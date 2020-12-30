Казалось бы, семейная жизнь Наташи Королевой после глобальных потрясений этого года наконец стабилизировалась. «Русалка», оправившись от измены мужа и публичных унижений, выпустила несколько новых песен, снялась в новом экстремальном телепроекте, похудела... Их отношения с Тарзаном переживают второе рождение: на днях супруг-стриптизер вручил любимой кольцо с бриллиантом и вновь попросил ее руки и сердца: видимо, свое перемирие пара решила скрепить символической свадьбой.Однако, придя в себя после череды скандалов, певица решила нанести ответный удар по всем, кто последние месяцы портил ей жизнь. Главная соперница Королевой - молодая актриса Анастасия Шульженко: та самая, что встречалась с Тарзаном в его семейном гнездышке и снимала на видео интимные встречи.Напомним, в августе, узнав от \\"доброжелателей\\" об измене муже, звезда написала заявление в полицию о краже драгоценностей из ее квартиры в центре Москвы, куда неверный супруг водил девушек. Наташа Королева утверждала, что у нее исчезли ювелирные украшения на 5 миллионов рублей. Полиция завела уголовное дело, подозрения пали на Шульженко - любовнице грозил реальный срок. Однако, как выяснил сайт kp.ru, сейчас вялотекущее дело о краже развалилось.- Дело пришлось приостановить: оно изначально было проигрышным. Заявление написано на неустановленных лиц, и \\"злоумышленников\\" до сих пор не нашли. Но главное, что госпожа Порывай (настоящая фамилия Наташи Королевой. - Ред.) так и не предоставила полиции опись украденных украшений, - сообщил kp.ru адвокат любовницы Тарзана Вадим Лялин.Однако, правоохранительным органам скучать не приходится: теперь им предстоит расследовать распространение порнографии.- МВД завело уголовное дело из-за публикации в Сети интимного видео с участием Сергея Глушко, он же Тарзан, которое было признано порнографией, - рассказал Лялин. - Что это за видео - то самое, которое было показано на программе одного из федеральных каналов, либо другое, сказать пока не могу. Но оно также заведено на неопределенный круг лиц, а не на Анастасию.Между тем, рыжеволосая красавица Шульженко оказалась тоже не лыком шита: по ее заявлению на мужа Наташи Королевой завели дело о нанесении побоев. Речь идет об инциденте двухмесячной давности, когда стриптизер оттолкнул появившуюся в гримерке навязчивую любовницу, и она упала, ударившись головой.- Расследование продолжается. Пока речь идет о причинении среднего вреда здоровью, но наш адвокат намерен переквалифицировать статью на более тяжкую, - поделилась с kp.ru агент Шульженко Диана Бичарова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрики, слезы, борьба: Тарзан встретился с любовницей перед камерамиНеудачное свидание закончилось криминалом (подробности)Наташа Королева после разлуки с мужем: Я похудела на шесть кг и поняла, как мне дальше житьПевица рассказала «КП», помогли ли ей суровые испытания в тропиках победить внутренних демонов, не дававших покоя (подробности)