"Такое придумать невозможно. Я видела выписку из больницы": Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, в каких муках умирал Джигарханян

Недавно в скандальных телешоу прозвучала неожиданная информация об Армене Джигарханяне. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Недавно в скандальных телешоу прозвучала неожиданная информация об Армене Джигарханяне. Во-первых, бывшая представительница Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур рассказала, что у нее хранится какой-то уникальный архив Джигарханяна, о котором прежде никто не слышал. Во- вторых, еще более шокирующей информацией поделился Евгений Петросян. В ютуб-канале “Эмпатия Манучи” он рассказал, как умирал Джигарханян. По его словам, что это была мучительная смерть из-за плохого ухода, из-за того, что народный артист не был нужен своим близким. Потом эту тему обсуждали в Интернете, некоторые были уверены, что Петросяна настроила … Виталина Цымбалюк-Романовская. Вот мы ее и спросили и про архивы, и про мучительный уход Джигарханяна.

- Про архивы – все выдумки. У него были его старые фотографии 60-80-ых годов. Не думаю, что они представляют большую ценность, только как память для близки людей, - считает Виталина. - Эти фотографии лежали в квартире в Староконюшенном переулке, где жил Армен Борисович. Скорее всего, они там и находятся сейчас. Никаких картин выдающихся мастеров или ценных рукописей у него не было. На стене - несколько картин армянских художников, но это точно не Мартирос Сарьян. Армен Борисович много читал, любил Довлатова, Чехова, книги по философии и психологии – Ницше и Эриха Фромма. Когда-то у него была хорошая библиотека, но Татьяна Сергеевна книжки раздала. Он совершенно не интересовался антиквариатом и коллекционированием. Так что история про «уникальный архив Джигарханяна» - точно блеф.

- А то, что рассказал Евгений Петросян в ютуб-канале “Эмпатия Манучи”.

- К сожалению, этому есть документальные подтверждения. Я видела выписку из больницы, где лежал Армен Борисович. Но у Евгения Петросяна, наверное, есть и свои источники. Такое придумать невозможно. Ведь Степан (пасынок Джигарханяна – Ред.) проговорился еще раньше, хотя на это почему-то не обратили внимания. Он говорил, что у Армена Борисовича были пролежни и сепсис. Просто Степану казалось, что это нормально, когда старый человек умирает в таком состоянии. Он не подумал, что это результат плохого ухода. У Армена Борисовича началась гангрена, он не ходил. Да, виноват диабет. Но диабет был у Джигарханяна в течение 30 лет. Просто за Арменом Борисовичем надо было правильно ухаживать, правильно подбирать обувь, заставлять вставать с постели. А это никому не было нужно. Он лежал у себя дома и никому до него не было дела. Это же сколько надо было лежать, чтобы и на пятках появились пролежни?

- Как вообще такое могло произойти? Дома у него была круглосуточная сиделка. Он месяц провел в больнице…

- У него была хорошая сиделка, но на время пандемии она уехала к себе домой на Украину. А вот почему в Москве не нашли медсестру, этого я не понимаю. Предполагаю, что были какие-то обстоятельства, из-за которых никто не хотел рисковать. Его положили в частную клинику. Государственная больница более надежна, там все-таки лечат, а главное, - там больше ответственности.

- Друг Армена Борисовича Артур Согомонян опроверг слова Петросяна…

- Насколько я знаю, Согомонян не приходил в Армену Борисовичу в больницу. К нему вообще никто не приходил. Дома он всем мешал, потому что им надо было заниматься. Он похудел до 60 килограммов. Уже не мог есть самостоятельно. Да, старость и болезни… Но при хорошем уходе можно было держаться в приличном состоянии довольно долго. Поэтому то, что с ним произошло, это как минимум халатность и оставление человека в опасности.

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