10 января казахстанцы выбирали депутатов в нижнюю палату парламента (Мажилис), а попутно — еще и депутатов в местные представительные органы (маслихаты).По местным законам, Мажилис состоит из 107 депутатов, из них 98 избираются по партийным спискам, а еще 9 - от Ассамблеи народа Казахстана, которую возглавляет первый президент республики Нурсултан Назарбаев.«Конкурс» получился высоким — на депутатские кресла претендовали 312 кандидатов от 5 партий: правящей «Нур Отан», которую также возглавляет Назарбаев; «Ак-Жол», выступающей за переход к парламентской республике; «Народной партии Казахстана», в ноябре избавившейся от слова «коммунистическая» в названии; и партий «Адал» и «Ауыл», позиционирующих себя представителями от сельской местности.Накануне в законы внесли поправки, так что эти выборы проходили по новым правилам. Во-первых, ввели институт парламентской оппозиции — их представители будут включаться в составы комиссий, а один раз в сессию они могут инициировать парламентские слушания. Кроме того, в партсписках появилась квота в 30% для женщин и молодежи, что должно разбавить Мажилис представительницами прекрасного пола, а также омолодить его.При этом из-за пандемии пришлось сделать поправки и в процесс голосования: на входах измеряли температуру, допускались лишь люди в масках, кругом санитайзеры, а члены избиркомов и наблюдатели сидели, отгороженные прозрачным пластиком. Журналистов же и вовсе пускали на участки лишь со справкой о сдаче ПЦР-теста.Еще одна антиковидная мера добавила голосованию прозрачности. Причем, в прямом смысле этого слова — на кабинках отсутствовали классические в таких случаях шторы. Медики объяснили: те могут накапливать вирусы. В связи с этим на некоторых участках заклеили скотчем камеры — они «смотрели» аккурат в те самые кабинки, что могло нарушить тайну голосования.Как всегда, накануне выборов эксперты гадали: какой будет явка, сколько из почти 12 миллионов избирателей явятся исполнять гражданский долг - мало того, что пандемия на дворе, так еще и за пару дней на севере страны лютовали крепкие морозы за минус 30 градусов, - пойдут ли люди голосовать при таком раскладе? Однако в день выборов мороз резко спал и народ потянулся на участки.Из-за коронавируса не было буфетов и самодеятельности, но казахи все равно разбавили процесс местным колоритом. Где-то прискакали к участкам на лошадях, где-то пришли в национальных платьях и костюмах смешных медведей. Некоторые родители в этот день появившихся на свет девочек называли Сайлау (выборы), а мальчиков — Касым-Жомарт, в честь президента Казахстана Токаева.С утра проголосовал «елбасы» (лидер нации) Назарбаев, а ближе к обеду на участке появился и действующий президент Токаев, который, опустив бюллетень, впервые с начала пандемии поговорил с журналистами вживую. Он пообещал 15 января объявить о политических реформах, включая возвращение прямых выборов местных властей.В это время на юге страны, в Алма-Ате, несколько десятков человек вышли на митинги, призывая бойкотировать выборы. Пришлось даже вмешиваться СОБРу, начались задержания...- Протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось, - ответил Токаев на вопрос о возможных после выборов протестах. - Но никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений не будет.И президент слово сдержал: все задержанные силовиками митингующие после профилактических бесед были отпущены без привлечения к ответственности.- Nein, no, нет, - крутили головами международные наблюдатели (а их сюда приехало почти 400), отвечая на вопросы о нарушениях и дружно твердили не только о прозрачности выборов, но и отсутствии нервотрепки среди избирателей.- Люди идут на участки в хорошем настроении, - поделился с журналистами впечатлениями глава миссии наблюдателей от СНГ, председатель комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Виктор Бондарев, проехавшийся по нескольким участкам. - Мы везде интересовались у местных наблюдателей: есть ли замечания, жалобы? Ни один не сказал плохого слова.Окончательные итоги выборов в Казахстане будут подведены в течение 7 дней.