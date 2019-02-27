Как семья Арашуковых воровала миллионы, превращая пенсионеров в должников: расследование Ульяны Скойбеды

Окончание. Начало читайте Часть 1

Передо мной сидит член следственно-оперативной группы. Интервью строго анонимное: я знаю только то, что сотрудник с «земли» и стоял у самых истоков разработки арашуковского ОПС, организованного преступного сообщества.

ПРЕСТУПНЫЕ СХЕМЫ

- Арашуковы воровали простым, обыденным способом. Одна из схем: чтобы запросить у Газпрома какой-то объем газа, нужно определенное количество потребителей. Берут угловой дом, у него же номинально два адреса: человек регистрирует газовый счетчик по одному, реальному, а они - по второму. В Дагестане выявлено более 70 тысяч таких липовых абонентов (следственные документы - в распоряжении «КП». - Ред.).

Лишний объем газа преступники продавали налево. К примеру, приходит хозяин предприятия и говорит: «Я готов платить по счетчику 20 процентов и еще 30 вам в руки». То есть ему выгодно, он платит 50 процентов от реального потребления, им тоже. Невыгодно государству, потому что образуется дебиторская задолженность: абонент не платит!

В августе 2018 года родственники убийцы Копсергенова и убитого Шебзухова побратались и вместе вышли на митинг перед СК под лозунгом: «Не дадим развалить уголовное дело!». Фото предоставлено следственно-оперативной группой.

По правилам таких неплательщиков должны отключать, но Рауль Арашуков, будучи советником гендиректора «Газпром межрегионгаза», пользуясь связями с руководством организации, эту задолженность списывал. В 2015 - 2016 годах по одному только Ставрополью списал 500 миллионов кубов, хотя специалисты при одном взгляде на цифру говорят: таких технических потерь быть не может, завышены в сотни раз! Но «Газпром межрегионгаз» подписал. Решения принимала куратор Северного Кавказа Наталья Коноваленко, ущерб Российскому государству составил миллиард восемьсот миллионов рублей.

Вторая схема: к не очень ушлому абоненту заходят домой с проверкой, быстро срывают пломбу на счетчике - там всего лишь бумажка с голограммой. Даже если она надорвана, человек считается нарушителем и за предыдущие полгода платит не по счетчику, а в десятки раз больше: по максимальному потреблению или квадратуре помещения, а дома на Кавказе большие... И человек понимает, что его надули, и сделать ничего не может. Так списывался разбаланс газа: на входе в населенный пункт стоит счетчик и считает весь прошедший по трубе объем, но часть-то продана мошенникам...

Брат убитого Фраля Шебзухова Руслан протестует против неформальных отношений заказчика убийства Арашукова с начальником СК Карачаево-Черкессии Булатовым. Фото предоставлено следственно-оперативной группой.

- На бабушек списывали газ, который реально поставляли мошенникам.

- Да. В одном изъятом нами телефоне - веселая переписка: «Обнаружили сорванную пломбу, щас весь разбаланс на нее повесим» - у них свой сленг. То есть представьте: идут по домам газовики, каждый счетчик опломбирован, пломба проходит по журналу контроля, и эти работяги в курсе преступного умысла, участвуют в нем, хотя имеют копейки. Это реально ОПС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693974" frameborder="0"></iframe> Обыск в доме Арашуковых. Оперативная видеосъемка.

МАФИОЗНЫЙ РАЗМЕР

- Каков размер преступного сообщества?

- Рядовых газовиков в него вгонять не будут, это бред. Они сейчас дают показания, поют и будут петь. Тем более что всем было понятно: не будешь делать что велят - вылетишь с работы. А у Рауля с Рауфом (сенатором. - Ред.) фишка: кто пошел против них, не мог в КЧР устроиться никуда. Я знаю человека, который руководил серьезным предприятием в тысячу человек. Стал неугоден Арашуковым и более десяти лет работает таксистом: с любой другой работы через месяц увольняют с формулировкой «извини-прости, с ними никто ссориться не будет».

