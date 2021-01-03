Супруги, которые до недавних пор считались одной из самых красивых пар в шоу-бизнесе, по-разному переживают состоявшийся развод. У фотографа Дмитрия Исхакова - неудачный период: он заболел и встретил Новый год в одиночестве. У Полины Гагариной, наоборот, подъем: отметив победу своей подопечной в \\"Голосе\\", артистка отправилась с детьми в отпуск на Мальдивы. И это при том, что оскорбленный экс-муж всячески пытался помешать певице выехать за границу с их общей дочерью.В личной жизни Исхакова - полное затишье: по его признанию, он пока не готов строить новые отношения. У Гагариной, похоже, и здесь все хорошо: по крайней мере, в отпуск звезда собиралась с тайным поклонником. Именно это и разозлило бывшего супруга: чтобы не допустить знакомства дочери с новым кавалером мамы, Дмитрий оформил запрет на выезд ребенка за границу. Однако, Полина легко нашла выход из ситуации, улетев отдыхать на частном самолете. Это недешево, но артистка, которая по данным Forbes, зарабатывает более 5 миллионов долларов в год, может позволить себе подобную услугу.В финансовом плане певица с мужем никогда не были на равных: доходы фотографа в сотни раз меньше гонораров Гагариной. А сейчас дела Дмитрия Исхакова и вовсе идут не лучшим образом. Как выяснил сайт kp.ru, экс-супруг задолжал налоговой службе около 94 тысячи рублей. В 2017 году назад Исхакову пришли платежки по транспортному налогу на 28 и 37 тысяч рублей, в 2018-м - еще одна на 12 тысяч. Все эти суммы до сих пор не плачены - накопились приличные пени, которые продолжают расти с каждым днем.На данный момент Дмитрий Исхаков работает как индивидуальный предприниматель, кроме того, он до сих пор является генеральным директором \\"Творческого центра Полины Гагариной\\". По данным ГИБДД, в 2016 году фотограф стал владельцем седана класса люкс \\"Mercedes-Benz E 200\\", однако, через год авто пришлось продать. С тех пор других машин на Исхакова не зарегистрировано. Кроме того, в 2016 году фотограф выставлял на \\"Авито\\" внедорожник Range Rover за 2 млн рублей, в 2018-м фототехнику (60 тысяч), матрас (75 тысяч) и детскую коляску (110 тысяч рублей).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗвёзды-барахольщики: Бузова на Авито сдает квартиру, а внучка Шукшина продает заезженную кобылу«Комсомолка» пролистала главную интернет-барахолку страны и убедилась, что знаменитости не чураются торговать ненужными вещами (подробности)