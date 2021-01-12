Старшая дочь певицы Валерии долгие годы скрывала свою тяжелую болезнь. Анна Шульгина старается не унывать. От грустных мыслей ее отвлекает музыка. 27-летняя артистка сама пишет тексты песен, сама же выступает режиссером и сценаристом всех своих клипов.Дочь певицы Валерии призналась в серьезных неврологических проблемах, начавшихся в глубоком детстве. Впервые с приступом панической атаки Анна Шульгина столкнулась примерно в десять лет. \\"Стартом послужил серьезный испуг и опасное поведение человека по отношению ко мне. Панические атаки приумножается со временем. То проходит, то накрывает\\", - рассказала она в блоге.По словам девушки, у нее не \\"доходят руки\\" до того, чтобы серьезно заняться лечением этого расстройства. Дело в том, что за последнее время Анна перенесла две операции. Они отняли у нее много сил. Первую пришлось делать зимой 2019 года, а через полтора года она снова оказалась на операционном столе.Впрочем, другие подробности своей тяжелой болезни она держит в секрете. Не раскрывает она поклонникам и точный диагноз, хотя публика и засыпала красавицу вопросами, пытаясь выведать сокровенное. \\"Мне надо выздороветь. Слова еле в предложения собираются\\". - поведала блондинка.Шульгина также отметила, что минувший год принес ей большое разочарование в жизни. Девушка пережила предательство близкого человека. Вся эта ситуация еще больше подкосила певицу. О ком идет речь, не известно. Анна много лет встречалась с рэпером Слэмом. \\"2020, конечно, был щедр на уроки... Перемены в окружении, предательство близкого человека, проблемы со здоровьем и вторая операция... Учусь принимать разные ситуации судьбы\\", - отметила она.К слову, сейчас Анну зовут иначе. Она сменила имя на Шену год назад. Валерия была не против этого решения. \\"Если ей комфортно, то ничего страшного. Если я назову ее случайно Анна, то, она, конечно, не обидится. Но в телефоне она у меня забита как Шена\\", - делилась супруга Иосифа Пригожина.