Оперативник Центра «Э» КЧР пытался допросить помощника сенатора Гузера Хашукаева (на фото слева). Арашуков выложил в Инстаграме пост: «Кто не понял, тот поймет. #Ждите. #Вопросвремени». На опера возбудили уголовное дело.Фото: Instagram.com

Лиза Мижева, подруга убитого молодежного лидера Аслана Жукова (об этом преступлении - в первой части. - Ред.), несколько лет сидела без работы, потому что выступила на суде и сказала: Аслана заказал Арашуков. Руслан Карданов, друг Жукова, сейчас руководит ДРСУ, дорожно-строительным участком Хабезского района: это нищая организация с бюджетом в три-четыре миллиона рублей, которого едва хватает на зарплату. Так Карданову устроил травлю прокурор республики, которого Арашуковы перетащили из Воронежа: штрафует за непроведенные работы, на которые у организации просто нет средств. Чтобы вы понимали, в прокуратуре у Арашуковых большие связи, были и остаются.

В родовом ауле Арашуковых Хабез есть школа имени Арашукова...Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

...улица имени Арашукова...Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

...и мечеть имени Арашукова.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Скромность явно не считается здесь украшением.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Если вернуться к размеру сообщества, то в него входит руководство всех филиалов «Газпром межрегионгаза» по Северному Кавказу - Астрахань, Пятигорск (Астраханью руководил племянник Рауля Руслан Арашуков, в Пятигорске некоторое время рулил будущий сенатор Рауф. - Ред.) - плюс руководство головного офиса в Ставрополе, плюс сам Рауль - всего около пятидесяти человек. Это если не распыляться на исполнителей, так можно в сотни уйти… И неотъемлемая часть ОПС - правоохранительный блок, который прикрывал Арашуковых: 10 - 12 человек на самых высоких позициях.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

- Вы о родственнике Арашуковых в СК Ставропольского края Шехмурзове?

- Аслан Шехмурзов - сын родной сестры Рауля. Да, он в 33 года - замруководителя регионального СК, это, мягко говоря, головокружительная карьера. Но насколько задействован этот ресурс, неизвестно, потому что в Ставропольском крае у Арашуковых все было схвачено лучше, чем в КЧР...

- Но Илону Ябс, которую не пускают на принадлежащую ей по всем документам дачу «Лесор», пугают именно Шехмурзовым (см. первую часть. - Ред.).

Рауф очень хотел дружить с Рамзаном Кадыровым. Но не вышло.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- По Ябс, насколько я знаю, вопрос решен положительно: у нее на руках решение суда о выселении Арашуковых, просто оно внаглую не исполнялось. За это сейчас пытаются сделать крайними пристава-исполнителя и начальника городского отдела службы судебных приставов, хотя ясно, что такие решения принимаются на уровне края. Это схема: суд обезопасил себя, принял законное решение, но ведь исполнить его - значит обидеть Рауля.

У нас то же самое в Хабезском районе: в поместье Арашуковых «Адиюх Пэлас», где раньше был республиканский пионерлагерь, а теперь спа, теннисные корты и гостиница, есть еще пруды с рыбой. Мне вам, приезжему человеку, даже сказать не­удобно: эти пруды - водохранилище, из которого пьют воду Хабезский и Абазинский районы КЧР. Рауль захватил водохранилище, запустил туда рыбу, не говоря уже обо всех излишествах, которые на частных территориях на пьянках происходят.

Молодой сенатор Рауф любил приглашать к себе знаменитостей. Фото: instagram.com

В 2016 году Хабезский райсуд вынес решение о том, что эти пруды надо огородить двухметровым забором с колючей проволокой: несмотря на то что это карманный суд Рауля, судья не мог поступить по-другому, ведь есть санитарные нормы! Допрашиваем главу водного хозяйства, он говорит: «Ну, мы никак не могли исполнить: охранники ворота не открывали».

