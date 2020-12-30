Мы разберёмся с теми, кто унижает и обкрадывает народ- ...Алло! Сергей Вадимович!Это помощник Степашина, государственного и общественного деятеля России.- Да, Саша, слушаю тебя.- И у меня сразу вопрос такой - для Радио «Комсомольская правда» и сайта kp.ru... Что вы планируете лично для себя и для организаций, которые возглавляете, на 2021 год?- Первая моя командировка с Константином Цициным (гендиректор Фонда ЖКХ. - А.Г.) будет во Владивосток.И еще есть такой небольшой городок, который называется Хасан, где наконец-то достроили дом для «аварийщиков» (речь о тех, кто живет в аварийном жилье.- А.Г., и мы там закрываем эту тему.А задача у нас – выполнить ту программу, которая намечена. Мы, кстати, в этом году перевыполнили ее уже: почти 1 миллион 500 тысяч квадратных метров жилья построено при плане – миллион. В следующем году – 1 миллион 900 тысяч квадратных метров сдадим, тоже для тех, кто живет в аварийных домах.В общем, идем с опережением. Как президент нам поручил, так мы и работаем.Ну и ждем, что там будет с обманутыми дольщиками.А что с ними опять?- Они вроде хотят к нам присоединиться. Будем им помогать, опыт у нас хороший в этом плане.- То есть, теперь у дольщиков может появиться надежда, что их никто больше не обманет?- Знаете, это не только надежда, это - задача, и ее все-таки обозначил президент, и есть конкретные цифры.- И какие же?- Нам вообще-то надо разобраться, провести ревизию и дать точную оценку, сколько на самом деле этих униженных и оскорбленных дольщиков.Я думаю, в течение 2-х - 3-х лет эту проблему надо закрывать.- А у вас штаты увеличивают в связи с тем, что вы дольщиками будете заниматься?- Нет, у нас ничего не увеличивается, как работали, так и работаем.- А то, я думаю, может быть, к вам перейти – столько интересных тем…- Нет, ты работай в «Комсомолке», ты нам нужен там как «рупор перестройки». Помнишь, был такой…- «Прожектор».- Да, «Прожектор перестройки». Вот ты – «Прожектор перестройки…»- Перестройки ЖКХ.- Да! (смеётся)«...А тему бараков - просто закрыть»- А что касается нас, ты слышал, что сказал на Госсовете президент. Надо тему жилья аварийного, жилья в бараках - просто закрыть, то есть решить ее. Но это грандиозная задача.- Владимир Путин сказал: «Людей надо вытаскивать из трущоб».- Да. Так что мы не только услышали, но и будем выполнять его поручение и смотреть уже дальше.И вторая тема – это, конечно, модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Пока мы живем на старой советской инфраструктуре, которая очень серьезно отстала. Можно дома хорошие построить, но, если будет гнилой водопровод, негодная канализация и так далее - людям от этого легче не будет. Мы живем в XXI веке.- Скажите, а вы когда, прямо 31 декабря уезжаете с Константином Цициным?- Нет, 12 января. 2 января я еду в Казань на 5 - 6 дней, по личному плану, что называется.- У вас обычно личные планы сливаются с общественными…- Ну, одно другому не мешает.«Свой среди своих»- Сергей Вадимович, а вы сколько уже в ЖКХ трудитесь?- 7 лет. Меня 30 декабря назначили. Как один день пролетело.- Я без всякой иронии сейчас у вас спрошу. Вам присвоено - через 7 лет работы в жилищно-коммунальном хозяйстве - звание «Почетный работник ЖКХ». Правильная у меня информация про вас?- Да, министр (глава Минстроя и ЖКХ. - А.Г.) меня наградил этим знаком.Конечно, это приятно, но, с другой стороны, я немножко с иронией к этому отношусь... Думаю: ну, вот, боевой генерал дослужился до почетного сотрудника ЖКХ.- А если без иронии?- Я вспоминаю фильм замечательный Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Помнишь, там сидит в нарукавниках красноармеец с орденом Боевого Красного Знамени и говорит: ну, вот, меня, боевого кавалериста, посадили бумажки считать.- Вы же почетный чекист?