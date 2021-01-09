В США разгорается информационная война: после того, как Твиттер бессрочно заблокировал аккаунт Дональда Трампа, другие американские соцсети и сервисы стали блокировать аккаунты, принадлежащие сторонникам действующего президента США.Твиттер заблокировал бывшего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна. YouTube – подкаст Стива Бэннона, бывшего помощника 45-го президента США. Мессенджер Discord закрыл доступ к площадке The Donald, на которой общались сторонники Трампа. Хэштег #StopTheSteal («Остановите воровство») ограничен в использовании на фотохостинге Pinterest.Политолог Георгий Бовт в эфире радио «Комсомольская правда» пояснил:- Происходящее надо понимать именно как цензуру. Твиттер и Фэйсбук давно не скрывают своей неприязни к республиканцем и Трампу. У него уже были конфликты с Твиттером, который его цензурировал.Все это пример того, как частные социальные сети осуществляют цензуру по политическим признакам.Часть общества такое поддержит. Подобное происходит не только в Америке. Ничего нового в том, что кто-то выступает против свободы слова оппонентов, нет.У аккаунта Трампа в Твиттере было 50 млн. подписчиков. Они точно не будут довольны. Возможно, Трамп создаст какую-то свою социальную сеть или Интернет-платформу, где он сможет высказываться относительно свободно. Тем более, что в США пока что не было примеров того, чтобы государство блокировало какое-то СМИ.Конец политической карьеры Трампа если и настанет, то не потому, что его аккаунт заблокирован в Твиттере, а от его поведения после проигрыша на выборах. Теперь все зависит от того, как Трамп удержится в политическом пространстве, и не будет ли он подвергнут уголовному преследованию.МНЕНИЕГоспереворот в США завершился: Кому выгодны беспорядки в ВашингтонеПублицист Александр Роджерс - о происходящем в Америке (подробности)