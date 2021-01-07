Весь мир с удивлением смотрел, как толпа штурмует Капитолий – символ американской демократии. У протестующих против итогов президентских выборов получилось сорвать совместное заседание обеих палат Конгресса, хотя бы на несколько часов. Под угрозой оказалась гордость американцев – система выборов и «бескровной» передачи власти от одного президента другому, какими бы непримиримыми оппонентами они не были.«Комсомольская правда» собрала самые яркие высказывания мировых политиков о случившемся.В РОССИИКонстантин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам:- Америка расколота пополам. Равные по силе половины будут оспаривать любые результаты голосования. У событий в Вашингтоне несколько причин. Среди них – так и не проясненные странности в подсчете голосов на президентских выборах. У проигравшей стороны более чем достаточно оснований для обвинений победителя в фальсификациях. Очевидно, американская демократия захромала на обе ноги. Увы, это на самом деле дно – говорю об этом без тени злорадства. Более Америка не прокладывает курс, она утратила право его задавать. И тем более навязывать его другим.Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам:- События в Вашингтоне стали следствием раскола американского общества. Беспорядки на Капитолийском холме бросают тень на весь процесс демократической передачи власти. Бумеранг «цветных революций» возвращается в США. Это грозит обернуться кризисом американской системы власти в новом столетии.Антон Морозов, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.- Американцы устали от застоя, от одних и тех же лиц у власти. Они хотят обновления системы. И Трамп как раз представлял собой такой неординарный вариант президента. Люди не хотят с ним просто так расставатьсяВ СШАДжимми Картер, 39-й президент США:- Мы опечалены насилием, которое произошло у Капитолия. Это национальная трагедия, но она не представляет нас как нацию. Надеюсь, народ Америки исцелится и завершит передачу власти избранному президенту, как мы делали это последние 200 лет.Джордж Буш-младший, 43-й президент США:- Это было тошнотворное и ужасающее зрелище. Так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в демократических странах. Штурм Капитолия повредил репутации США во всем мире. Те, кто в этом участвовал, были обмануты ложными надеждами.Барак Обама, 44-й президент США:- Несомненно, жестокость в Капитолии войдет в историю. Действующий президент, который продолжает лгать о результатах выборов, подстрекал толпу. Это момент великого позора нашей нации. К сожалению, случившееся сложно назвать неожиданностью: последние 2 месяца республиканцы слишком часто не желали говорить людям правду о том, что выборы состоялись, и избранный президент Байден будет приведен к власти 20 января. Некоторые СМИ создавали для своей аудитории некую фантастическую реальность.В МИРЕАнгела Меркель, канцлер Германии:- Беспорядки в США заставляют испытывать гнев и печаль. То же самое могу сказать об отказе Дональда Трампа признавать поражение на выборах.Эммануэль Макрон, президент Франции:- Когда в одной из старейших мировых демократий сторонники действующего президента с оружием в руках ставят под сомнение законные результаты выборов, универсальная идея демократии оказывается подорвана. То, что произошло 6 января в Вашингтоне – совсем не по-американски.Хасан Роухани, президент Ирана:- То, что мы наблюдали в США, показало, насколько слаб фундамент западной демократии. Один популист пришел к власти на 4 года и вверг свою страну в беду. Он нанес ущерб репутации своей страны и затруднил отношения США со всем миром.