Пенсию в России делили и замораживали, предлагали баллы, советовали переводить все в негосударственные фонды, а затем вернуть обратно. В общем, черт ногу сломит. Поэтому все финансовые консультанты советуют не надеяться на страну, а закладывать подушку на старость своими силами.Только не все хотят работать до 60-65 лет и потом получать минимум. Не забывайте, что мужчины по статистике живут до 68, а женщины до 78 лет. Да и все деньги мира уже не нужны, когда плоть дряхла и мучают болячки.В ответ на такие расклады в мире появилось движение Fire — «Огонь». Хотя дословный перевод тут мало дает. Это аббревиатура — Financial Independence Retire Early, перевод: «финансовая независимость и ранний выход на пенсию».Сторонники идеи считают, что на пенсию нужно идти в 35 лет — в самом расцвете сил. Тогда и прелести жизни можно испытать, и о деньгах перестать думать. Потому как до этого возраста предстоит усиленно пахать и откладывать от 50 до 90% своего дохода. Если соблюдать дисциплину, то после выхода на раннюю пенсию хватит на хлеб с маслом и другие мечты. Можно либо совсем не работать, либо делать это в свое удовольствие.Кто наш геройАлексею Малахову 26 лет, живет в Москве. Выучился на факультете информатики и вычислительной техники. Увлечения у молодого человека под стать возрасту: видеоигры, финансы и немного политики. Работает копирайтером — пишет тексты на заказ. Квартира ему перешла от родителей. Но москвич убежден, что даже с ипотекой или арендой можно жить по принципам Fire.Когда планирует на пенсию— В идеале — в 35 лет, все по заветам Fire. Но я понимаю, что может получиться только в 40-45. После выхода на пенсию планирую наслаждаться жизнью: отправиться в путешествия, играть в видеоигры, вкусно кушать и смотреть кино. Может, заведу личный блог.Сколько для этого нужно денег— Столько, чтобы покрыть месячные нужды. Мне нужно накопить 10 млн рублей. С этих накоплений я планирую получать 10% годовых — около 1 млн прибыли в год. Конечно, влияет инфляция, так что, возможно, через 10 лет нужно будет уже 20 млн. Надеюсь, мне хватит сил.Я сделал подробную таблицу, где подсчитал разный доход для достижения цели. Например, если буду каждый год откладывать 400 000 рублей — примерно треть зарплаты за год под 10%, то накоплю 10 миллионов за 13 лет. Но если ужмусь и буду откладывать половину зарплаты, то накоплю за 10 лет.Почему решил так жить— С движением я познакомился в интернете. У нас в стране, сами понимаете, далеко не все купаются в шампанском и едят черную икру. Многие сетуют, что им приходиться с девяти до шести ходить на работу, пахать на нелюбимого босса. Тут и стали появляться рассказы про FIRE.Пока ты молодой — душевные и физические силы позволяют вкалывать. Надо откладывать, инвестировать, бороть капиталистов их же оружием! Тогда сможешь накопить достаточно, чтобы послать к черту ежедневные крысиные бега и жить в удовольствие.Особенно на меня повлиял анекдот. Парня спрашивают: «Почему не доверяешь государству? Надо платить налог и через 50 лет получишь пенсию». А он отвечает: «50 лет назад был СССР, а 100 лет назад — Российская Империя. Может, и в этот раз что-то изменится». У нас постоянно что-то придумывают, а я в это играться не хочу. Доверия к пенсионной системе нет — сам справлюсь лучше.Родители меня поддерживают. В Европе пенсионеры путешествуют по миру. Наши — до поликлиники и продуктового.Сколько зарабатывает— В месяц около 100 000 рублей на основной работе. Также имею 10 000 рублей пассивного дохода. Инвестирую в акции и немного пытаюсь спекулировать на рынке. Мне до сих пор кажется, что я могу быть умнее и предугадать, куда пойдут акции. Не всегда выходит, но хочется испытать удачу.Я знаю, что могу собрать портфель, за которым мне не придется следить каждый день, а раз в полгода. Но мне нравится читать аналитику, изучать движения на рынке. С другой стороны, все это давит на меня, я переживаю. Поэтому каждый день трачу пару часов на работу с ценными бумагами. В следующем году хочу закончить с этим и вложиться в надежные активы: облигации и индексные фонды. Они растут в долгосрочной перспективе вслед за рынком. Тогда это будет отнимать пару часов в год.В чем хранит деньги— Я не боюсь инфляции или падения рынков. Для этого и существует диверсифицированный портфель — сбережения в разных активах. Все одновременно не упадет.Я не верю, что рубль резко упадет и превратиться в фантик. По крайней мере за один день. Наш рынок недооцененный. У нас много компаний, в которые можно вложиться. Мне хочется давать деньги нашим, а не американцам, у которых и так слишком много капиталов.При этом я как прагматичный человек храню активы также в долларах и евро. Потому что если президент США введет санкции против России, то рубль упадет, а если в обратную сторону — то доллару ничего не будет.На рубли я покупаю облигации. Они приносят в два-три раза больше, чем отбирает инфляция. На доллары покупаю надежные американские акции, чтобы получать дивиденды. Есть у меня и долларовые облигации.В будущем планируют инвестировать в фонды, которые покупают акции на основе индекса S&P 500 — 505 крупнейших американских компаний. Я купить их не могу: для этого нужны сотни тысяч долларов. Но могу дать деньги фонду, чтобы они поделились со мной кусочком прибыли. Все компании разом упасть не могут, поэтому это относительно безопасно. Также верю в Китай, поэтому инвестирую и в их фирмы.