятельных деятелей хип-хопа, получил 21 премию «Грэмми», продал 120 миллионов дисков со своими песнями. Содержание текстов — не только про разборки в чёрных гетто, но и кое-что посерьёзнее — например, поиски Бога.

Деньги от концертов и альбомов Уэст инвестирует в собственные бизнесы. С 2013 года в сотрудничестве с Adidas, но под собственным брендом выпускает кроссовки. Цена — от $300, тираж всегда ограниченный, поэтому фанаты расхватывают влёт.

ЕЩЕ И ПОЛИТИК

А теперь вот — политика. Ещё в августе 2015 года Канье сочинил очередную песню. Ни много ни мало про свой план выдвижения в президенты США. Но не прямо сейчас, а (хитрый же парень!) через пять лет.

И вот настал 2020-й. Пацан сказал — пацан сделал! 4 июля, в главный американский праздник, День независимости, певец написал в Твиттере: выдвигаюсь, мол. И презентовал незамысловатый предвыборный лозунг: «Взгляд-2020».

Пост Уэста немедленно ретвитнули другие народные любимцы: его жена-супермодель Ким Кардашьян и лучший друг, бизнесмен-ракетчик Илон Маск. На троих у них в Твиттере — 133 миллиона подписчиков из США и других стран. Кстати, это больше, чем пришло на избирательные участки на предыдущих выборах в 2016 году. Казалось бы, дело за малым: официально зарегистрироваться, начать кампанию, разворачивать штабы на местах. Но герой-рэпер неожиданно взял паузу…

Стали даже поговаривать, будто всё это — шутка. Дело ведь известное — старина Канье страдает биполярным расстройством психики, мог и учудить. Закидонов у него вообще хватает:

— В детстве я страдал от порнозависимости, это помогало забыться в тяжёлой жизни, — как-то признавался Уэст.

В начале июля социологические опросы показывали, что действующий президент Дональд Трамп идёт ноздря в ноздрю с главным соперником, демократом Джо Байденом. Но в середине июля Трамп стал отставать от соперника уже на 10 процентных пунктов. К этой цифре мы ещё вернёмся.

И тут вдруг, почти две недели спустя, 16 июля Уэст всё-таки подал документы в избирательную комиссию. Однако действующего президента появление неожиданного соперника почему-то не испугало.

В России его знают, в основном, как мужа Ким Кардашьян, но в США этот, как бы сказать по-молодёжному, чёрный перец, для поколения миллениалов и не только— фигура №1. Фото: REUTERS

В России его знают, в основном, как мужа Ким Кардашьян, но в США этот, как бы сказать по-молодёжному, чёрный перец, для поколения миллениалов и не только— фигура №1.Фото: REUTERS

МИТИНГ В БРОНЕЖИЛЕТЕ

Единой избирательной системы в США нет, правила выдвижения в президенты разнятся от штата к штату. Где-то достаточно избирательно залога в 35 тысяч долларов, где-то нужно собрать 10 тысяч подписей. В восьми штатах, включая хлебные на голоса Техас и Нью-Йорк, рэпер, как говорится, в пролёте — сроки регистрации там уже истекли. Но как минимум в Оклахоме его имя уже точно попадёт в бюллетень, плюс сейчас специально нанятые политтехнологи подают соответствующие документы ещё в почти половине штатов. Удовольствие это недешевое, но и при годовом доходе в 170 миллионов долларов, и при тайном союзнике-президенте певец вполне может такое позволить.

20 июля (через две c хвостиком недели после объявления о выдвижении) Канье провёл первый предвыборный митинг — в Норт-Чарльстоне, что в Южной Каролине. Пришло всего около тысячи человек (тот же Трамп на своих «ралли» собирает в 5-10 раз больше даже во время коронавирусных ограничений). Но уровень угара зашкаливал.

Уэст демонстративно выступал в бронежилете, разбрасывался заявлениями:

— Аборты нельзя запрещать совсем, но женщинам, которые решили оставить себе ребёнка, нужно давать по миллиону долларов, — предлагал он. — Мой отец был против моего рождения, хотел, чтобы мать сделала аборт. Но она спасла мне жизнь. А так не было бы Канье Уэста — отец мой был слишком для этого занят, — поделился новоиспечённый политик, рыдая.