Все, что в республике шло против Арашуковых, правоохранительными органами блокировалось. Вот в декабре 2017 года полиция задерживает Копсергенова - посредника, через которого будущий сенатор Рауф сделал заказ на убийство Шебзухова: и киллеры когда-то говорили, что убивали в интересах Арашукова, и Копсергенов устал бегать и дал признательные показания, назвал сенатора (об убийстве Шебзухова - в первой части. - Ред.). Выстраивается полная цепочка: заказчик - посредник - киллер. Была надежда, что МВД и СК справятся самостоятельно, но к лету 2018 года стало очевидно: уголовное дело хоронят.

Все могут короли! Газовые... На фото: малая толика изъятого при обысках. Фото предоставлено следственно-оперативной группой.

КЕЙС БАСТРЫКИНА

- Об этом я знаю от родственников потерпевших. Сначала Копсергенова попытались этапировать в изолятор временного содержания (ИВС) Хабезского района, который славится тем, что на всех постах, включая пост главы района, там стоят бывшие охранники и водители Арашуковых. Родственники Копсергенова поняли, что заключенного удавят, и устроили митинг перед ИВС. Потом оперативник Центра «Э» КЧР попытался допросить помощника сенатора Гузера Хашукаева: Хашукаев вышел с допроса и заявил, что его пытали, СК тут же возбудил против опера уголовное дело и объявил в розыск, а сенатор Рауф Арашуков выкладывал в Инстаграме фото в обнимку с Хашукаевым и предлагал за информацию о полицейском 2 миллиона рублей - вернее, их предлагала целая группа инстаграм-каналов. Это было настоящее мочилово, бои без правил!

Малая толика изъятого на обысках. Фото предоставлено следственно-оперативной группой.

В августе родственники убитого Шебзухова и убийцы Копсергенова побратались и вместе вышли на пикет перед СК: семьи протестовали против того, что заказчиком делают одного Копсергенова, а Арашукова оправдывают. В самый разгар протестов в СК заявился уже один раз оправданный за убийство Жукова Аджиев (см. первую часть. - Ред.) и второй раз заявил, что это он убийца! И тоже дал показания на Арашукова!

- Все это нужно было, чтобы заставить Следственный комитет забрать следствие по резонансным делам об убийстве черкесских политиков в центральный аппарат. Местный СК оказался настолько подконтрольным ОПС, что при желании там можно сажать сотрудников начиная с и. о. начальника Булатова. К примеру, они сфальсифицировали полиграф-тест Арашукова, на котором тот говорит, что никогда не претендовал на должность премьер-министра и потому не видел Шебзухова соперником…

Малая толика изъятого на обысках. Фото предоставлено следственно-оперативной группой.

- Хотя есть аудиозапись, где Арашуков пять раз говорит: «Меня - в премьеры!»

- Работать в такой обстановке с родственниками было исключительно тяжело. Нам дети Шебзухова до конца не поверили, жена отказалась сотрудничать: люди попросту очень боялись. И, конечно, страшным ударом было появление летом в поместье Арашуковых «Адиюх Пэлас» Бастрыкина. Все принесли нам его фотографии: «Вот видите?! У них все схвачено!» Какие пришлось применить чудеса красноречия…

- Объясните, что случилось.

- Александру Ивановичу напели о каких-то тамошних волшебных лечебных процедурах. Бастрыкин был на совещании в Ессентуках и на один день заехал в «Пэлас»...

В конечном счете происшествие сыграло нам на руку, потому что Бастрыкин профессионал и видит, когда им пытаются манипулировать. Дело очень быстро забрали в Москву после его приезда.

- Наверное, я вас расстрою, но ни один человек в республике не верит, что сенатора могли посадить из-за старых убийств. А схемы воровства газа еще в 2004 году детально были описаны депутатом Госдумы Грешневиковым, который требовал у Генпрокуратуры проверить деятельность Арашуковых...

Одно из имений Арашуковых в Хабезе. Еще есть дома в Ессентуках, Ставрополе, Москве и целый огромный отель «Адиюх Пэлас». Фото предоставлено следственно-оперативной группой.

