В условиях пандемии Евгений Морозов недавно провёл в Дубае музыкальный фестиваль «Парус», где после долгих месяцев безработицы выступил Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Леонид Агутин, «Хор Турецкого» и другие артисты.В Дубае Морозов проводит ещё и частные мероприятия для местной знати, для которой выступают российские звезды. О том, как шоу-бизнес перенёс пандемию, Морозов рассказал в беседе с «КП».-В недавнем интервью «КП» продюсер Игорь Матвиенко сказал, что 90 процентов музыкальной индустрии сейчас бедствует. Это действительно так? Потому что люди уверены, что артисты весьма богаты…-Потери очень большие, - вздыхает Евгений Морозов. - Очень пострадала индустрия в целом и огромное количество людей. Сама профессия «артист» предполагает очень большие расходы. Как бы звезды не заявляли, что они очень состоятельные люди и как бы люди не думали, что артисты в более выигрышном положении находятся, они тратят колоссальные суммы на костюмы, на балет, на музыкантов, на продакшн, свет, звук, выпуск клипов и песен.Это целый пласт расходов, которые не видны публике. Публика, конечно, видит, какие красивые костюмы, но мало кто задумывается, сколько это все стоит. Например, Филипп Киркоров в каждое посещение Эмиратов приходит в магазины, которые находятся не в самой презентабельной части города, но там можно купить огромное количество всевозможных тканей, материалов, из которых потом производятся его сценические костюмы. И вы знаете, что иногда две-три машины мы отправляем в отель, заполненные тканями. И всегда очень серьезные деньги на это тратятся. Допустим, вот сейчас у нас было выступление Валерии в Эмиратах, в нашем ресторане-шале «Березка». Артистка не совсем была к этому готова.Выступление не было заранее запланировано, оно было спонтанное. Мы здесь встретились и договорились об этом. Валерия тут же пошла вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным в магазин и купила роскошное концертное платье.Они потратили достаточно значительную сумму, для того, чтобы певица выглядела достойно, презентабельно и красиво перед публикой. Да, гонорары артистов всегда в центре обсуждения. Но богатство звёзд порой преувеличено, поскольку их расходы настолько высоки, что значительная часть гонораров может уходить на важные сценические атрибуты.- Многие артисты сейчас сократили коллективы?- Ну, может быть, иногда с такими большими артистами, как Киркоров, когда у него, допустим, в России еще более многолюдная труппа выступает на больших концертах, естественно, на выезде она немножко сокращается. Но это касается только балета, музыканты всегда в полном составе, поскольку на качестве материала это не должно отражаться. И все артисты, которые приехали на наш фестиваль «Парус», были со своими полноценными коллективами. Леонид Агутин всегда приезжает с большим коллективом, который непросто вывозить. 18 человек с ним выезжает, только на сцене 12-14 музыкантов присутствует.Недавно я стал невольным свидетелем каких-то нападок на Стаса Михайлова. В Сети, как вы помните, небольшой скандальчик был, который попытались раздуть в какую-то более глобальную тему. Я Михайлова знаю 12 лет. И в этом году Стас выступил на фестивале «Парус» со своим полным коллективом. Он человек очень щедрый, все время приглашает друзей и свою команду в рестораны, за всех пытается заплатить. Я знаю точно, что в течение всего периода, когда не было концертов, Стас выделил определенный финансовый ресурс для того, чтобы поддерживать свою команду.Заработок музыкантов Михайлова зависит от количества концертов. Да, небольшие ставки у них есть, но Стас довольно часто выступает, поэтому его ребята нормально зарабатывают. Его музыканты всегда получали приличные, достойные деньги. Я знаю точно, что он об этом заботится, переживает и старается, чтобы всем было комфортно. И по проживанию, и по суточным, и т.д. Поэтому нападки, связанные с тем, что Стас чего-то там якобы недоплатил гитаристу, они необоснованны.