— После окончания Гражданской войны в США (155 лет назад — Прим. ред.) рабство не прекратилось. Рабов просто заставили работать на белых!

Надо ли говорить, что среди электората такие лозунги разошлись на ура. И даже если в каких-то штатах Канье не зарегистрируют, американские законы позволяют вписать его имя (равно как и любого другого незарегистрированного кандидата) в бюллетень. Свой же парень!

СОПЕРНИКИ НА ВРЕМЯ

Как-то журналисты спросили Трампа: «О Канье что думаете?». И обычно дающий хлесткие определения магнат улыбнулся: «О нём ничего плохого не скажу. А знаете почему? Он Трампа любит!».

Что ж, некое сходство двух мужчин отмечали все. Пробивной характер, успехи в шоу-бизнесе, экстравагантные выходки, жена-супермодель, теперь вот — политическая карьера. Причём Уэст — один из немногих деятелей сцены, поддержавший Трампа. За все это черный рэпер даже был приглашен к президенту в Белый дом, где оба довольные фотографировались, всячески выражая друг другу респект.

Казалось бы, делить двум кандидатам нечего, даже электорат у них не общий. За Дональда — белые фермеры и работяги, которых достала толерантность и нелегальная миграция, отнимающая у местных рабочие места. За Канье — молодые афроамериканцы. Ведь он – живой пример того, как нормальный мужик может не сидеть в гетто на пособии, а умом и талантами зарабатывать миллионы. К тому же Уэст называет себя христианином, защищающим традиционные ценности.

Уэст демонстративно выступал в бронежилете. Фото: REUTERS

Уэст демонстративно выступал в бронежилете.Фото: REUTERS

Вера сочетается у него с тягой к лютейшей конспирологии: Канье считает разрабатываемую сейчас прививку от коронавируса «меткой дьявола», а в случае попадания в Белый дом обещает запретить химические компоненты в зубных пастах и дезодорантах, поскольку они якобы вызывают болезни.

— Они (члены «мирового правительства» — Прим. ред.) хотят нас чипировать, чтобы мы не вошли во врата рая, — уверен певец.

Афроамериканцы много десятилетий были важным электоратом демократов. Политики-либералы, попав в Белый дом или Капитолий, выбивали для этих «угнетённых меньшинств» всё новые привилегии, и те продолжали сидеть на пособиях в своих гетто, не особо и предпринимая что-либо, способное разорвать порочный круг.

Теперь посчитаем. Темнокожих в США — примерно 13,5%. Не все они в силу возраста имеют право голоса. Не все за Канье, и не все придут на выборы. Но 10% от общего числа избирателей Уэст может легко получить,.. оттянув эти голоса у Байдена. Особенно после того, как на днях «удачно» всплыла стенограмма одного из заседаний Сената в 1985 году, где Байден 13 раз произносит слово «ниггер».

А теперь, как и обещали, вернемся к цифре 10. Именно на 10% опережает Байден Трампа, закадычного друга Канье Уэста. И в нужный день, разумеется, до выборов, Уэст призовет своих сторонников голосовать за действующего президента.

Разумеется, с этой версией есть несогласные. Ярослав Левин, кандидат исторических наук, эксперт по США считает, что начало предвыборной кампании Уэста - это прикол, зашедший слишком далеко:

— Я бы не стал поддерживать всевозможные конспирологические теории, будто «Трамп договорился с Уэстом, чтобы одолеть Байдена». Четыре года назад нам точно так же рассказывали, что «Дональд сговорился с Кремлём и победил Хиллари», хотя реальность была совершенно иной. В конце концов, у Трампа как у главы государства и так достаточно административного ресурса, чтобы противостоять Байдену. Последний ведёт свою кампанию крайне вяло и даже до сих пор не объявил имя кандидата в вице-президенты, в паре с которым пойдёт на выборы.

Канье Уэст разрыдался на своей первой встрече с избирателями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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