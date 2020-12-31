Американский институт общественного мнения (Институт Гэллапа) провел традиционный опрос о людях, которыми восхищается мир.В уходящем году первое место в списке занял президент США Дональд Трамп. До этого по результатам опроса в течение 12 лет неизменно лидировал Барак Обама.За Трампа голоса отдали 48% респондентов, за Обаму – 32%, за Байдена – 13%.Глава Белого дома довольно язвительно прокомментировал результаты опроса на своей странице в Twitter:– Барак Обама был свергнут с первого места, а президент Трамп стал самым уважаемым человеком года. Трамп номер один, Обама номер два, а Джо Байден – номер три, это очень далеко. Это также довольно странно, учитывая тот факт, что 3 ноября Байден якобы набрал на миллионы голосов больше, чем Трамп, но не может приблизиться к нему в этом опросе. Ни один новый президент никогда не был так далеко в этом ежегодном опросе.Подобные опросы проводятся уже в течение 76 лет. Чаще всего наверху списка самых уважаемых людей оказывается действующий президент США, а если он смещается с первой строчки – это говорит о его непопулярности. Например, так было с Джимми Картером в 1980 году, Джорджем Бушем в 2008 году и самим Дональдом Трампом два года подряд – в 2017-2018 годах.Среди женщин, которыми, по мнению американок, восхищается мир, чаще всего на первое место выходят первые леди страны. Правда, бывают и исключения – рекорд по количеству попаданий в список принадлежит королеве Елизавете II.