Со временем уменьшать долю акций и повышать долю фондов, которые вкладываются в акции. Так я буду защищен от рисков того, что какая-то конкретная компания из моего портфеля упадет в цене.Главное для инвестора нашего движения — не терять деньги. Потому что каждая потеря отдаляет твою пенсию. Лучше зарабатывать немного, но ничего не терять.Подходит ли FIRE россиянам— За рубежом такой принцип популярен среди сотрудников IT-сферы, потому что у них большие зарплаты. Хотя там принято инвестировать вне зависимости от места работы. Домохозяйки покупают акции и откладывают на пенсию. У нас, если ты купил акции — ты спекулянт, барыга и тебя обязательно обманут. Я надеюсь, отношение поменяется.FIRE — это радикально. Но откладывать деньги на пенсию, инвестируя в ценные бумаги, а не копить их под подушкой, должен каждый. И за рубежом это понимают.Принципы FIRE не зависят от менталитета. Дело в привычке копить. Русский народ всегда выживает и ищет способы жить лучше. Почему бы не выдумать стратегию, как обмануть банкиров, которые заставляют жить в кредит?Другое дело, как быть с нашим уровнем доходов? Трудно об этом говорить… Может, я зажравшийся москвич, но мне кажется, если ты хочешь получать много — будешь. И тебе не обязательно работать за три копейки в своем регионе. Выходи в интернет, работай для иностранных заказчиков! Мой друг в Донецке посреди войны программировал сайты и получал 100 000 рублей в месяц.С пандемией все стало еще проще, когда все работают удаленно. Учитесь работать мозгами и сможешь работать где угодно. Хотя нисколько не обесцениваю труд людей, которые работают руками.А как же здоровье, семья и дети— Жена меня поддерживает, но сама не хочет следовать стратегии. Ей нравится жить сейчас. Вдруг машина собьет, а ты не успел потратить? Я же верю в лучшее...О детях не думаем — нам это пока неинтересно. Я знаю людей, которые успешно копят и не обделяют детей. Хотя когда в 35 лет ты вышел на пенсию — тогда и можно детей заводить. У тебя есть время и деньги. Родители все мое детство работали: мама на двух работах, отец в море девять месяцев в году. Разве это правильно?Когда я буду постарше, я обязательно куплю страховку от онкологии. Пока что риски минимальны.В отпуск езжу, скрепя сердце. Не очень люблю это делать. Списываю эти расходы на моральное обновление. Потому что копить и не тратить психологически трудно. К тому же моя жена не простит, если будем сидеть в четырех стенах.Для счастья не нужны деньги. Ты можешь быть доволен жизнью и без них. Я себя сделал счастливым не потому, что у меня появились деньги, а потому что женился. С женой я буду счастлив хоть с тысячей рублей, хоть с миллионом.СЛОВО ЭКСПЕРТУFIRE — не красивая мечта, а реальное руководство к действиюНезависимый финансовый советник, эксперт по личному финансовому планированию, частный инвестор Илья Зинин:— По данным Росстата, средняя зарплата в РФ на 2020 год примерно 49 000 руб. Чтобы выйти на пенсию в 35 лет, нужно заложить инфляцию, контролировать расходы, увеличивать доход и регулярно инвестировать. Без этого никак.Давайте посчитаем. Вася решил выйти на «пенсию» через 15 лет. Он зарабатывает 60 000 руб. и тратит 40 000 руб. При инфляции 8% через 15 лет эквивалентная сумма сегодняшних 40 000 — 127 000 руб.Если закладывать на пенсию 25 годовых расходов, то нужно накопить — 38,1 млн руб. Чтобы за 15 лет накопить такую сумму, нужно откладывать по 211 600 руб. в месяц. Если Вася будет откладывать даже 75% своего нынешнего дохода, т.е. 45 000 руб., то ему понадобиться 71 год. Если ежемесячно инвестировать 45 000 р со среднегодовой доходностью 12%, то за 15 лет Вася создаст капитал в 10 млн руб. с учетом инфляции. За 20 лет — 15 млн руб.При текущих условиях вряд ли Василию удастся полноценно выйти на «пенсию». Но если поставить задачу увеличивать доход и инвестировать, то за 20 лет необходимый капитал реально создать с нуля.Еще пример. Вам 25 лет. Доходы 30 000 рублей, расходы такие же. Вы увеличиваете свой доход ежегодно на 15%, а расходы увеличиваете на уровень инфляции. Для расчетов возьмем инфляцию 8%. Инвестируя дельту, т.е. разницу между доходами и расходами, даже под 10% годовых, через 15 лет вы создадите капитал в 11 млн руб. Через 20 лет — 33,8 млн руб. Это с учетом инфляции.При размещении этого капитала под 6% вы получаете пассивный доход 2 млн руб. в год, 166 000 руб. в месяц. Если жить на проценты, капитал не будет уменьшаться и достанется по наследству.Согласно статистике опрошенных россиян, им для нормальной жизни требуется в среднем 85 000 руб. Что вдвое меньше суммы пассивного дохода, полученной в расчетах.Что касается инвестиционной стратегии. Банковские вклады такую доходность не дадут. Традиционными объектами инвестиций считаются недвижимость и ценные бумаги. Для недвижимости нужен немаленький стартовый капитал. А вот рынок ценных бумаг доступен с минимальных сумм. Если не погружаться в детали инвестирования на фондовом рынке, то стратегия инвестирования в фонды каждый месяц вполне реально будет приносить минимум 10% среднегодовой доходности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСкопил немного денег. Что с ними делать во время кризисаСемь советов для тех, кто не знает ответ на этот вопрос (подробности).