- Пандемия внесла какие-то коррективы в райдеры музыкантов?- В целом почти все музыканты, которые у нас здесь были, они переболели в той или иной форме коронавирусом, или имеют какие-то прививки. Вот нет такого настроения, что кто-то прячется, сторонится людей. У нас сейчас прошло несколько частных мероприятий, выступал Николай Басков, Верка Сердючка.- Кстати, Данилко куда-то пропал. Хотя раньше был одним из самых желанных артистов на корпоративах...- Он работает тем же большим составом, достаточно много у него танцоров, духовая группа. Он молодец, находит возможность коллектив содержать. Я не особо ярый поклонник творчества Сердючки, но выступает команда профессионально, весело.Почему Сердючка пропала? Тут все-таки повлияли отношения между Россией и Украиной. Многие украинские музыканты меньше стали выступать за пределами своей страны.Некоторые по своим убеждениям, некоторые не хотят попадать под какие-то негативные комментарии. Вот у нас, допустим, на фестивале «Парус» выступала яркая украинская певица Оля Полякова со своим шоу. С ней на одной сцене пел и Филипп Киркоров - российская звезда. Это было ярко, красиво, никаких не было противоречий, никаких не было негативных возгласов. И только после того, как Оля прилетела в Киев, на нее обрушилась армия хейтеров, которые начали какие-то глупые, этически необоснованные комментарии давать в ее адрес. Мол, такая-сякая, выступила с россиянами…- Говорят, в этом году корпоративов нет, а значит, для музыкантов снова наступил голодный год? А как в Эмиратах с этим обстоит?- Конечно, корпоративов стало меньше. И несмотря на то, что в Дубае гораздо лояльнее политика к большим праздникам и к разным другим публичным мероприятиям, тут тоже есть ограничения.Да, многие мероприятия пришлось отменить. Но мы в новогоднюю ночь все же сделали новогодний праздник с участием певицы Лолиты. Так же мы пригласили в ресторан-шале «Березка» группу «Иванушки интернешнл». Я думаю, у них еще будет несколько частных выступлений в Дубае, потому что очень высокое внимание к этому коллективу, особенно на такие праздники, как Новый год, когда нужно оторваться, потанцевать и зарядиться позитивом.Конечно, \\"потанцевать\\" я вот сказал, но сейчас с этим делом тоже не очень просто здесь. Официально на больших мероприятиях танцы запрещены, так как они предполагают близкое нахождение друг к другу. Но мы придумываем разные варианты, чтобы люди танцевали и меньше друг с другом взаимодействовали.- А как вы думаете, почему наиболее востребованы звезды, которые начали свою карьеру в 90-е годы?- Это была эра телевизора и огромный поток информационный, который воспринимали через экран, настолько мощно вошёл в людей, что до сих пор еще работает.Интернет, который сейчас доминирует в информационном поле, особенно в области шоу-бизнеса, музыкальной индустрии, он огромен, но он разделяет людей на определенные группы по интересам. Люди молодые, которые слушают в интернете, допустим, кальянный рэп, не будут в том же интернете кликать на музыку Агутина, потому что она им неинтересна. Сейчас музыкальная индустрия менее профессиональна во многих вещах. Музыканты просто покупают какую-то программу, открывают компьютер и начинают что-то миксовать, выставлять в интернет. Очень много самопальной, малопрофессиональной, но в то же время интересной для молодежи музыки или какого-то подобия музыки, творчества.Я просто как профессиональный музыкант с консерваторским образованием могу себе позволить так говорить.- А Моргенштерн востребован на вечеринках в Дубае? Все-таки у вас платёжеспособная публика собирается, кого они хотят видеть?