18-летняя американка Хелена Дюк обнаружила на видео среди штурмовавших вашингтонский Капитолий свою мать, тетю и дядю.Она тут же написала об этом в Твиттере, по сути дела, уведомив об этом полицию.Теперь ее ближайшим родственникам грозит тюрьма, поскольку избранный президент США Джо Байден назвал сторонников Трампа, ворвавшихся в Капитолий, «внутренними террористами». За подобного рода обвинения в США грозят немалые тюремные сроки.Хелена заподозрила неладное еще накануне. Мать вдруг стала собирать вещи, заявив, что ей необходимо отвезти свою сестру на медицинское обследование в другой город. Выехав из дома, Тереза Дюк отключила мобильное приложение, позволявшее другим отслеживать ее местоположение.Вечером Хелена получила от своего кузена видео штурма Капитолия. На нем девушка опознала свою окровавленную мать. Ее ударила по лицу темнокожая. Рядом с Терезой также были тетя Хелены, Энни и ее муж Лоренс.- Это было очень сюрреалистично. Потому что, эти люди были там, и потому, что они – моя мама, тетя и дядя.Хелена перепостила видео в своем Твиттер-аккаунте, выложив заодно в соцсеть и имена опознанных ею родственников. Заодно дочь пожаловалась на мать:- Мама, помнишь, как ты сказала мне, что я не должна ходить на протестные акции движения Black Lives Matter (BLM)?Твит мгновенно стал вирусным. Кроме полицейских, разыскивающих сейчас всех участников штурма Капитолия, им заинтересовались и простые американцы.Как оказалось, у многих из них появились проблемы в общении с близкими из-за того, что те поддерживали и продолжают поддерживать Трампа.Сейчас Хелена активно делится с прессой скриншотами переписки с родной матерью и другими родственниками. Те умоляли ее удалить твит с их именами. Но Хелена непреклонна:- Я не думаю, что я сделала что-то плохое. Я расстроена действиями членов своей семьи и их лицемерием. Когда мать в прошлом году узнала, что я участвовала в акции BLM, она сказала, что мне теперь не рады в доме, потому что BLM – жестокая организация. Я была убита горем из-за того, что моя мама так смотрит на мир, и что она не позволяла мне выражать свои взгляды. Но разрешать им действовать таким образом я не могу. Я разочарована тем, что должна оставаться частью этой семьи. Я не чувствую себя в безопасности.Немалая часть пользователей Твиттера, отреагировавших на произошедшее с Хеленой, поддерживают ее и заявляют, что поступили бы точно так же, если бы узнали, что их мать или отец поддерживают Трампа. Никто из них не стал комментировать ситуацию, при которой сыну или дочери пришлось бы заложить родителей, грабивших магазины в ходе акций BLM.