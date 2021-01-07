Минувшая ночь явила миру цепь противоречий в крайне поляризованном американском обществе.Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзоян в эфире радио «Комсомольская правда» поделился своим видением дальнейшего развития событий в США:- Конечно же, все только начинается. Никто не говорит о том, что протестующим удастся захватить Капитолий, захватить Белый дом и все это контролировать.Все начинается в том смысле, что, во-первых, американские избиратели увидели, что так можно. Они увидели, что можно проявлять свое недовольство ровно таким образом. Во-вторых, они увидели, насколько их соперники в лице действующих представителей американской элиты боятся такого сценария. Посмотрите, какие публикации были по вчерашним событиям – везде страх - у CNN, у всех других средств массовой информации. В публикациях сквозил дикий страх относительно произошедшего.В-третьих – то, что предпосылки для такого рода захватов, для такого рода «киргизингов», как это теперь называется, остаются. Дело даже не в украденных выборах как таковых. Дело в том, что в Америке продолжается диктат меньшинства, что в Америке белое большинство не учитывается, что, как писала одна бывшая журналистка и действующий политолог, в США протестующие представляют собой группу белых экстремистов, которые представляют опасность для государства.Когда миллионы протестующих американцев вот так видят действующих представителей элиты – как белых экстремистов, с которыми не нужно договариваться, конечно, это только начало массовых протестов.Что же касается Трампа, то он сам не понимает, что делает, и к чему эти действия приведут. Сейчас Трамп делает просто что-то ради действий как таковых. И, эффект, как говорится, налицо.ЕЩЕ ПО ТЕМЕ\\"Доверие к американским демократическим институтам утрачено\\": Ждет ли США двоевластие после штурма КонгрессаПолитолог Игорь Шатров оценил, к чему может привести случившееся в Капитолии (подробности)В вашингтонском Капитолии пролилась кровь: охранник застрелил сторонницу ТрампаВ ходе протестов скончались четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт (подробности)\\"Кризис избирательной системы США\\": Что привело к штурму Капитолия в ВашингтонеПолитолог Владимир Оленченко уверен - такой исход событий был неизбежен (подробности)