ДВА ПОЖИЗНЕННЫХ ДАТЬ, ПУСТЬ СИДИТ

- Рауфа люди ненавидят. Если Рауля еще жалеют - к нему родители больного ребенка приходили, он деньги газовые вынимал из кармана: «Лечитесь!», - то насчет сенатора у 90 процентов населения мнение: два пожизненных дать, пусть сидит. Все, что про него писали, правда: он в шестом классе перестал ходить в школу, в семье решили, что он уже умный. Ходил в секцию борьбы, ездил на соревнования с котлетой денег. В 13 - 15 лет, по оперативным данным, умудрился в Ставрополе задавить пенсионера: за руль посадили охранника Гашокова Мурата, и Гашокова тоже отмазали, дали условно.

В «Адиюх» к Рауфу приезжал кто угодно: Катя Лель, Волочкова, Жанна Фриске. Мы изъяли прайс-листы и переписку в телефонах: «Есть вариант заработать 50 тысяч за вечер, много работы не будет». Евгамуков такой этим у них занимался.

Жизнь Рауфа - это жизнь мажора: в поместье был специально выделенный человек, который каждое утро выезжал из Хабеза в Черкесск, чтобы у Рауфа, когда он проснется, был теплый батон. А в Красную Поляну, где сенатор отдыхал, ему хлеб возили самолетом из Москвы, булка стоит 600 рублей.

В Хабезе были? Дом родительский стоит на улице Арашукова, рядом мечеть имени Арашукова и лицей имени Арашукова. И еще был кабак «СКАР». Знаете, как расшифровывается? Самый крутой Арашуков Рауф.

И мы не разгребли бы это никогда, если бы он не связался с обычными уличными бандитами. Копсергенов, который передал заказ на Шебзухова, и Аджиев, который застрелил Жукова, - профессиональные преступники, криминальные авторитеты КЧР: специализация - разбойные нападения и угоны автотранспорта. Рауф целенаправленно сокращал дистанцию с ними, дарил дорогие подарки, чтобы все знали: Арашуков имеет связи не только в политике, но и в криминальном мире.

Есть информация, что Рауф заказал еще ряд убийств: Али Афаунова, руководителя охраны генерала Хапсирокова, в 2003 году, и начальника СИЗО Черкесска Джанаева в 2006-м. Киллер по Афаунову уже известен.

По оперативной информации, Рауф Арашуков заказал убийство начальника службы безопасности генерала Хапсирокова Али Афаунова.Фото: Личный архив

СПЕЦОПЕРАЦИЯ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

- Арашуковы были уверены в своем ресурсе. Они видели, что СК возобновляет все старые дела, но не поверили, что это всерьез. Рауф, младший, обнаглел настолько, что избивал возле здания МВД свидетеля по уголовному делу об убийстве Жукова: четверо охранников держали, сенатор бил, пока полицейские не подбежали. Свидетель потом месяц пролежал в больнице.

Рауль, старший, весь январь просидел в «Адиюхе» на стакане. Он праздновал не день рождения, как все написали, он праздновал избавление от нас.

Задержание готовилось в строжайшем секрете. 30 января здесь, на Северном Кавказе, высадился десант из 100 сотрудников центрального аппарата СК и ФСБ РФ, которые вместе с местными управлениями в один день провели пятьдесят два обыска. Каждая группа следователей до последнего момента не знала, куда летит, а адрес, куда заходит, не знала до обыска. Это была реально спецоперация. И в Совет Федерации пришли не ради эффекта, а чтобы заблокировать Рауфа в зале одновременно с лишением иммунитета: риск, что он уйдет за границу, был очень высок...

Неделю мы эвакуаторами таскали из «Адиюха» советские лимузины «Чайка» и антиквариат, чтобы обратить их в доход государства.

Третий день под калиткой у нас стоят потерпевшие. Сегодня пришел мужчина, у которого Рауль три года назад купил табун лошадей и не заплатил, «кормил завтраками», а теперь у Арашуковых проблемы, и лошадок отдают на мясо. Сидит, пишет заявление… Заявители, если честно, нам даже мешают: у нас и так гигантский объем работы по газовой сфере...

