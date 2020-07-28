Генпрокуратура: член Совфеда Арашуков нажил имущества почти на 1,5 миллиарда рублей

Генпрокуратура собирается обратить в доход государства все квартиры и машины бывшего депутата Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики Рауля Арашукова и бывшего члена Совета Федерации Федерального Собрания России Рауфа Арашукова.

Проверка по соответствию доходов и расходов этого семейства бывших чиновников была проведена в соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции".

- Установлено, что при заработной плате Рауля Арашукова за период с 2007 по 2017 гг. в размере 65 миллионов 917 тысяч рублей и Рауфа Арашукова за период с 2009 по 2018 гг. – 15 миллионов 651 тысяч 125 рублей, они приобрели имущество на 1 миллиард 469 миллионов 127 тысяч и 512 рублей, - привели цифры в Генпрокуратуре России.

Январь 2019 года. Сенатор Рауф Арашуков во время заседания Басманного суда по избранию меры пресечения. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

При такой солидной зарплате теневые доходы семьи превысили реальные в 10 раз! Арашуковы не смогли подтвердить, что они легально заработали эту разницу.

В ведомстве заявили, что на разных должностях в органах госвласти и местного самоуправления Раулем Арашуковым и Рауфом Арашуковым было куплено 75 объектов недвижимости, в том числе: 5 квартир, 9 жилых домов, трехэтажный отель "Адиюх-Пэлас"», ресторан, банный комплекс, 7 земельных участков, 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши.

Следствие установило, что, скрывая свои доходы, Арашуковы регистрировали недвижимость на своих родственников, личных водителей и даже охранников.

- Генпрокуратура России предъявила к Арашуковым гражданский иск об обращении выявленного имущества в доход государства. Иск направлен в Верховный Суд России с ходатайством об изменении подсудности, поскольку его объективное рассмотрение по месту регистрации ответчиков невозможно, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее ФСБ озвучила схемы хищения денег, которыми на Кавказе пользовался советник гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков и его семья. По данным ведомства члены преступной группы заводили в базах "Газпром межрегионгаза" фиктивные лицевые счета, а затем создавали условия для формирования искусственных потерь газа, которое население оплачивало из своего кармана. Другая схема предусматривала врезку в сети распределения газа по негласному согласованию с газовиками.

- Порой сами потребители, официально подключаясь к газовым сетям, подписывали с чиновниками договор на заниженный объем поставки газа, но при этом делали незаконную врезку в магистраль. Задолженность за неучтенный газ приписывалась жителям, которые являлись банкротами или уже скончались, - пояснил "КП" источник близкий к следствию.

Отметим, что в те годы правительство России неоднократно обращало внимание силовиков на целенаправленном банкротстве организаций ЖКХ, сетевых и сбытовых компаний, накопивших долги, указывали на низкую платежную дисциплину населения в республиках Кавказа. Компаниям ЖКХ на Северном Кавказе предлагали активнее латать трубы и внедрять счетчики. Однако, как удалось выяснить следствию, причины всех недоимок происходили из-за банального хищения.

Именно таким способом с 2012 по 2017 гг. в Ставропольском крае был похищен газ на сумму 3,2 миллиардов рублей, в Карачаево-Черкесии — на 1 миллиард рублей. В Дагестане с декабря 2007 года и по март 2016 г. также было похищено газа на 1,38 миллиарда рублей. Сумма, как видите, немного превышает ту, что Арашуковы успели вложить в своё имущество.

По версии ФСБ, "иными противоправными способами" члены ОПГ создали в Дагестане фиктивный разбаланс на сумму в 27,5 миллиардов рублей. Интересно, куда утекли эти миллиарды?

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