Телеканал ТНТ анонсировал выход драматического сериала «Полет»: проект выйдет в следующем году.Это первый сериал Петра Тодоровского, сына Валерия Тодоровского, названного в честь его деда — классика советского кино Петра Ефимовича Тодоровского, тоже режиссера. До этого Тодоровский-младший снял только ромком «Лавстори» (2017) с Сашей Петровым в главной роли. А еще был сценаристом двух новелл мелодрамы «День до» (2018).«Полет» станет первой серьезной заявкой Петра Тодоровского. Точнее, уже стал. Проект показали осенью 2020 года на иностранном кинофестивале Serial Killer в Брно (Чехия), и жюри наградило его главным призом.Роль в «Полете», пожалуй, последняя на настоящий момент в карьере Михаила Ефремова (из сериала «Вампиры средней полосы», как писала «КП» ранее, актера вырезали). В определенной степени она стала пророческой, ведь его персонаж — юрист одной из московских компаний — взяточник, дебошир и алкоголик, совершающий преступление (правда, в составе группы лиц). Особенно трагично, что актер сыграл в этом сериале вместе с сыном Никитой, который в одном из эпизодов спрашивает отца: «Скажи, а ведь неудачник — это судьба, правда? Все равно все просрешь!».По сюжету главные герои сериала (их сыграли Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Евгения Добровольская, Юлия Хлынина, Павел Табаков) отправляются в командировку, но путают аэропорт и чудом остаются в живых, поскольку их рейс терпит крушение. Дальше каждый из персонажей начинает кардинально менять собственную жизнь. Наружу выходит все самое темное и потаенное.— Это история о демонах, которые живут внутри нас, — считает режиссер сериала. — Они определяют нашу жизнь, а когда мы пытаемся с ними бороться, порой становится только хуже. Наши герои бегут от своей судьбы, но цена этого побега слишком высока.Как понятно из трейлера, у «Полета» вертикально-горизонтальная композиция. Каждый из героев записывает на диктофон свою версию событий, которые легли в основу сюжета. Во время такой исповеди персонаж Михаила Ефремова произносит фразу, которая в свете сценария его реальной жизни звучит особенно трагично: «Моя бывшая жена говорит, что все, к чему я прикасаюсь, превращается в говно».В проекте также заняты Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Сергей Чонишвили, Виктория Толстоганова и другие.ТНТ позиционирует «Полет» как «киносериал» — в России это попросту синоним понятия «качественный сериал». Cнятый не тяп-ляп, на серьезную тему и хорошее оборудование. Чаще всего так называют драму. В действительности же киносериал — это многосерийное аудиовизуальное произведение, которое показывают в кино.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНеожиданная версия: Михаил Ефремов после ДТП хотел бежать в ЛатвиюАртист был в ужасе, поняв, что натворил (подробности)