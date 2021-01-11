У плодовитой на президентов земли киргизской снова урожайный год. Очередной глава страны Садыр Жапаров убедительно победил на выборах – более 80% голосов.И это не означало бы почти ничего, если бы неизвестный для России Жапаров не сорвал политический джек-пот.Он выиграл дважды.Не только на выборах, но и на референдуме – большинство киргизов проголосовали за президентскую республику (раньше была парламентская).Что в государствах с еще не окрепшими демократическими институтами означает только одно – победитель получает все. И, кстати, замечено - такие страны со временем – как жены на мужей - становятся похожими на своих правителей.Потому любопытно: кто такой президент Жапаров?И какую Киргизию мы скоро увидим?Биография нового президента в этом смысле выглядит интересно. Многообещающе.Она как лихой триллер.Садыр Жапаров родился в небольшом кишлаке Кен-Суу, что в Тюпском районе Иссык-Кульской области.Закончил институт физкультуры, потом простой рабочий, милиционер. В начале нулевых его дела вдруг пошли в гору – он становится директором небольшого нефтяного завода. А потом его вдруг понесло в политику...Тут остановимся. «Небольшой кишлак, горный район». Эти красивые места дали стране много ярких, но очень беспокойных политиков.Именно жители горных районов массово заселяли киргизские города, с удовольствием участвуя во всех революциях. Но яростный Жапаров выделялся даже среди них.Думаю, если каким-то фантастическим образом этот президент умудрится продержаться у власти десять лет, то в школах будут преподавать его биографию революционера. Киргизского Чегевары. Или бешкекского «Как закалялась сталь»...Будущий президент Киргизии штурмовал местный Белый дом еще в 2005-м, свергая первого президента Акаева. Потом 2012-м вместе с соратниками, он повторно лез через ту же ограду (не даром одним из первых решений Жапарова на этот раз было снести ненавистную ограду напрочь). Получил за это срок, но затем был оправдан.Во время межнациональных столкновений у города Ош, по свидетельствам очевидцев, показал себя «убеждённым националистом, склонным к насилию». Да так, что для местной узбекской диаспоры стал лютым врагом.Затем, упорно добиваясь национализации золотого месторождения Кумтора, пытается захватить в заложники губернатора. После бегства заграницу получил 11,5 лет усиленного режима.И вот чудесное освобождение во время Третьей киргизской революции осенью 2020-го. И катапультирование (киргизский социальный лифт) с тюремных нар в … кресло президента. Всего за пару месяцев.Жапаров возглавил страну, затосковавшую по сильной руке и порядку, и вероятно, попытается, подобно его свергнутому соратнику президенту Бакиеву – абсолютизировать власть.Тут смущает, правда, что Жапаров не очень похож на Пиночета, который беспощадными методами привел Чили к процветанию.Скорее - на великого харизматика и популиста Уго Чавеса, очаровавшего несчастный народ Венесуэлы.Но для России, впрочем, это не имеет вселенского значения. Москва давно научилась не удивляться чудачествам соседей по СНГ – благо все новые руководители Киргизии (и Жапаров тоже) признаются в вековой нерушимой любви к России и не пытаются закрыть русскую авиабазу в Канте.Но в случае с Жапаровым, Москве все-таки придется внимательно следить за... русскими. За нашей диаспорой в Киргизии.Все-таки с президентом-националистом чуть больше риска на какие-то случайные недоразумения. И России лучше их вовремя предупредить.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПобедитель президентской гонки Садыр Жапаров: Править страной буду сам!Куда поведет Кыргызстан новый глава государства? (подробности)Семен Багдасаров: Смена президента в Киргизии угрозы нашим военным объектам не создастИзменят ли результаты досрочных выборов в южной республике отношения с Россией? (подробности)