Весенняя сессия Госдумы продлится с 11 января по 18 июля 2021 года. Депутаты уже пообещали, что за это время примут законы, которые «улучшат жизнь людей». Среди них законы, которые должны не допустить монополизации розничной торговлилекарствами и сдержать рост цен на них.Будет усовершенствовано и трудовое законодательство. Депутаты в январе рассмотрят законопроект о занятости, который позволит получать в цифровом формате услуги, связанные с поиском работы.Кроме того, Госдума продолжит работу по подготовке законопроектов, связанных с принятием новых норм Конституции.- Это, в том числе, президентские законодательные инициативы, вводящие ограничения для государственных и муниципальных служащих в связи с наличием иностранного гражданства, либо вида на жительство, - пояснил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.Гаражи в частные рукиВесной должен вступить в силу закон о «гаражной амнистии», которая узаконит права почти 3,5 миллионов человек на гаражи и землю под ними. Сейчас большинство гаражей не оформлены по закону, а значит, существуют неофициально. Из-за этого владельцы не могут продать эти гаражи или передать по наследству. Гаражно-строительные кооперативы возникали еще в советское время. У кого-то земля не оформлена, у кого-то участок был выделен при предприятии, но нет документов. В законодательстве отсутствуют даже понятия «гараж» и «гаражно-строительный кооператив».Смысл гаражной амнистии в том, чтобы люди смогли по упрощенной схеме получить право собственности на землю и саму постройку.Еще один социальный законопроект защищает минимальный доход граждан от списания по долгам.- При любых обстоятельствах, человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации в связи с долгами, должен будет направить заявление в Федеральную службу судебных приставов, четко обозначив один счет в одном банке, на котором ему будет гарантироваться сохранение минимального дохода, - пояснили в «Единой России».«Удаленка» на случай ЧСВ весеннюю сессию должен быть принят законопроект о дистанционном обучении. Правда, это вовсе не означает, что уроки на удаленке останутся со школьниками навсегда. Этот законопроект будет регулировать дистанционное обучение только на случай ЧС, пояснила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.- Этот закон будет регулировать дистанционное обучение только на случай форс-мажорных обстоятельств, жесткого карантина, пандемии и так далее, от чего никто не застрахован, - сказала Матвиенко.Законопроект уже внесен в Госдуму, правда, из-за общественного недовольства его отклонили.- Не надо торопиться, надо доработать, посоветоваться с родительским сообществом, учителями. Но то, что нужно принимать такой закон, никто не сомневается, - заявила Матвиенко.Кстати, принятие этого закона позволит расширить инклюзивное образование. Дети, которые по здоровью не могут посещать школу, получат возможность осваивать программу дистанционно.Студентам-платникам готовят скидкиО том, что для студентов коммерческих отделений вузов стоит снизить оплату за обучение на время «дистанта», сказал Владимир Путин на итоговой пресс-конференции. Президент заметил, что на «удаленке» качество обучения однозначно снизилось. Знаний студенты получают меньше, а оплата осталась прежней. Владимир Путин назвал это несправедливым. Вскоре эту тему поднял и премьер Михаил Мишустин. Он сообщил, что правительство подготовит законопроект, снижающий оплату за обучение в вузах. Правда, на сколько снизятся цены на обучение, премьер не уточнил.Защитить здоровье без перегибовВ весеннюю сессию парламентарии готовятся рассмотреть законопроект о самоизоляции.- Мы изучаем утвержденное всемирной организацией здравоохранения положение международных медико-санитарных правил, где есть определение понятий «изоляция» и «карантин». Мы посмотрим другие международные документы, другой опыт стран и думаю, что на весенней сессии в случае необходимости дополнения нашего законодательства такие законопроекты появятся, - сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.По ее словам, комитеты Совфеда уже представили свои предложения в комитет по конституционному законодательству.Матвиенко допустила, что данные предложения могут быть оформлены и не в виде законов.- Может быть, нужны будут нормативные акты правительства.Главная цель данной работы, это, с одной стороны, не допустить неоправданного ограничения и перегибов, а с другой - защитить жизнь и здоровье людей.КСТАТИЧем еще займутся депутаты- Мы будем работать и над законодательным обеспечением общенационального плана действий, направленного на восстановление занятости и доходов населения, рост экономики, долгосрочные структурные изменения в ней, - сообщил вице-спикер Госдумы Александр Жуков.В январе будет рассмотрен законопроект о банковской поддержке законопослушных предпринимателей. Он направлен на то, чтобы использовать информацию Центробанка о предпринимателях и их поведении на рынке. Банки смогут видеть информацию о клиентах и, как ожидается, станут тогда предъявлять им меньше требований.Депутаты готовятся рассмотреть законопроект о беззаявительном порядке начисления пенсий по инвалидности, информировании граждан о размере будущей пенсии и автоматическом увеличении некоторых выплат.В весеннюю сессию депутаты должны принять поправки в законодательство о несостоятельности и банкротстве, а также поправки, направленные на снижение избыточных затрат работодателей в сфере труда, о градостроительном развитии территорий, о развитии современных механизмов предоставления государственных услуг.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что изменится в России с января 2021 года: родителям — прибавку, богатым — налог, шашлычникам — штрафыЧто изменится для нашего кошелька с первыми часами года Быка (подробнее)