Певица Валерия в первый день нового года поделилась счастьем. 1 января 2021 года 52-летняя артистка впервые стала бабушкой.Младший сын певицы Валерии стал отцом. Его красавица-жена Лиана родила дочку. Вся звездная семья неимоверно счастлива. Особенно рады новоявленный отец - 22-летний Арсений Шульгин и его знаменитая мама.\\"Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости. В нашей семье огромное счастье. Сенечка и Лиана стали родителями. На свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. - какая прекрасная дата начала жизни. Рождение нового человека - самое настоящее таинство, чудо. Эта новогодняя ночь была поистине волшебной\\", - написала артистка в блоге, разместив трогательное семейное фото.Отметим, Арсений и Лиана в конце августа 2020-го поженились в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Молодожены рассекретили пол будущего ребенка в конце ноября. Шульгин тогда признавался, что изначально мечтал о сыне. \\"Когда все друзья ждали пацана. На самом деле, вначале хотел мальчика. Потом как узнал, что будет девочка - моя сладкая принцесса, уже хотел только ее\\", - делился Арсений в блоге.Сын Валерии также признавался, что с нетерпением ждет появления малышки на свет. По словам молодого человека, он волновался по этому поводу даже больше, чем жена. При этом Шульгин заявлял, что не планирует останавливаться на одном ребенке и мечтает о большой семье.Арсений рано начал жить самостоятельной жизнью. Сейчас у него собственный бизнес.