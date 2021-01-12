Дарить свое имя различным товарам и услугам для Ольги Бузовой не в новинку: она то запускает бузкоин (который не имел большого успеха и быстро обесценился), то открывает ресторан \\"Бузфуд\\" (и через год закрывает его), то рекламирует \\"Бузаква\\" - собственную минеральную воду, которая не продается в обычных магазинах... Пополнить этот список должны были алкогольные напитки под брендом \\"BUZWINE\\": производители даже выпустили и распродали первую партию, но дальше что-то пошло не так.В прошлом году стало известно о скандале между участниками договора: Бузова и ее представители в одностороннем порядке расторгли соглашение, так и не запустив рекламную кампанию в поддержку игристых напитков. Импортер - ростовская фирма \\"Глобал Вайн Дистрибьюшен\\" - обратился в суд. Но обязать звезду \\"Дома-2\\" продвигать ее же именное вино оказалось не так-то просто: предпринимателям отказала сначала первая инстанция, затем вторая, третья... И вот импортеры добрались наконец до Верховного суда: 29 декабря служители Фемиды зарегистрировали их кассационную жалобу. Так чего добиваются ростовские виноделы?Во-первых, ответчиком по иску выступают продюсеры поющей ведущей - компания \\"Арчер Мьюзик Продакшнс\\", сама она привлечена в качестве третьего лица. Однако, главные требования предъявляют именно Бузовой: мол, она должна заключить новое соглашение и еженедельно рекламировать \\"BUZWINE\\" в своих соцсетях (в одном только Инстаграме на Олю подписаны более 20 миллионов фанатов), участвовать в винных фотосессиях и видеороликах, посещать стенд импортера на всех специализированных выставках... У ответчиков, между тем, своя правда: они настаивают, что виноделы не выполнили некие обязательства перед певицей, вынудив ее отказаться от сотрудничества.Выгорит ли последний шанс ростовских коммерсантов, пока неизвестно: их жалобу в Верховном суде в производство пока еще не приняли. Сама же Бузова в затянувшемся процессе никак не участвует: за звезду \\"Дома-2\\" на многочисленные заседания ходят специально обученные представители.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Ольгу Бузову подали в суд: певица закрыла в Москве все свои рестораныЛюбителей «бузфуда» встречает лишь наспех сделанная вывеска на двери (подробности)