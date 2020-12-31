В Интернете продолжают обсуждать резонансную тему: мол, близкие Армена Джигарханяна не смогли обеспечить ему должного домашнего ухода. Поэтому он умирал в муках.Последние дни жизни Армен Борисович провел в Университетской клинике МГУ, которой руководит профессор, академик РАН Армаис Камалов.Недавно сотрудница (так она представилась) этого авторитетного медицинского учреждения, анонимно рассказала нам, в каком плачевном и запущенном состоянии к ним в клинику поступил Джигарханян. Привезли его из дома. По ее словам, народный артист СССР похудел, у него были сильные пролежни (это подтвердил и пасынок Джигарханяна Степан), выглядел он неухоженным… Даже футболку не могли снять врачи – она прилипла к телу.После того, как Джигарханян остался без сиделки, которая уехала на Украину в начале пандемии, за ним якобы не было надлежащего ухода, хотя рядом была его бывшая жена Татьяна Власова. Именно поэтому он и оказался в таком удручающем состоянии. Примерно то же самое, но еще резче недавно в интервью рассказал один известный артист. Мол, Джигарханян умирал дома в муках и адских болях, потому что никто к нему не подходил. У него был диабет. Он нуждался в точных по времени уколах, которые ему никто не делал.Чтобы прояснить ситуацию, что правда, а что вымысел, мы позвонили руководителю Университетской клиники Армаису Камалову, академику с мировым именем.- Это правда, Армен Борисович лечился в нашей клинике неоднократно, - подтвердил Армаис Альбертович. - Мы его госпитализировали в плановом порядке, когда его здоровье требовало нашего участия. Много-много лет назад я его оперировал. А знакомы мы больше 20 лет.- Армаис Альбертович, вы видели Армена Борисовича в последние дни его жизни. То, что говорят о его плачевном состоянии, - это правда?- Полная чушь! Громкое заявление сделал человек, который не то, что не видел Армена Борисовича в последние три года, он даже ни разу ему не позвонил за это время. Это были недостойные слова. Говорить такие вещи не по-товарищески, и не по-человечески.- И все-таки состояние, в котором Джигарханян поступил к вам в больницу свидетельствовало о ненадлежащем домашнем уходе?- Я совершенно не согласен с этими скандальными заявлениями. Армен Борисович всегда был окружен вниманием врачей и своих друзей. Да, у него был набор болезней, которые с возрастом прогрессировали. Человеческие ресурсы не безграничны. Увы, они были исчерпаны. Возможно, его бывшая жена или сиделка не имели возможности обеспечивать идеальный уход. Они пожилые женщины. Но я не был у Джигарханяна дома, не могу судить. Это не моя тема. Его близкие друзья обеспечивали ему быт. Считаю, что Армен Борисович прожил последние годы благодаря своим друзьям. Он бы мог умереть от инфаркта или инсульта еще раньше после того жуткого публичного скандала, который случился три года назад.- Медработник, которая была рядом с Джигарханяном рассказала, что у него якобы не было необходимых лекарств от диабета. Так называемого длинного инсулина…- О чем вы говорите! Каких лекарств не было?! У него были свои эндокринологи, которые многие годы его вели. Обидно, что вокруг блестящего актера раздуваются ненужные сплетни и склоки. Джигарханян - великий актер, пускай таким и останется в нашей памяти… Не понимаю, зачем эта тема сейчас обсуждается.- Похоже, его бывшие жены продолжают делить Армена Борисовича даже после его смерти… Доказывая друг другу, кого из них он любил больше, кого вспоминал в последние минуты.- Пусть делят, это за гранью обсуждения. Армен Джигарханян - человек, который заслуживает уважения, все остальное – склоки. А что касается, кого он вспоминал… За несколько дней до своей смерти он попросил включить ему любимый фильм с его участием. Он хотел в последний раз посмотреть на себя со стороны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоследние слова Армена Джигарханяна: «Я всю жизнь играл и жизнь свою проиграл»Медсестра клиники, в которой умер Джигарханян, рассказала о его последних днях (подробности)«Дорогой Джига, мы тебя будем помнить!»: Москва простилась с Арменом ДжигарханяномНародного артиста СССР похоронили рядом с дочерью (подробнее)\\"Такое придумать невозможно. Я видела выписку из больницы\\": Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, в каких муках умирал ДжигарханянПо словам экс-супруги народного артиста СССР, есть документы, подтверждающие его мучительную смерть (подробнее)