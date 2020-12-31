Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал себя организатором спецоперации, по итогам которой этим летом в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России. Минск обвинил их в попытке вмешаться в президентские выборы, а в Киеве утверждали, будто именно эти люди причастны к крушению «Боинга» в 2014 году в Донбассе.- Хочу сделать заявление. Ещё в 2018 году тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Пётр Порошенко санкционировал проведение этой операции, - сказал он в эфире украинского «Пятого канала».Напомним, 29 июля этого года разразился настоящий международный скандал. А Белоруссии задержали 33 человека, которых местные силовики обвинили в подготовке теракта на территории республики. По мнению белорусских властей, таким образом они планировали оказать влияние на ход президентских выборов в стране. Приписывали такие недружелюбные планы России, ведь большинство задержанных оказались обладателями паспорта с двуглавым орлом. Официальная Москва заявила, что никакого отношения к белорусским выборам задержанные не имеют - они просто следовали транзитом через Минск в другую страну, ведь границы были закрыты из-за пандемии коронавируса.Спецкорреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц тогда провел собственное расследование и выяснил, что задержание россиян - провокация украинских спецслужб. Скоро подоспело подтверждение из Киева - Генпрокуратура Украины обратилась с запросом к белорусским коллегам с просьбой о выдачи 28 человек. Украинские прокуроры утверждали, что девять из них граждане незалежной, которые якобы участвовали в боях на Донбассе на стороне ополчения.Но Александр Лукашенко выдал задержанных Москве. Президент Украины Владимир Зеленский назвал тогда этот шаг недружественным со стороны Минска. Теперь его предшественник Пётр Порошенко, который называет себя инициатором этой спецоперации, пошёл ещё дальше. Он сказал, что срыв операции - это государственная измена. Порошенко будет добиваться привлечения ответственных за это лиц к ответственности.