- Вы знаете, конечно, публика в Дубае собирается достаточно состоятельная, я бы сказал, элита. Молодые люди редко достигают таких экономических успехов. Наши заказчики более консервативны, привыкли к раскрученным артистам. Хотя, допустим, к Егору Криду достаточно высокий был здесь интерес. На некоторых других достаточно молодых артистов тоже охотно люди приходят, но они не могут сегодня быть доминантой концерта или фестиваля. Все-таки нужны более солидные или более возрастные артисты, которые более понятны, популярны и любимы основной публикой, которая сюда приезжает.- А Аллу Пугачеву, Софию Ротару приглашали?- Не удалось. Несколько лет назад были мысли о том, чтобы, возможно, пригласить Аллу Борисовну, но экономически сложно очень. Она артист с достаточно серьезными запросами. У нее высокий гонорар. И у нее нет сейчас постоянного коллектива, нет музыкантов, которые все время с ней работают, потому что она не концертирующая артистка. Поэтому для нее собраться и выступить - это большой процесс. В прошлом году она делала свой концерт - несколько месяцев, наверное, готовила, собирала музыкантов… Поэтому ради одного выступления в Дубае собирать музыкантов - это такой процесс дорогостоящий - очень сложно экономически обоснованным сделать. Поэтому не сложилось. Несколько раз у нас были какие-то пересечения с Софией Ротару, но не совпадали то ли даты, то ли еще что-то…- А у кого из артистов самый сложный райдер по выполнению?- Сложности две есть. Одна техническая сложность, когда нужно выполнить достаточно серьезные цветовые и звуковые запросы. Но есть вторая сложность - это бытовой райдер, который некоторые артисты, когда узнают, что прилетят в Дубай, начинают делать более дорогим. У нас были небольшие сложности с райдером «Ленинграда» - не столько технические, сколько по организационно-бытовым делам. Некоторые пункты меня удивили. Например, они прописали штрафы за неправильно поданный транспорт…Но они тогда делали огромный стадионный тур по всей России, сотни тысяч людей посетили их концерты и они решили, что могут себе позволить жестко выставлять свои условия, и требовать их выполнения.- Вот сейчас, когда вы проводите какой-то корпоратив, какие опции в связи с пандемией приходится выполнять? Наверное, это обязательный тест на коронавирус?- Да, все обязаны пройти тесты. Несколько людей из групп артистов, к сожалению, прилетели в Дубай с положительным результатом анализа, поэтому они были изолированы на 14 дней, провели время в гостиницах или на виллах, в общем, все безболезненно, без паники, все очень спокойно приняли эту ситуацию.- Я видела, на «Парусе» были такие специальные турникеты, которые орошали людей санитайзером.- В принципе, такая арка - это не обязательный атрибут. В протоколе нет такого, что мы обязательно должны установить санитарную арку. Просто, на мой взгляд, это очень удобная вещь для того, чтобы публика еще более спокойно себя чувствовала.- Евгений, как вы считаете, насколько долго продлится вся эта ситуация с коронавирусом и с кризисом в шоу-бизнесе? Все-таки много людей остались без работы, концертов.- Нам, конечно же, очень повезло здесь, в Дубае, что у нас есть возможность практически чуть ли не в единственной стране проводить какие-то большие мероприятия.Думаю, как минимум до апреля это будет продолжаться, во всяком случае, в России.Мы очень надеемся, что к весне будет значительное улучшение и значительное послабление во всех этих правилах и ограничениях. Но, я думаю, что какая-то еще часть 2021 года она будет в общем-то, к сожалению, с большими ограничениями в нашей индустрии.- Как вы думаете, у артистов шоу-бизнеса упадут гонорары в связи с тем, что эта ситуация может продлиться надолго?- Тут двоякий вопрос. С одной стороны, так как концертов нет, артист старается получить максимально за одно выступление. Потому что никто не знает, когда будет следующее. А некоторые все-таки, конечно, понимают, что сейчас не до жиру.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Госдуме ответили на просьбы артистов о господдержке в период пандемииДепутат Сергей Боярский отметил, что рассчитывать на финансовую поддержку из бюджета звездам не стоит (подробности).