А вот теперь главное.

Арашуковы жили за счет предприятий Газпрома. Их личная охрана оформлена на ЧОП «Ставропольрегион», которое выигрывает тендеры у «Ставропольрегионгаза». Их водители в Ставрополе, Ессентуках, Хабезе, Москве оформлены как газовики. Обе старшие дочери Арашукова на хороших должностях на предприятиях Газпрома и не стеснялись звонить туда и требовать зарплату, хотя никогда не переступали порога этих организаций. Нелли, жена, была оформлена мастером. Десятки «крузаков», «Мерседесов», на которых катались многочисленные родственники, - служебные.

Даже огромный «Адиюх» топился через врезку в трубе: воровали газа где-то на миллион рублей в месяц! Ну то есть все, что могли, люди вешали на «Межрегионгаз».

Руководство «Газпром межрегионгаза» не могло не знать о деятельности семейства, потому что о ней докладывалось на всех уровнях последние пятнадцать лет. Из-за фактов мошенничества: в бытность Рауля главой «Газпром межрегионгаз Ставрополь» у предприятия было украдено более миллиарда рублей на реконструкции сетей (все, от обследования до ремонта, было только на бумаге), в 2011 году президент Медведев снял Арашукова с поста гендиректора.

Но ничего не поменялось: газовики Северного Кавказа в отпуск не могли уйти без согласия Рауля. А значит, руководство «Газпром межрегионгаза» все устраивало. Руководит «Газпром межрегионгазом» Кирилл Геннадьевич Селезнев.

Сейчас мы боремся за то, чтобы возместить Российскому государству нанесенный Арашуковыми ущерб, а Газпром их даже еще не уволил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расследование Ульяны Скойбеды: как сенатор Арашуков убивал людей на газовые деньги. Часть 1

Наш обозреватель узнала эксклюзивные подробности уголовного дела (подробности)

ЕЩЕ

Арашуков потерял сон в СИЗО из-за соседа-террориста

Рауф Арашуков заявил, что заранее знал о своем задержании

Сенатор Рауф Арашуков пожаловался на условия содержания в СИЗО. По словам обвиняемого в причастности к убийствам, он не спит уже три дня, не ест, а его соседом по камере оказался террорист. Политик также сообщил, что знал о своем задержании заранее (подробности).

Арестованный Рауф Арашуков в СИЗО «Лефортово» уже начал качать права и вспомнил, что он действующий сенатор

А его отец Рауль уже освоился и очень доволен тюремной едой

Экс-сенатора Рауфа Арашукова доставили в СИЗО «Лефортово» в ночь с 30 на 31 января. Напомним, его задержали прямо в ходе заседания в Верхней палате парламента. Все это время он в одиночной, карантинной камере. Без своих вещей, во всем тюремном. Однако, похоже он немного воспрял духом (подробности).

КСТАТИ

Семь под арестом, двое скрываются: СК объявил в розыск новых подозреваемых по делу сенатора Арашукова

Они также проходят по уголовному делу о хищении природного газа на сумму более 30 млрд рублей

В рамках расследования уголовного дела о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей Следственным комитетом России объявлены в федеральный розыск двое подозреваемых - и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков (подробности).

В ТЕМУ

Клан или пропан: как связаны списание газовых долгов Чечне и дело семьи задержанного сенатора Арашукова

"Комсомолка" разбирается, как устроена Карачаево-Черкесия и при чем тут соседний Грозный

Небольшая Карачаево-Черкесская республика (КЧР) раньше не часто попадала в федеральные новости. Она всегда находилась в хвосте экономических рейтингов (81-е место из 85 среди регионов РФ по валовому продукту на душу населения), но считалась едва ли не самым спокойным уголком на взрывоопасном Северном Кавказе. По крайней мере, до громкого ареста влиятельного местного клана Арашуковых (подробности).