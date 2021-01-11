Противостояние американского президента и Конгресса никогда не было таким острым как во время правления Дональда Трампа. Спикер Палаты представителей и лидер демократического большинства Нэнси Пелоси заняла место одного из главных оппонентов главы государства.В интервью телеканалу CBS, которое состоялось после захвата здания Капитолия, Пелоси рассказала о своих опасениях, что в ближайшие 10 дней - до инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена - Трамп может предпринять целый ряд безрассудных шагов вплоть до начала военных действий или применения ядерного оружия. Поэтому необходимо в ближайшее время рассмотреть вопрос отстранения Дональда Трампа от власти. Это возможно осуществить, воспользовавшись 25-й поправкой Конституции, она предполагает передачу власти вице-президенту Майку Пенсу, если большая часть президентской администрации объявит о недееспособности главы государства.Говоря о декабрьской кибератаке на почти 200 американских ведомств и компаний, в которой Вашингтон обвинил Москву, Нэнси Пелоси заметила, что президент США фактически никак не отреагировал на это грандиозное событие. Кроме того, как по традиции углядел в хакерской атаке руку Китая.- Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа, компромат личного характера, политический или финансовый. Я не знаю, - заметила Пелоси. - Но нет другого объяснения тому, почему президент США такая прислужница Путина.Помимо этого, по мнению спикера, на действующем президенте США лежит ответственность за подстрекательство своих сторонников, которые пошли на штурм Капитолия 7 января. Это была явно спланированная акция.- Сотрудники Капитолия забаррикадировали дверь, выключили свет и молча сидели под столами молча в темноте, - отмечает Пелоси. - Они (ворвавшиеся протестующие - ред.) выкрикивали: «Где спикер? Мы знаем, что у нее есть помощники. Они где-то здесь. Мы их обязательно найдем».В кабинете самой Пелоси протестующие устроили полный беспорядок: разбили зеркало, забрали компьютер, сидели, закинув ноги на стол.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Бумеранг цветных революций возвращается»: как в мире отреагировали на штурм КапитолияСША потеряли право учить другие страны демократии (подробности).