Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Многие папы и мамы считают, что этот девиз подходит и к живым детишкам, поэтому стараются дать им максимально необычное имя — чтоб и в песочнице выделялся, и в классе все удивлялись, когда к доске вызывают. Правда, иногда порыв креатива рождает весьма странные сочетания.Арсений Шульгин1 января 2021 года Валерия стала бабушкой. Выглядит артистка в 52 года прекрасно, но дело даже не в этом. Сын певицы Арсений, у которого родилась первая дочка, решил назвать ее...Селин. В честь исполнительницы хита из фильма «Титаник», подумаете вы? А вот и нет. Это сумма двух имен родителей ребенка: Сеня + Лиана = Селин. Тонко! На выходе в паспорте получится нечто британско-рязанское — Селин Арсеньевна Шульгина.НюшаПевица Нюша (некогда Анна Шурочкина) родила дочь от президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова в ноябре 2018 года. И впоследствии подверглась обильным потокам остракизма. Ведь желание выпендриться (зачеркнуто), то есть придумать оригинальное имя для дочери довело маму до имени...Симба. В общем-то мужского имени персонажа из мультфильма «Король Лев». Все мы любим мультики, особенно голливудские, но девочке ведь придется жить с именем Симба Игоревна Сивова. Не правда ли слишком необычно? Настолько, что целый год Нюша скрывала имя ребенка. А как озвучила, так услышала коллективный выдох: «Хорошо не Чунга-Чанга».— Нам с мужем нравится «Король Лев», и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком, — объяснилась Нюша. — Но главное не в этом. Дочь — Скорпион, это непростой знак. Сильной личности нужно сильное имя.Светлана ЛободаЭффектная украинская певица Светлана Лобода очевидно не могла назвать дочку Машей. Поэтому первая дочь артистки носит имя Ева, а вторая — Тильда. Да, больше похоже на кличку собаки или название портала для самостоятельного создания сайтов, но зато маме нравится. Многие считают, что Тильда — дань уважения другу и коллеге певицы Тилю Линдеманну, лидеру немецкой группы Rammstein, от которого, возможно, Лобода и родила девочку. Светлана упоминает актрису Тильду Суинтон как референс для придумывания имени. Как бы то ни было, если Тильда Лобода не станет мировой звездой с таким именем, то запросто может уехать за границу — и сразу станет своей в любой компании.Сергей ШнуровОдин из самых эпатажных приколистов России не мог не постебаться даже над собственным сыном. И назвал его Аполлоном. По официальной версии это отсылка к имени поэта Аполлона Григорьева, но любой первокурсник гуманитарного вуза раскусит хитрого Шнурова: где он, а где родившийся в Москве (которую Сергей ненавидит) почвенник, писавший романсы? Конечно, Аполлон Шнуров был назван в честь того самого древнегреческого бога искусств, сына Зевса, покровителя творческих людей — поэтов особенно.Никита ДжигурдаУ эксцентричного Никиты Джигурды по определению не могло родиться Димы, Саши или Жени. Мало того, что они с Мариной Анисиной рожали в прямом эфире, так и детей назвали максимально вычурно: Мик-Анжель-Кристи и Эва-Влада — все это великолепие сопровождается двойными фамилиями Анисин-Джигурда. Классный руководитель наверняка будет счастлив принять таких детишек в первом классе.Кстати, от первого отношений с поэтессой Яной Павелковской у Никиты есть двое сыновей тоже с непростыми именами: Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан.Ну а почему нет?Дмитрий Быков10 января поэт, писатель и публицист Дмитрий Быков порадовал подписчиков трогательным фото с первого новогоднего эфира передачи «Один», где сидел в студии с двухмесячным сыном. Малыша, которого литератору родила переводчица Екатерина Кевхишвили, назвали...Шервуд. Вряд ли в честь английского леса, с которым связаны легенды о Робин Гуде, или в честь русского скульптора Владимира Шервуда. Скорее всего, Дмитрий Львович отдал дань памяти любимому американскому писателю, модернисту Шервуду Андерсону.Шервуд Быков — это звучит гордо!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Семеро по лавкам»: Самые многодетные семьи российского шоу-бизнесаПредставляем отцов-героев и матерей-героинь — 33 ребенка на 6 семей (подробности)