2020-06-22T16:20:49+03:00
Звезды

Муж объявил о разрыве с Полиной Гагариной

Дмитрий Исхаков нашел в себе силы раскрыть правду о разводе с певицей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал информацию о том, что он разводится с Полиной ГагаринойДмитрий Исхаков впервые прокомментировал информацию о том, что он разводится с Полиной ГагаринойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Полина Гагарина после сообщений о разрыве с мужем Дмитрием Исхаковым стала редко появляться в соцсетях. Певица полностью погружена заботами о детях. Артистка информацию о разводе ни разу не комментировала. До недавнего времени ничего не говорил о ситуации в семье и ее супруг. Однако некоторое время назад фотограф прервал молчание.

Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал информацию о том, что он разводится с Полиной Гагариной. "Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все", - написал он в блоге.

Информация о том, что супруги расстались, появилась в конце мая. В близком окружении 33-летней артистки и 42-летнего фотографа сообщили, что пара не живет вместе уже несколько месяцев.

На фоне сообщений о разводе ходят слухи, что артистка якобы уволила Дмитрия с поста директора своей компании. Кроме этого, ушлым репортерам стало известно, что мужчине ничего не достанется при разделе совместно нажитого имущества. Перед свадьбой жених и невеста подписали брачный контракт, согласно которому артистка ничего не отдаст мужу, который зарабатывал в 100 раз меньше.

В окружении Гагариной не скрывают, что инициатива разрыва с мужем исходила от певицы. Большинство знакомых пары считают, что клин в отношения Полины и Димы вбили изначально не равные финансовые и карьерные возможности.

Напомним, Полина Гагарина вышла замуж за фотографа глянцевых изданий в 2014 году. Спустя три года у них родилась дочка Мия. Дмитрий Исхаков подружился с сыном певицы от первого брака. Он воспитывал Андрея Кислова как родного и очень гордился успехами мальчика в учебе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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