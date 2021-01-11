Беспорядки на Капитолийском холме и станут единственным наследием президента Дональда Трампа. В этом уверены американские СМИ, подводящие итоги его первого и, похоже, последнего срока в Белом доме.То, что началось как митинг в его поддержку и затем превратилось в хаос, стало несмываемым пятном в его биографии. И все это происходило только для того, чтобы не дать возможность Джо Байдену, избранному президенту США, приступить к своим обязанностям.«Он облажался со своими сторонниками, а теперь он облажался со страной», - таков главный рефрен предварительного анализа работы Трампа на посту президента.Бывший помощник президента Джорджа Буша Скотт Дженнингс считает, что Дональд Трамп действует в порыве безумия, пытаясь до сих пор доказать всему миру, что выборы были сфальсифицированы.- Выборы прошли по закону, но поведение Трампа и его сторонников не поддаются никакой логике, - считает Дженнингс.Сенатор Том Коттон, подающий надежды республиканец и видный союзник Трампа, сказал, что президенту пора смириться с поражением.- Президент Трамп и другие лидеры республиканцев должны немедленно осудить штурм Капитолия. - уверен бывший помощник пресс-секретаря Белого дома Остин Кантрелл.- Трамп безосновательно подрывал американскую демократию в течение нескольких месяцев и, следовательно, виновен в событиях, которые произошли в Вашингтоне, - говорит бывший советник президента по вопросам национальной безопасности и борьбы с терроризмом Том Боссерт.Американские политики также считают, что из-за поведения Дональда Трампа Республиканская партия США сейчас находится в кризисе, и ее будущее вызывает много вопросов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамРазбираемся в последствиях захвата Капитолия (подробности)