- Ну да, и почетный сотрудник МВД.- Теперь будете почетный сотрудник ЖКХ.- Ну, пускай будет так. Я, честно говоря, к этому отнесся с уважением. Потому что стройка и жилищно-коммунальное хозяйство – темы вечные, нужные и очень важные для людей.Я думаю, что это все очень правильно, потому что мы занимаемся этим делом все вместе.ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ СЕРГЕЙ СТЕПАШИНОб Александровском подворье в Иерусалиме- Сергей Вадимович, не могу не спросить о планах ваших - как председателя Императорского православного палестинского общества (ИППО).- Ну, главное событие следующего года, которое мы ожидаем с нетерпением, - это возвращение в лоно России Александровского подворья в Иерусалиме. Потому что исполняется 130 лет этому уникальному подворью, когда император Александр III приобрел его в собственность российского государства.И тут же ещё одна знаменательная дата - 800 лет Александру Невскому. А там - в подворье - храм именно Александра Невского. Мечта моя – чтобы мы 800-летие Александра Невского отметили в этом храме.Русские школы строятся. Но их пока мало- А еще какие у вас командировки? Вы же собирались русские школы открывать в мусульманском, арабском мире, в частности, в Сирии.- Во-первых, они уже есть. Мы помогли реставрировать школу под Дамаском, у нас есть школа в Вифлееме и в планах – Иордания.- Сколько будет школ всего?- Ну, пока три. Хотя при царе-батюшке их было 80. Одно время говорили, что Российская империя – это «тюрьма народов». Помнишь, в школе учили?- Да...- Вот эта «тюрьма народов» строила школы, больницы на Святой земле. Не с оружием приходила Россия, не с мечом, а с добром. Поэтому нас там любят и помнят, и я много раз об этом говорил.Кстати, договорились работать с Евгением Примаковым по поддержанию русского языка. Он сделал блестящий учебник русско-арабский для арабских школьников, кто изучает русский язык. Так что, я думаю, его покойный дедушка был бы им доволен.О футболистах и писателях- Конечно, не могу не задать вопрос еще по одной нашей с вами регулярной теме - как члену попечительского совета футбольного клуба «Динамо».- Я член совета директоров этого клуба и член попечительского совета всего центрального совета «Динамо».- Да... Здесь какие планы, чисто динамовские, у вас?- Планы у нас – не опуститься ниже той планки, на которую мы рассчитывали. Задача - остаться в Еврокубке. Это значит, как минимум 4-5-е место.Ну, и очень рассчитываем успешно выступить в кубке. Кстати, первый матч, который мы играем, будет очень важным в этом плане. 21 февраля встречаемся не с кем-нибудь, а со «Спартаком» на стадионе «Динамо».Слава Богу, вчера Сергей Семенович Собянин открыл подземный переход, яму наконец-то закопали, и сейчас там красивый подход. Лучший стадион в нашей стране.- Сергей Вадимович, я знаю и ваши остальные общественные должности, но оставим это на старый Новый год.- Единственное, что я бы тебя попросил сказать. 22 декабря произошло очень важное историческое событие. Не без участия Российского книжного союза (Степашин - председатель этой организации. - А.Г.) мы объединили 4 крупнейших писательских организации страны, которые 30 лет не могли никак собраться вместе. Сегодня создана Ассоциация Союза писателей России, и возглавил эту ассоциацию Сергей Шаргунов, известный писатель, депутат, прекрасный человек. Я - председатель наблюдательного совета. Творческим советом руководит Владимир Толстой.- Это советник президента Путина?- Ну, да, советник президента. И праправнук Льва Николаевича.* * *- Я сэкономил немножко времени, чтобы вы могли поздравить наших радиослушателей, читателей, посетителей сайта kp.ru...- Поздравление у меня будет, наверное, самое простое и короткое. Чтобы в Новом году все были живы-здоровы и никто не болел.- Сергей Вадимович, я тоже вас поздравляю от души.- Спасибо, Саша! Всем - привет и удачи!